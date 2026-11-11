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Il frullatore DREAME BlendLogic, con rilevamento iDetect, motore da 2000 W e caraffa da 2 litri oggi è scontato del 50%. Da comprare subito.

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Preparare frullati, zuppe o bevande vegetali può richiedere tempo e diversi passaggi, soprattutto quando si cucina per più persone. Il DREAME BlendLogic è disponibile con uno sconto del 50%.

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Questo frullatore regola il lavoro in base alla quantità e alla consistenza degli ingredienti, mentre i programmi preimpostati permettono di avviare diverse preparazioni con un tocco. La caraffa da 2 litri è pensata anche per ricette familiari; il bicchiere da 700 ml, invece, può accompagnare frullati e bevande da portare con sé. Dopo l’uso, il programma di pulizia automatica e i componenti lavabili in lavastoviglie aiutano a semplificare il riordino.

DREAME BlendLogic in offerta: sconto del 50% e 99 euro di risparmio

Il DREAME BlendLogic costa 99,00 euro e la promozione indicata applica uno sconto del 50%, pari a un risparmio di 99 euro rispetto al prezzo precedente calcolato sulla percentuale. La dotazione comprende due recipienti di capacità diversa e un motore da 2000 W. Le informazioni disponibili non indicano una data di scadenza, la possibilità di pagare a rate, l’uso di coupon, i vantaggi Prime o i tempi per il reso. Puoi consultare la disponibilità e i dettagli dell’offerta per il DREAME BlendLogic a 99,00 euro.

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Il frullatore DREAME con iDetect e motore da 2000 W

Per chi cerca un aiuto pratico nel preparare ricette diverse senza dover regolare manualmente ogni lavorazione, il frullatore offre funzioni automatiche e recipienti per usi differenti. Ecco le caratteristiche che possono fare la differenza nella routine in cucina:

Tecnologia iDetect : rileva quantità, durezza e consistenza degli ingredienti e adatta velocità, durata e impulsi. Può così agevolare preparazioni omogenee con ingredienti differenti, senza richiedere regolazioni continue.

: rileva quantità, durezza e consistenza degli ingredienti e adatta velocità, durata e impulsi. Può così agevolare preparazioni omogenee con ingredienti differenti, senza richiedere regolazioni continue. Motore da 2000 W e 8 lame in acciaio inox : la potenza è pensata per lavorare ingredienti duri e tritare il ghiaccio. Il produttore indica che i cubetti possono essere tritati in 15 secondi, un’opzione utile per preparare bevande fredde.

: la potenza è pensata per lavorare ingredienti duri e tritare il ghiaccio. Il produttore indica che i cubetti possono essere tritati in 15 secondi, un’opzione utile per preparare bevande fredde. Caraffa da 2 litri e bicchiere da 700 ml in Tritan senza BPA : la caraffa è adatta a preparazioni in formato familiare, mentre il recipiente più piccolo è destinato alle bevande da asporto e al consumo diretto. Entrambi si montano sulla base motore.

: la caraffa è adatta a preparazioni in formato familiare, mentre il recipiente più piccolo è destinato alle bevande da asporto e al consumo diretto. Entrambi si montano sulla base motore. Touch screen e 9 programmi : i preset coprono frullati, ghiaccio, bevande vegetali, zuppe, salse, montatura, pulizia automatica e modalità a impulsi, oltre a iDetect. La selezione con un tocco rende più immediato passare da una preparazione all’altra.

: i preset coprono frullati, ghiaccio, bevande vegetali, zuppe, salse, montatura, pulizia automatica e modalità a impulsi, oltre a iDetect. La selezione con un tocco rende più immediato passare da una preparazione all’altra. Pulizia automatica e componenti lavabili in lavastoviglie: il programma dedicato e la possibilità di lavare in lavastoviglie i componenti dei bicchieri aiutano a ridurre il lavoro dopo aver cucinato.

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FAQ Qual è la capacità dei recipienti del DREAME BlendLogic? Include una caraffa da 2 litri e un bicchiere da 700 ml, entrambi in Tritan senza BPA. Il DREAME BlendLogic può tritare il ghiaccio? Sì. La scheda indica che il motore da 2000 W e le 8 lame in acciaio inox tritano i cubetti di ghiaccio in 15 secondi. Quanti programmi ha il frullatore DREAME BlendLogic? Ha un touch screen con 9 programmi preimpostati, tra cui frullati, ghiaccio, bevande vegetali, zuppe, salse e pulizia automatica. Come si pulisce il DREAME BlendLogic? È dotato di un programma di pulizia automatica e i componenti dei bicchieri sono lavabili in lavastoviglie.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.