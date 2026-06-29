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Frullatore Braun PowerBlend 1 oggi al 42% di sconto

Braun PowerBlend 1 JB1051BK, frullatore da tavolo con caraffa in vetro triangolare, lame Smooth Crush e bottiglia Smoothie2Go è in sconto del 42%.

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Frullatore Braun PowerBlend 1 con caraffa in vetro e bottiglia Smoothie2Go Amazon

Se ami frullati e smoothie ma il tuo vecchio elettrodomestico lascia grumi e ti costringe a lunghi tempi di preparazione, questo è il momento di valutare un upgrade. Il Braun PowerBlend 1 scende a -42% sul prezzo di listino, diventando una delle soluzioni più accessibili per chi cerca un frullatore compatto ma curato nei dettagli.

Questo modello unisce la caraffa di vetro triangolare pensata per migliorare il flusso degli ingredienti, le lame Smooth Crush per miscelare in modo uniforme e una bottiglia Smoothie2Go che ti permette di portare subito con te il tuo frullato. Le due velocità con funzione Pulse e l’attenzione alla sicurezza lo rendono adatto all’uso quotidiano in cucina, anche per chi vuole preparare bevande ghiacciate in modo pratico.

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Braun PowerBlend 1 in offerta su Amazon con il 42% di sconto

Con questa promozione puoi portarti a casa il Braun PowerBlend 1 a 34,90€, grazie a uno sconto del 42% che lo rende particolarmente competitivo tra i frullatori da tavolo di fascia accessibile. Non mancano le funzioni essenziali per un uso quotidiano, inclusa la modalità Pulse pensata anche per tritare il ghiaccio, così da preparare bevande fredde senza dover investire in modelli molto più costosi.

Il prezzo attuale lo posiziona tra le opzioni più interessanti per chi cerca un frullatore con caraffa in vetro e un marchio affidabile. Inoltre, il Braun PowerBlend 1 è disponibile con uno sconto del 42%, rendendo la promo ideale per chi vuole aggiornare la propria cucina senza sforare il budget.

Il frullatore Braun con la caraffa triangolare e le lame Smooth Crush

Se finora hai dovuto accontentarti di frullati poco omogenei o di lunghi tempi di preparazione, questo frullatore nasce per ridurre al minimo questi problemi e rendere la miscelazione più efficiente e sicura. Le sue caratteristiche tecniche sono pensate per offrire un vantaggio concreto nell’uso di tutti i giorni.

  • Tecnologia TriAction con caraffa triangolare in vetro: la forma studiata evita i punti ciechi e convoglia più rapidamente gli ingredienti verso le lame, così ottieni frullati più omogenei senza dover fermare e mescolare di continuo.
  • Sistema di lame Smooth Crush: la lama posizionata più in alto favorisce un flusso regolare durante la miscelazione, migliorando la circolazione degli ingredienti e riducendo i residui grossolani nel bicchiere.
  • 2 velocità più funzione Pulse: puoi regolare la consistenza a seconda della ricetta e usare il Pulse per una frantumazione del ghiaccio più rapida, ideale per granite, smoothie e bevande estive.
  • Triplo sistema di sicurezza: blocco della caraffa, protezione termica e raffreddamento del motore ti permettono di usare il frullatore con maggiore tranquillità, riducendo il rischio di surriscaldamenti o azionamenti involontari.
  • Bottiglia Smoothie2Go con beccuccio ergonomico: prepari il frullato direttamente nella bottiglia e la porti con te sigillata, perfetta per chi fa sport, va in ufficio o ha bisogno di una soluzione veloce per colazioni e spuntini fuori casa.

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Braun PowerBlend 1, risparmia il 42% e approfitta subito dell’offerta lampo prima che le scorte finiscano.

FAQ

Il frullatore Braun PowerBlend 1 può tritare il ghiaccio?

Sì, grazie alla funzione Pulse è pensato anche per una frantumazione rapida ed efficiente del ghiaccio.

La caraffa del Braun PowerBlend 1 è in vetro o plastica?

La caraffa del Braun PowerBlend 1 è in vetro ed è progettata con forma triangolare per migliorare la miscelazione.

Il Braun PowerBlend 1 è dotato di bottiglia per smoothie da portare fuori casa?

Sì, include una bottiglia Smoothie2Go con beccuccio ergonomico e coperchio sigillato, adatta anche a bevande ghiacciate.

Che tipo di sistemi di sicurezza ha il frullatore Braun PowerBlend 1?

Dispone di blocco della caraffa, protezione termica del motore e sistema di raffreddamento per un uso più sicuro.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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