Web content writer e curiosa ricercatrice di notizie, ha collaborato con blog e siti news a tema tech, per Libero Tecnologia si occupa della sezione Scienza Pop. La sua passione più grande? La fotografia.

Foto Ansa

Esiste davvero un fumetto di Diabolik che vale 10 mila euro? La risposta è sì: il mercato del collezionismo conferma che la prima edizione del 1962, se autentica, può raggiungere cifre impressionanti. Sempre più appassionati cercano informazioni su come riconoscere un Diabolik che vale 10.000 euro, spinti dalla curiosità e dal timore di confondere l’originale con una ristampa. Ecco chiariti i criteri d’identificazione e cosa rende così prezioso il primo numero, intitolato Il Re del Terrore.

Perché il valore del primo fumetto di Diabolik è così alto

Nel mondo del collezionismo, pochi casi hanno avuto un’ascesa tanto sorprendente quanto quello del primo numero di Diabolik. Pubblicato nel novembre 1962 al costo di 150 lire, il tascabile creato da Angela e Luciana Giussani rappresenta una svolta editoriale: un fumetto noir pensato per i pendolari, con protagonista un criminale carismatico e implacabile.

L’impatto culturale fu immediato e dirompente, ma nessuno avrebbe immaginato che quell’albo sarebbe arrivato a valere quanto uno scooter o una moto. Oggi una copia in condizioni eccellenti può raggiungere o superare la soglia dei 10.000 euro, soprattutto se accompagnato da certificazione e provenienza verificabile.

Il valore non è attribuibile solo all’età o alla notorietà del personaggio. A far lievitare il prezzo sono la tiratura iniziale ridotta, la fragilità della carta utilizzata e la quantità limitata di copie reperibili in condizioni accettabili. Questa combinazione trasforma l’albo in un unicum storico: un oggetto rarissimo che testimonia l’evoluzione del fumetto italiano e lo spirito anticonformista degli anni Sessanta.

Una fonte autorevole per riconoscere il Diabolik da 10.000 euro

Tra gli esperti più consultati dagli appassionati figura Luca Cena, divulgatore e specialista di libri e volumi rari. Attraverso i social, Cena ha guidato migliaia di utenti nella verifica dell’autenticità dei fumetti storici. La sua attenzione scientifica ai dettagli tipografici e alle differenze tra prima edizione e ristampe lo ha reso un riferimento imprescindibile per chi sospetta di possedere un fumetto di Diabolik da 10.000 euro ma non sa come procedere.

Come riconoscere il volume originale del 1962, Il Re del Terrore

Per distinguere un originale del 1962 da una ristampa è fondamentale osservare l’albo con metodo. La caratteristica più evidente riguarda la copertina: il titolo Il Re del Terrore deve presentare una velatura rossastra che sembra parzialmente sovrapposta e la scritta Diabolik deve risultare leggermente impastata, frutto delle limitazioni delle macchine di stampa dell’epoca.

Anche il dorso ha un ruolo importante nella valutazione: nelle copie autentiche è blu scuro, mentre nelle ristampe più recenti tende a schiarirsi verso l’azzurro.

Non meno decisivo è il controllo interno. A pagina 122 compare un gioco a enigmi formato da due pagine consecutive che nell’edizione originale combaciano al millimetro. Nelle copie non autentiche questa corrispondenza presenta un disallineamento di circa un centimetro. Le pagine, inoltre, devono essere giallognole, segno naturale dell’invecchiamento della cellulosa, e non bianche o patinate.

Alla fine del volume si trovano elementi editoriali determinanti: l’anno 1962 e il nome del distributore Ingoglia. Se appare la dicitura “Sodip”, ci si trova davanti a una ristampa. Un altro tratto inconfondibile della prima edizione è l’assenza del frontespizio: la storia inizia immediatamente senza introduzione. L’analisi attenta dell’albo è l’unico strumento utile per chi spera di trasformare un vecchio albo ritrovato in soffitta in un piccolo tesoro.