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Contro i furti d'auto arriva un'intelligenza artificiale che monitora i veicoli di notte, analizzando i movimenti sospetti e allertando in tempo reale proprietari e forze dell’ordine.

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Quando cala la notte il rischio di subire un furto d’auto è notevole. Pure le statistiche nazionali lo confermano: secondo dati ISTAT, il 64% di questi ultimi avviene tra le 21 e le 6 del mattino. Ed è un problema, perché col passare delle ore, le probabilità di recupero del veicolo si riducono rapidamente, fino a dimezzarsi già dopo due giorni.

Per contrastare questo fenomeno, LoJack, azienda specializzata in soluzioni telematiche per la mobilità e il recupero dei veicoli rubati, ha presentato una nuova tecnologia a base di intelligenza artificiale: AI Theft Detection. Vediamo nel dettaglio come funziona.

Come funziona Ai Theft Detection, l’intelligenza artificiale contro il furto d’auto

La notte resta il momento preferito dai ladri, quando l’oscurità facilita le attività illecite e riduce le possibilità di essere scoperti. È proprio dentro l’oscurità che lavora AI Theft Detection, una vera e propria intelligenza artificiale agentica, per usare le parole di Massimo Braga, vicepresidente e direttore generale di LoJack Italia, “capace di anticipare il rischio e attivare tempestivamente la risposta”.

Il sistema è infatti in grado di intercettare in anticipo i possibili rischi, e di allertare al tempo stesso il proprietario dell’auto, supportando anche nella ricerca in caso di furto compiuto, così da facilitare le operazioni di ricerca e recupero.

Secondo quanto riportato dall’azienda, AI Theft Detection monitora il veicolo soprattutto durante le ore notturne e analizza in parallelo i movimenti registrati nelle 48 ore precedenti, alla ricerca di eventuali comportamenti anomali.

In particolare, il sistema si concentra su tre situazioni: il tentativo di sollevamento dell’auto a motore spento, la disconnessione della batteria e la permanenza notturna in aree considerate ad alta incidenza di furti.

Quando viene rilevato un rischio concreto, il sistema attiva automaticamente la centrale operativa LoJack, che provvede a contattare il proprietario del veicolo, il fleet manager o il noleggiatore. In caso di furto già avvenuto, la tecnologia avvia immediatamente la localizzazione dell’auto, in supporto alle Forze dell’Ordine.

Sempre più interesse per strumenti IA contro i ladri

Sempre più imprese e consumatori vogliono proteggere i propri beni, immobili o mobili come appunto la propria auto, ricorrendo anche all’intelligenza artificiale. Infatti la LoJack non è l’unica nel panorama nazionale con una soluzione IA per la prevenzione dei furti d’auto.

Ne è un esempio il sistema antifurto predittivo sviluppato dalla OCTO, società attiva nelle soluzioni telematiche e di data analytics per la mobilità connessa. Una tecnologia che combina intelligenza artificiale, machine learning e sensori avanzati per offrire una protezione in tempo reale e personalizzata dei veicoli, con la capacità di riconoscere segnali di rischio prima che il furto si verifichi.

Oltre a ciò, anche il settore pubblico sta puntando sull’innovazione antifurto. In Canada, ad esempio, le autorità stanno investendo in nuove soluzioni tecnologiche per contrastare il furto di veicoli. Il ministro dei Trasporti e leader del governo alla Camera dei Comuni, Steven MacKinnon, ha annunciato lo stanziamento di 1,6 milioni di dollari per finanziare tre progetti canadesi dedicati allo sviluppo di sistemi antifurto innovativi.

Tra le tecnologie in fase di sviluppo: dispositivi miniaturizzati in grado di disabilitare componenti del veicolo in caso di furto, sistemi di blocco del volante basati su intelligenza artificiale capaci di rilevare manomissioni, traini e tentativi di intrusione, oltre a interruttori intelligenti che impediscono l’avviamento non autorizzato comunicando direttamente con lo smartphone del proprietario.