Fujifilm: super promo sulla instax Pal, la mini fotocamera tascabile

Compatta e divertente con grandangolo, app e scatto remoto: Fujifilm instax Pal è oggi al centro di un’offerta Amazon con forte sconto.

Amazon

Occasione ghiotta su Amazon per la Fujifilm instax Pal in colorazione Powder Pink: la mini fotocamera digitale tascabile è proposta con uno sconto del 41%. Compatta e divertente, è pensata per cogliere i momenti più spontanei e rendere semplice ogni scatto; si collega allo smartphone per usare il display come mirino e per il controllo remoto, offrendo un’esperienza immediata e alla portata di tutti. Ideale per chi cerca leggerezza e creatività, con un’impostazione ludica che invita a sperimentare e a portarla sempre con sé. Scopri l’offerta a questo link diretto.

La instax Pal dà il meglio in combinazione con l’ecosistema Instax: scatti rapidi, condivisione immediata via app e possibilità di personalizzare le immagini con effetti creativi. Perfetta per grandi e piccini, è la compagna di viaggio ideale per foto di gruppo e selfie grazie al grandangolo e alle funzioni smart che rendono lo scatto un gioco.

Fujifilm instax Pal

Fujifilm instax Pal: prezzo, offerta e sconto Amazon

La Fujifilm instax Pal è in offerta su Amazon a 58,81€ con uno sconto del 41%. Il taglio di prezzo equivale a un risparmio di 40,87€ circa sul valore di listino: una cifra davvero interessante per portarsi a casa una fotocamera tascabile e super intuitiva, perfetta per scatti di viaggio, feste e momenti quotidiani senza pensieri.

Un’opportunità ideale per chi desidera una compatta dal look pop e funzioni smart, con cui catturare in un attimo ricordi da condividere e, all’occorrenza, stampare.

Fujifilm instax Pal

Fujifilm instax Pal: le caratteristiche tecniche

Piccola, leggera e dal design tascabile, la instax Pal è pensata per essere sempre con te. L’obiettivo grandangolare facilita selfie e foto di gruppo, mentre l’anello multiuso funge da mirino e da supporto per inclinare la camera; alla base è presente anche il supporto per treppiede. La risoluzione è di 2560 × 1920 e puoi scegliere il formato dell’immagine tra Mini, Square o Wide. C’è lo slot microSD per espandere la memoria.

Tramite app puoi sfruttare lo scatto a distanza, attivare il flash, usare la modalità a intervalli (sequenze da 3, 6, 11 o 21 foto) e personalizzare le immagini con 18 filtri o animazioni. Le foto vengono trasferite automaticamente allo smartphone, pronte per essere salvate o condivise.

Quando vuoi dare vita ai tuoi scatti, collega via Bluetooth la instax Pal a una stampante instax Link e stampa in un attimo i ricordi migliori (stampante e pellicole sono vendute separatamente). Un dispositivo allegro e creativo che punta tutto sulla semplicità d’uso e sulla spontaneità.

Fujifilm instax Pal