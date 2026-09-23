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Kenwood Triblade XL+, il frullatore multiuso oggi in offerta a un prezzo unico

Il frullatore a immersione Kenwood Triblade XL+ è in offerta su Amazon con uno sconto del 32% e lo puoi pagare a rate a tasso zero. Utilissimo da avere in cucina.

5 min di lettura

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Redazione

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Kenwood Triblade XL+ frullatore a immersione grigio Amazon

Preparare zuppe vellutate, smoothie cremosi e salse senza grumi spesso richiede tempo, fatica e più di un elettrodomestico. Con uno sconto del 32%, il Kenwood Triblade XL+ ti permette di velocizzare la preparazione dei piatti di ogni giorno con un unico frullatore a immersione potente e accessoriato.

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Questo modello si distingue per il sistema Triblade con tre lame che lavorano su più livelli, l’asta XL in acciaio inox pensata per miscelare quantità maggiori in una sola volta e il motore da 1000 watt con funzione Turbo, in grado di gestire anche ingredienti più impegnativi. La base è studiata per ridurre gli schizzi, mentre l’impugnatura ergonomica con rivestimento antiscivolo rende l’uso più comodo e sicuro anche con le mani bagnate.

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Kenwood Triblade XL+ in offerta su Amazon: sconto del 32%, risparmi oltre 30 euro

In questo momento il Kenwood Triblade XL+ è proposto a 79,90€ grazie a uno sconto del 32% che ti permette di risparmiare più di 30 euro rispetto al prezzo di listino. Parliamo di un frullatore a immersione di fascia medio-alta, con una dotazione completa e una potenza di 1000 watt che lo rende competitivo rispetto a molti modelli della stessa categoria, ideale se cerchi un prodotto solido e versatile per l’uso quotidiano.

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Kenwood Triblade XL+ frullatore a immersione grigioAmazon

Approfitta ora dell’offerta sul Kenwood Triblade XL+

Il frullatore Kenwood con il sistema Triblade e il motore da 1000 watt

Se vuoi ridurre i tempi in cucina senza rinunciare a ricette cremose e omogenee, questo frullatore a immersione offre una combinazione di potenza e controllo pensata proprio per semplificare la preparazione di piatti caldi e freddi.

  • Sistema Triblade con 3 lame: le lame hanno inclinazioni diverse per aumentare la superficie di taglio, così puoi frullare su più livelli e ottenere composti omogenei in pochi istanti, ideale per vellutate e passati senza pezzi.
  • Base con merlatura anti-schizzo: la particolare forma della base riduce gli schizzi e crea un effetto vortice nel liquido, permettendoti di lavorare anche cibi caldi in modo più pulito e sicuro.
  • Motore da 1000 watt con funzione Turbo: la potenza elevata ti aiuta a gestire ingredienti più duri, come alcuni tipi di frutta e tuberi, rendendo più semplice preparare zuppe dense e smoothie corposi.
  • Asta XL da 20 cm in acciaio inox: l’asta più lunga consente di frullare quantità maggiori in una singola sessione, direttamente in pentole e contenitori profondi, ed è removibile e lavabile in lavastoviglie per una pulizia più rapida.
  • Impugnatura ergonomica Suregrip: il design studiato per adattarsi alla mano e il rivestimento antiscivolo offrono una presa salda anche con le mani bagnate, migliorando il comfort e il controllo durante l’uso prolungato.
  • Sistema ruota e sostituisci: la possibilità di montare e smontare gli accessori ruotandoli e usando il tasto di espulsione rende il cambio utensile immediato, così puoi passare rapidamente da una preparazione all’altra.

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Kenwood Triblade XL+, approfitta subito dell’offerta lampo e verifica la disponibilità prima che le scorte finiscano.

FAQ

Il frullatore Kenwood Triblade XL+ è adatto a frullare cibi caldi per zuppe e vellutate?

Sì, la base con merlatura è progettata per limitare gli schizzi e lavorare in sicurezza anche con preparazioni calde.

L’asta del Kenwood Triblade XL+ si può lavare in lavastoviglie?

L’asta XL in acciaio inox da 20 cm è removibile e può essere lavata comodamente in lavastoviglie.

Il motore da 1000 watt del Kenwood Triblade XL+ basta per ingredienti duri?

Il motore da 1000W con funzione Turbo è pensato per gestire anche ingredienti più difficili, come alcuni tipi di frutta e tuberi.

L’impugnatura del Kenwood Triblade XL+ è comoda da usare a lungo?

L’impugnatura ergonomica con rivestimento Suregrip offre una presa salda e confortevole anche con le mani bagnate.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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