Oggi a metà prezzo il frullatore Moulinex Blendeo+ per frullati veloci
Moulinex Blendeo +, frullatore elettrico da 450 W con tritaghiaccio, Smart Lock e vaso da 1,5 litri è in offerta al 50%.
Preparare frullati, vellutate e granite per tutta la famiglia spesso richiede tempo e strumenti poco pratici, soprattutto se devi gestire ingredienti duri o ghiaccio. Con uno sconto del 50%, il Moulinex Blendeo + rende più semplice emulsionare in pochi istanti grazie al motore da 450 W e alle sue funzioni dedicate.
Il frullatore Moulinex Blendeo + è pensato per offrire risultati omogenei e duraturi, combinando un vaso capiente da 1,5 litri con lame Zelkrom resistenti e un sistema Smart Lock che facilita pulizia e sicurezza. Le due velocità e la funzione Pulse permettono di controllare con precisione la consistenza, mentre la tecnologia tritaghiaccio è studiata per trasformare i cubetti in neve in meno di un minuto. Il sistema di ventilazione del motore aiuta a prevenire il surriscaldamento, rendendo questo blender una soluzione solida per l’uso quotidiano in cucina.
Moulinex Blendeo + in offerta su Amazon: sconto del 50%
Con la promo in corso, il Moulinex Blendeo + scende a 24,90€, con uno sconto del 50% rispetto al prezzo di listino, una cifra particolarmente aggressiva per un frullatore elettrico da 450 W con funzione tritaghiaccio. In questa fascia di prezzo è raro trovare un modello con vaso da 1,5 litri e lame pensate per durare nel tempo. Se ti interessa un modello pratico per frullati, salse e bevande ghiacciate, il Moulinex Blendeo + è disponibile con uno sconto del 50%, una proposta adatta a chi cerca un buon compromesso tra prestazioni e costo contenuto.
Il frullatore Moulinex con il motore da 450 W e la funzione tritaghiaccio
Se vuoi velocizzare la preparazione di frullati, creme e bevande fresche senza acquistare un elettrodomestico ingombrante o complicato, questo modello punta tutto su potenza e semplicità d’uso.
- Potenza da 450 W: offre un’emulsione rapida e senza grumi, così puoi preparare frullati e vellutate in pochi minuti anche con ingredienti più duri.
- Lame Zelkrom con sistema Smart Lock: le lame sono realizzate in materiale ultra resistente e il sistema 100% ermetico semplifica lo sblocco e la pulizia, riducendo il rischio di perdite e rendendo la manutenzione quotidiana meno stressante.
- Due velocità e funzione Pulse: il pulsante ergonomico ti permette di scegliere la potenza in base alla consistenza desiderata, mentre la modalità Pulse è ideale per controllare meglio l’emulsione di ingredienti delicati o per rifinire le preparazioni.
- Tritaghiaccio dedicato: la tecnologia tritaghiaccio trasforma i cubetti in neve in meno di un minuto, perfetta per granite e cocktail fatti in casa senza dover ricorrere ad accessori esterni.
- Vaso da 1,5 litri con tappo dosatore: la capacità è adatta a preparazioni per più persone, e il tappo con dosatore ti aiuta a inserire gli ingredienti in modo sicuro e preciso durante il funzionamento.
- Duraforce e ventilazione del motore: la combinazione di lame robuste, sistema di ventilazione e fusibile resettabile punta a garantire prestazioni di emulsione durature, limitando il rischio di surriscaldamento anche con utilizzi intensivi.
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Moulinex Blendeo +, frullatore da 450 W in offerta lampo al 50%: approfitta subito prima che le scorte vadano esaurite.
FAQ
Sì, integra una tecnologia tritaghiaccio che trasforma i cubetti in neve in meno di un minuto.
Il vaso ha una capacità totale di 1,5 litri, con 1,25 litri utili per l’emulsione.
Sì, le lame Zelkrom sono amovibili e il sistema Smart Lock permette di sbloccare e pulire il frullatore in modo semplice e rapido.
Dispone di 2 velocità regolabili più la funzione Pulse per personalizzare la consistenza delle preparazioni.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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