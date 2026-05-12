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L’offerta ideale per chi vuole un frullatore affidabile e capiente spendendo il giusto. Moulinex Blendeo + unisce potenza e praticità per le preparazioni di ogni giorno e oggi scende a un prezzo davvero allettante con uno sconto del 50% che lo rende un acquisto estremamente conveniente per la cucina di casa.

Moulinex Blendeo +

Questo modello punta su una potenza di 450 W e su un controllo semplice con 2 velocità più funzione Pulse, così da ottenere emulsioni omogenee in pochi istanti. Le lame Zelkrom sono pensate per durare e si smontano con sistema Smart Lock per una pulizia rapida e sicura. Non manca la tecnologia tritaghiaccio, capace di trasformare i cubetti in neve in meno di un minuto, mentre il vaso da 1,5 litri (1,25 L utili) con tappo dosatore è perfetto per preparazioni per tutta la famiglia. La speciale ventilazione del motore e il fusibile resettabile aumentano l’affidabilità nel tempo, con l’etichetta Duraforce a riassumere i punti di forza costruttivi.

Moulinex Blendeo + in offerta su Amazon: sconto del 50%, risparmi 24,99 euro

Il prezzo crolla a 24,99 euro, con un risparmio di 24,99 euro grazie allo sconto del 50%. Un’occasione concreta per chi vuole un frullatore pratico e robusto spendendo la metà. Per chi desidera bloccare subito la promo senza perdere tempo, ecco il riferimento diretto: Moulinex Blendeo + a 24,99 euro.

La dotazione ben bilanciata tra potenza, capacità e funzioni "smart" come Pulse e tritaghiaccio rende questa offerta particolarmente interessante per chi prepara frullati, salse ed emulsioni ogni giorno e cerca un apparecchio semplice da usare e facile da pulire.

Il frullatore Moulinex con le lame Zelkrom e il tritaghiaccio

Qui trovi un mix convincente di caratteristiche orientate alla resa quotidiana. La potenza da 450 W assicura miscelazioni rapide e uniformi; con le 2 velocità e la funzione Pulse personalizzi la consistenza in base agli ingredienti. Le lame Zelkrom sono robuste e, grazie allo Smart Lock, si rimuovono in un attimo per semplificare la pulizia. La modalità tritaghiaccio è l’alleata perfetta per bevande ghiacciate e granite.

Il vaso da 1,5 litri (1,25 L utili) è ideale per porzioni familiari, mentre il tappo dosatore aiuta a inserire gli ingredienti con precisione. La ventilazione del motore e il fusibile resettabile lavorano per evitare surriscaldamenti, contribuendo a una maggiore durata. L’etichetta Duraforce sintetizza l’attenzione alla robustezza e alla riparabilità nel tempo.

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