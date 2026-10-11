Metà Palermo, metà Salento. Inguaribile curiosa con due anime: quella critica di giornalista e quella creativa di content editor. Per Libero Tecnologia scrive di scienza e nuove scoperte, nel tempo libero si dedica alle dinamiche di Google.

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Siamo ormai abituati a immagini generate da algoritmi e intelligenze artificiali che ritraggono organismi surreali, che sembrano usciti direttamente da un film di fantascienza. L’inganno è dietro l’angolo, ma attenzione: la natura può essere ben più sorprendente della nostra fantasia. Lo dimostrano queste forme di vita che definire bizzarre sarebbe riduttivo, tra colori fluo e strutture geometriche complesse. Nessun trucco digitale, solo la meraviglia del regno dei funghi.

Clathrus archeri

Originario dell’Australia e giunto in Europa tramite carichi commerciali nel Novecento, il Clathrus archeri (noto anche come “Dita del diavolo”) sembra davvero uscito da un film di fantascienza (vedi foto di copertina).

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La sua comparsa prende avvio da una volva gelatinosa interrata, simile a un uovo alieno: quando matura, l’involucro si squarcia liberando da quattro a otto tentacoli rosso cremisi, che si aprono all’esterno come le braccia di un polpo (viene chiamato anche “Octopus fungus”, appunto). La superficie interna è rivestita da una gleba mucillaginosa scura che sprigiona un intenso odore cadaverico. Questo attira insetti necrofagi, che disperdono poi le spore nell’ambiente circostante.

Hydnellum peckii

Diffuso nelle pinete montane boreali, l’Hydnellum peckii (chiamato “Dente sanguinante”) è una via di mezzo tra un dolce glassato e una ferita aperta. Negli esemplari giovani, la superficie vellutata e chiara del cappello secerne vistose gocce scarlatte simili al sangue.

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Questo fenomeno deriva dalla cosiddetta guttazione: l’elevata pressione idrostatica espelle fluidi ricchi di metaboliti secondari dai pori del carpoforo. Il liquido secreto contiene atromentina, un pigmento con proprietà anticoagulanti e antimicrobiche che consente al fungo di respingere i parassiti. Con la maturazione, l’Hydnellum peckii assume colorazioni bruno-terrose, continuando la preziosa attività di simbiosi micorrizica con gli alberi.

Favolaschia calocera

Individuata originariamente in Madagascar e diffusa poi in Oceania ed Europa, la Favolaschia calocera è un altro sorprendente fungo che stupisce per la sua rigorosa geometria.

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Il corpo fruttifero, retto da uno stelo laterale, appare come un piccolo ventaglio ceroso di colore arancione mandarino e la sua peculiarità scenografica risiede nella parte inferiore: un imenoforo a nido d’ape con pori esagonali aperti e traslucidi. Essendo un micete saprotrofo, ottiene il proprio nutrimento decomponndoe il legno morto.

Hericium erinaceus

Conosciuto come “Criniera di leone” o “Testa di scimmia”, l’Hericium erinaceus ha una conformazione completamente diversa rispetto a quella tradizionale dei funghi a cappello e gambo. Il basidioma cresce sui fusti delle latifoglie come una cascata compatta di lunghi filamenti carnosi bianchi, simili a stalattiti ghiacciate o a una pelliccia animale, appunto.

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La specie è oggetto di studi biochimici per la presenza di erinacine ed ericenoni, composti bioattivi capaci di stimolare il fattore di crescita neuronale, molecole che potrebbero essere una svolta contro le malattie neurodegenerative.

Aseroë rubra

Classificato in Tasmania nel 1800, l’Aseroë rubra appartiene alla famiglia delle Phallaceae ed è un altro fungo che rompe qualsiasi convenzione. Erompe da una volva gelatinosa basale, da cui si innalza un fusto cilindrico cavo coronato da braccia tentacolari rosso fuoco biforcate all’estremità.

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Una forma che ricorda un anemone di mare o, secondo una suggestione televisiva più recente, il Demogorgone della serie Stranger Things. Dal suo centro scaturisce un odore nauseabondo, a causa di composti volatili simili a carne in putrefazione, e questo cattivo odore attira i ditteri che, nutrendosi della mucillagine, trasportano le spore verso nuovi habitat.