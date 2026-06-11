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Russell Hobbs Frullatore, robot da cucina portatile con motore potente, bottiglia da 600 ml e base in acciaio inox è in sconto del 39%.

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Preparare frullati, smoothie e bevande proteiche ogni giorno spesso significa sporcare mezza cucina e perdere tempo tra ciotole, brocche e lavaggi infiniti. Con lo sconto del 39% il Russell Hobbs Frullatore diventa una soluzione compatta e accessibile per chi vuole qualcosa di veloce e pratico, pronto da usare e da riporre senza ingombro.

Russell Hobbs Frullatore

Questo robot da cucina portatile punta tutto sulla semplicità: la bottiglia da 600 ml ti permette di mixare direttamente il contenuto che userai come bicchiere, l’avvio automatico a pressione elimina pulsanti e impostazioni complicate e la base in acciaio inox con piedini antiscivolo assicura stabilità durante la miscelazione. Componenti senza BPA e lavabili in lavastoviglie rendono la pulizia rapida, così puoi usarlo ogni giorno senza fatica.

Russell Hobbs Frullatore in offerta: sconto del 39% sul prezzo di listino

Con la promo attuale puoi portarti a casa il Russell Hobbs Frullatore a soli 22,99€, beneficiando di uno sconto del 39% rispetto al prezzo di listino. Per un frullatore compatto con base in acciaio inox, bottiglia inclusa e componenti lavabili in lavastoviglie si tratta di un prezzo molto competitivo rispetto ad altri prodotti della stessa fascia. Se stai cercando un alleato pratico per frullati e smoothie quotidiani, il Russell Hobbs Frullatore è disponibile con uno sconto del 39%, una cifra interessante per chi vuole fare un upgrade senza spendere troppo.

Il frullatore compatto con la bottiglia da 600 ml e la base in acciaio inox

Se la tua esigenza è bere qualcosa di sano e fresco in pochi minuti, questo frullatore compatto punta proprio a ridurre al minimo i passaggi e lo spazio occupato sul piano cucina.

Bottiglia da 600 ml inclusa : puoi preparare la porzione giusta per una persona o due senza sporcare altre caraffe, ideale per smoothie da portare al lavoro o in palestra.

: puoi preparare la porzione giusta per una persona o due senza sporcare altre caraffe, ideale per smoothie da portare al lavoro o in palestra. Avvio automatico attivato a pressione : basta inserire il contenitore e premere per avviare la miscelazione, così anche chi non è pratico di robot da cucina può usarlo senza problemi.

: basta inserire il contenitore e premere per avviare la miscelazione, così anche chi non è pratico di robot da cucina può usarlo senza problemi. Base in acciaio inox di alta qualità : oltre a dare un aspetto più premium, garantisce maggiore robustezza nel tempo e si integra facilmente con gli altri elettrodomestici in cucina.

: oltre a dare un aspetto più premium, garantisce maggiore robustezza nel tempo e si integra facilmente con gli altri elettrodomestici in cucina. Piedini antiscivolo : mantengono il frullatore stabile mentre è in funzione, evitando fastidiosi spostamenti sul piano di lavoro.

: mantengono il frullatore stabile mentre è in funzione, evitando fastidiosi spostamenti sul piano di lavoro. Componenti senza BPA e lavabili in lavastoviglie: ti permettono di pulire tutto rapidamente e in sicurezza, così non rinunci a usare il frullatore ogni giorno per paura di doverlo lavare a mano.

Russell Hobbs Frullatore

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FAQ Il frullatore Russell Hobbs include una bottiglia per frullati da asporto? Sì, è inclusa una bottiglia da 600 ml che puoi usare per preparare e portare con te frullati e smoothie. Il frullatore Russell Hobbs è facile da pulire dopo l’uso quotidiano? Sì, i componenti sono senza BPA e lavabili in lavastoviglie, quindi la pulizia è rapida e semplice. Il frullatore Russell Hobbs è stabile durante la miscelazione? Sì, la base in acciaio inox è dotata di piedini antiscivolo che garantiscono stabilità sul piano di lavoro. Come si avvia il frullatore Russell Hobbs durante l’uso? L’avvio è automatico: basta applicare pressione sul contenitore per attivare il motore e iniziare a frullare.