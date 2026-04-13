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Caraffa triangolare in vetro, 2 velocità e tritaghiaccio: il frullatore per semplificare le tue ricette Braun PowerBlender 1 è oggi in sconto su Amazon

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Caccia all’occasione in cucina: il Braun PowerBlender 1 scende di prezzo con uno sconto del 51%. Compatto e comodo da riporre, si distingue per un design curato e per la sua praticità d’uso, ideale per chi cerca risultati rapidi senza complicazioni. Apprezzato per affidabilità e semplicità, è perfetto per frullati, salse e preparazioni quotidiane.

La particolare caraffa triangolare in vetro aiuta a convogliare gli ingredienti verso le lame, favorendo una miscelazione uniforme senza punti morti. In più, la funzione dedicata alla frantumazione del ghiaccio amplia le ricette possibili, dal frozen ai smoothie più freschi.

Braun PowerBlender 1

Braun PowerBlender 1 in offerta su Amazon: sconto del 51%

È il momento giusto per aggiornare la tua postazione in cucina: il Braun PowerBlender 1 è proposto in offerta a 37,10 euro. Approfitta subito della promo e acquista il Braun PowerBlender 1 in offerta su Amazon a 37,10 euro. Lo sconto del 51% lo rende una soluzione molto conveniente per chi desidera un frullatore solido e immediato da usare tutti i giorni.

La dotazione punta sulla semplicità: 2 velocità per controllare la consistenza e una modalità dedicata alla frantumazione del ghiaccio per ricette fredde e bevande sempre pronte.

Il frullatore con caraffa triangolare in vetro e motore da 600 W

Cuore del progetto è la Tecnologia TriAction: la caraffa triangolare in vetro riduce i punti ciechi e reindirizza gli ingredienti verso l’area di miscelazione, favorendo una lavorazione omogenea. Le lame di triturazione sono progettate per ottimizzare il flusso, così da ottenere risultati consistenti con meno sforzo.

Il motore da 600 W fornisce la potenza giusta per preparazioni rapide, mentre le 2 velocità permettono di adattare il lavoro al tipo di ricetta. La funzione di frantumazione del ghiaccio amplia le possibilità: granite, smoothie e cocktail risultano più semplici da realizzare a casa.

Non manca l’attenzione alla sicurezza grazie alla tripla protezione (blocco della brocca, protezione termica e raffreddamento del motore). La manutenzione è facilitata: caraffa, coperchio e lame sono facili da smontare e lavabili in lavastoviglie. Un frullatore compatto, funzionale e immediato, ideale per chi desidera qualità e praticità senza complicarsi la vita.

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