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Mangiare più frutta e verdura ogni giorno è l’obiettivo di molti, ma tra tempi stretti e ricette sempre uguali spesso si rinuncia. Con uno sconto del 46%, il Philips Frullatore elettrico 3000 con borraccia e caraffa da 2 litri ti permette di preparare in pochi secondi frullati, smoothie e zuppe per tutta la famiglia, riducendo al minimo gli sforzi.

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Questo modello abbina un motore da 600W a un sistema di miscelazione ottimizzato per ottenere risultati omogenei in circa 45 secondi, limitando grumi e pezzi non tritati. La presenza della borraccia d’asporto ti aiuta a portare con te i tuoi smoothie, mentre la caraffa da 2 litri è pensata per preparare più porzioni in una sola volta, ideale per chi vuole organizzare colazioni e spuntini salutari per tutta la giornata.

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In questo momento il Philips Frullatore elettrico 3000 è proposto a 49,00€, grazie a uno sconto del 46% che lo rende particolarmente competitivo rispetto a molti frullatori di fascia domestica con caratteristiche simili. Parliamo di un modello con motore da 600W e tecnologia ProBlend, capace di gestire frullati per più persone senza fatica e di tritare anche il ghiaccio.

Considerando la dotazione che include la caraffa da 2 litri e il bicchiere d’asporto, il rapporto qualità/prezzo risulta interessante per chi cerca un elettrodomestico versatile per la cucina quotidiana, dai frullati alle zuppe. Se stai cercando un nuovo blender per uso familiare, questo è un momento favorevole per acquistare perché il Philips Frullatore elettrico 3000 è disponibile con uno sconto del 46%, difficile da trovare su prodotti con queste specifiche.

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Il frullatore Philips con il motore da 600W e la caraffa da 2 litri

Se vuoi rendere più semplice seguire un’alimentazione ricca di frutta e verdura, avere in cucina un frullatore potente e capiente può fare davvero la differenza nella routine di tutti i giorni.

Motore da 600W con 2 velocità e Pulse : la potenza è pensata per ottenere frullati omogenei e senza grumi in circa 45 secondi, così risparmi tempo ogni mattina e puoi gestire anche ingredienti più duri.

: la potenza è pensata per ottenere frullati omogenei e senza grumi in circa 45 secondi, così risparmi tempo ogni mattina e puoi gestire anche ingredienti più duri. Tecnologia ProBlend : combina motore, lame e design della caraffa per ottimizzare il flusso di miscelazione e la potenza di taglio, così ogni ingrediente viene amalgamato in modo uniforme, inclusa la funzione di tritare il ghiaccio.

: combina motore, lame e design della caraffa per ottimizzare il flusso di miscelazione e la potenza di taglio, così ogni ingrediente viene amalgamato in modo uniforme, inclusa la funzione di tritare il ghiaccio. Caraffa da 2 litri formato famiglia : ti permette di preparare fino a 6 porzioni (bicchieri da 200 ml) in una volta sola, ideale per famiglie o per chi ama organizzare in anticipo frullati e preparazioni per più pasti.

: ti permette di preparare fino a 6 porzioni (bicchieri da 200 ml) in una volta sola, ideale per famiglie o per chi ama organizzare in anticipo frullati e preparazioni per più pasti. Bicchiere d’asporto incluso : puoi frullare direttamente e portare il tuo smoothie con te in ufficio, a scuola o in palestra, evitando di sporcare altre bottiglie o contenitori.

: puoi frullare direttamente e portare il tuo smoothie con te in ufficio, a scuola o in palestra, evitando di sporcare altre bottiglie o contenitori. Caraffa lavabile in lavastoviglie: i componenti principali possono essere lavati comodamente in lavastoviglie, rendendo più semplice la pulizia dopo l’uso quotidiano.

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FAQ Quante porzioni posso preparare con il Philips Frullatore elettrico 3000? Con la caraffa da 2 litri puoi preparare fino a 6 porzioni da 200 ml in una sola volta. Il Philips Frullatore elettrico 3000 può tritare il ghiaccio? Sì, grazie alla tecnologia ProBlend e al motore da 600W è in grado di tritare anche il ghiaccio. La caraffa del Philips Frullatore elettrico 3000 è lavabile in lavastoviglie? Sì, la caraffa in plastica è lavabile in lavastoviglie per una pulizia più semplice. Il Philips Frullatore elettrico 3000 include un bicchiere per smoothie da asporto? Sì, nella confezione è incluso un bicchiere d'asporto per frullati da portare con te.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.