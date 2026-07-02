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SEVERIN SM 3707, frullatore da cucina da 600W con lame in acciaio, bicchiere in tritan da 1,5 litri e due velocità è in sconto del 50%.

Amazon

Preparare smoothie, vellutate e frullati per tutta la famiglia spesso richiede tempo, sforzo e un elettrodomestico davvero affidabile. Oggi puoi semplificare la tua routine in cucina grazie al SEVERIN SM 3707, che su Amazon è proposto con uno sconto del 50%, rendendo molto più accessibile un frullatore capiente e potente.

Il SEVERIN SM 3707 è pensato per chi cerca un frullatore versatile e comodo da usare ogni giorno. Il motore da 600W permette di lavorare senza difficoltà ingredienti morbidi e più consistenti, mentre il capiente bicchiere in tritan da 1,5 litri privo di BPA è adatto a preparazioni per più persone. Le lame in acciaio inossidabile sono progettate per durare nel tempo e possono tritare anche il ghiaccio, così da passare con facilità dai frullati alle bevande fredde e alle zuppe cremose.

SEVERIN SM 3707 in offerta su Amazon: sconto del 50% a soli 27,60€

Questa promozione rende il SEVERIN SM 3707 particolarmente interessante per chi vuole un frullatore affidabile a un prezzo contenuto. Oggi puoi portarti a casa il SEVERIN SM 3707 a soli 27,60€ grazie a uno sconto del 50% rispetto al prezzo di listino, una cifra molto competitiva per un modello da 600W con bicchiere in tritan da 1,5 litri. Un’opzione ideale se cerchi un frullatore di marca nella fascia economica senza rinunciare a potenza e capienza.

Il frullatore Severin con il bicchiere in tritan da 1,5 litri e le lame in acciaio

Se vuoi preparare quotidianamente frullati, smoothie e zuppe calde senza fatica, questo frullatore nasce proprio per rispondere a quella esigenza di praticità e versatilità in cucina.

Potenza da 600W : offre la forza necessaria per frullare frutta, verdura e ingredienti più duri, così ottieni consistenze cremose senza dover ripetere più volte il ciclo.

: offre la forza necessaria per frullare frutta, verdura e ingredienti più duri, così ottieni consistenze cremose senza dover ripetere più volte il ciclo. Bicchiere in tritan da 1,5 litri senza BPA : ti permette di preparare porzioni abbondanti per tutta la famiglia in una sola volta, con un materiale leggero e resistente pensato per l’uso quotidiano.

: ti permette di preparare porzioni abbondanti per tutta la famiglia in una sola volta, con un materiale leggero e resistente pensato per l’uso quotidiano. Due velocità più funzione Pulse : puoi regolare la lavorazione degli ingredienti in base alla ricetta, passando da una frullatura delicata a una più intensa per tritare rapidamente ciò che serve.

: puoi regolare la lavorazione degli ingredienti in base alla ricetta, passando da una frullatura delicata a una più intensa per tritare rapidamente ciò che serve. Lame in acciaio inossidabile : garantiscono durata nel tempo e la capacità di tritare persino il ghiaccio, così puoi realizzare cocktail, granite e bevande fresche oltre ai classici smoothie.

: garantiscono durata nel tempo e la capacità di tritare persino il ghiaccio, così puoi realizzare cocktail, granite e bevande fresche oltre ai classici smoothie. Piedini antiscivolo e interruttore contro il surriscaldamento: il frullatore rimane stabile sul piano di lavoro e integra una protezione pensata per un utilizzo più sicuro durante le sessioni prolungate.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

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SEVERIN SM 3707, frullatore da 600W in offerta al 50%: approfitta ora dell’offerta lampo prima che le scorte vadano esaurite.

FAQ Il frullatore SEVERIN SM 3707 può tritare il ghiaccio? Sì, grazie alle lame in acciaio inossidabile è adatto anche a tritare il ghiaccio. Qual è la capacità del bicchiere del frullatore SEVERIN SM 3707? Il bicchiere in tritan del SEVERIN SM 3707 ha una capacità di 1,5 litri. Il frullatore SEVERIN SM 3707 ha velocità regolabili? Sì, dispone di 2 velocità selezionabili e di una funzione Pulse per brevi impulsi di potenza. Il bicchiere del SEVERIN SM 3707 è senza BPA? Sì, il bicchiere in tritan del SEVERIN SM 3707 è dichiarato privo di BPA.