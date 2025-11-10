Libero
Frullatore Philips in offerta: taglio del 40% per smoothie perfetti

Ora in sconto su Amazon questo potente frullatore da 450W con tecnologia ProBlend e caraffa da 1,9 litri. Incluso bicchiere on the go, pratico e veloce da pulire

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Frullatore Philips in offerta: taglio del 40% per smoothie perfetti Amazon

Se cerchi un frullatore affidabile per smoothie, zuppe e preparazioni quotidiane, l’offerta su Philips HR2041/41 è da segnare: parliamo di uno sconto del 40% su Amazon. Il prodotto si distingue per semplicità d’uso, risultati omogenei e una pulizia senza stress, qualità molto apprezzate da chi lo utilizza ogni giorno.

La capienza elevata semplifica le preparazioni per tutta la famiglia, mentre la gestione degli ingredienti — anche più consistenti — è rapida e precisa. Il livello di rumorosità è nella norma per la categoria e la resa complessiva è convincente, soprattutto se consideriamo il rapporto tra prestazioni e praticità. Scopri i dettagli e approfitta dell’offerta con il link diretto.

In più, la tecnologia di miscelazione dedicata aiuta a ottenere frullati lisci, mentre l’accessorio per bere on the go rende il tutto ancora più comodo. Per idee e ispirazioni, puoi contare anche sull’app dedicata alle ricette.

Philips HR2041/41

Philips HR2041/41

24,99 €41,99 € -17,00 € (40%)

Philips HR2041/41: prezzo, offerta e sconto Amazon

In questo momento il Philips HR2041/41 è proposto a 24,99€ con uno sconto del 40%. Una cifra particolarmente accessibile per chi desidera un frullatore affidabile, ideale per smoothie e preparazioni quotidiane senza complicazioni. L’offerta è attiva su Amazon: visita la pagina prodotto per verificarne la disponibilità aggiornata e assicurarti la promo finché resta valida.

Philips HR2041/41: le caratteristiche tecniche

Il cuore del Philips HR2041/41 è il motore da 450 W con Tecnologia ProBlend, che combina motore, lame e design della caraffa per ottimizzare il flusso e la potenza di taglio. Lavora fino a 19.000 rotazioni/min e offre 1 velocità più funzione Pulse per modulare la lavorazione a seconda degli ingredienti. Il sistema è pensato per amalgamare in modo uniforme e tritare il ghiaccio, così da ottenere bevande lisce e consistenze coerenti.

La caraffa in plastica da 1,9 litri consente di preparare fino a cinque porzioni in un’unica sessione, perfetta per uso familiare. In confezione è inclusa anche la bottiglia d’asporto per portare lo smoothie con te. Il design in colore nero si inserisce facilmente in qualsiasi cucina.

La manutenzione è semplice: la caraffa è lavabile in lavastoviglie e la struttura facilita le operazioni di pulizia. Con l’app HomeID trovi ricette e percorsi guidati per variare il menù. Dimensioni: 40,2 x 28,7 x 22,4 cm; peso 2,54 kg.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

