Il frullatore Ninja 3in1 al prezzo più basso di sempre: offerta speciale
Ninja Frullatore Detect Power Processor Pro 3in1, frullatore, robot da cucina e monoporzione da 1200W con caraffa da 2L è in sconto del 29%.
In cucina spesso manca lo spazio per avere tanti elettrodomestici diversi, ma rinunciare a frullatore, robot da cucina e bicchiere monoporzione significa complicarsi ogni preparazione. Con uno sconto del 29% il Ninja Frullatore Detect Power Processor Pro 3in1 arriva a risolvere questo problema in un colpo solo, integrando più funzioni in un unico dispositivo compatto e potente da 1200W (sconto del 29%).
Questo modello combina la tecnologia intelligente BlendSense con una dotazione completa di accessori per adattarsi a ricette molto diverse tra loro. La caraffa grande da 2 litri, il recipiente robot da 1,8 litri e il bicchiere monoporzione da 680 ml permettono di passare dai frullati ai cocktail, dagli impasti alle salse, fino ai caffè freddi pronti da portare via, sfruttando un’unica base motore.
Ninja Frullatore Detect Power 3in1 in offerta su Amazon: sconto del 29%
Il Ninja Frullatore Detect Power Processor Pro 3in1 è proposto a 199,99€, un prezzo interessante per un dispositivo che unisce frullatore a caraffa, robot da cucina e frullatore monoporzione salvaspazio. Con lo sconto del 29% rispetto al listino ottieni un apparecchio versatile in una fascia di costo molto competitiva per chi cerca un prodotto multifunzione di qualità. Puoi anche alleggerire la spesa con il pagamento in 5 rate a tasso zero.
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Il frullatore Ninja con la tecnologia BlendSense e il robot da cucina integrato
Se vuoi ridurre al minimo gli ingombri sul piano di lavoro ma avere comunque strumenti completi per ricette dolci, salate e bevande, questo modello unisce più funzioni in un unico corpo macchina.
- Tecnologia BlendSense intelligente: rileva ingredienti, quantità e presenza di ghiaccio, regolando automaticamente velocità, tempo e pulsazioni per ottenere preparazioni più omogenee senza tentativi a vuoto.
- 3 elettrodomestici in 1: funge da frullatore a caraffa, robot da cucina e frullatore monoporzione, così puoi passare dagli impasti ai cocktail fino ai caffè freddi da asporto senza cambiare macchina.
- Quadrante Detect con 20 modalità: il selettore permette di leggere facilmente le impostazioni per frullare e tritare, con 14 modalità manuali e 6 automatiche, timer integrato e notifica “Add liquid" per indicare quando serve aggiungere liquido.
- Modalità automatiche, manuali e preimpostate: le 10 velocità e i programmi dedicati offrono un controllo preciso sulle consistenze, dal trito grossolano alle creme lisce, aiutandoti a ripetere sempre gli stessi risultati.
- Dotazione completa di accessori: base motore da 1200W, caraffa da 2L (1,9L max), recipiente robot da 1,8L (1,6L max), bicchiere da 680ml, lame per tritare, impastare, affettare/grattugiare e unità Hybrid Edge, così hai subito tutto il necessario per iniziare.
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FAQ
Sì, la tecnologia BlendSense rileva la presenza di ghiaccio e regola velocità e pulsazioni per tritarlo in modo efficace.
La caraffa è da 2 litri (1,9L max) e il recipiente robot da 1,8 litri (1,6L max), adatti a preparazioni familiari.
Dispone di 20 modalità totali tra manuali e automatiche, con 10 velocità e programmi preimpostati gestiti dal quadrante Detect.
Trovi caraffa, recipiente robot, bicchiere monoporzione e lame per tritare, impastare, affettare/grattugiare più l’unità Hybrid Edge.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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