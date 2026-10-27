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Il frullatore a immersione della Bosch MSM66120 con 12 velocità, funzione Turbo e accessori per le preparazioni in cucina, è scontato del 60%.

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Bosch MSM66120 aiuta a gestire queste attività con un unico frullatore a immersione, oggi disponibile con uno sconto del 60%.

Il motore da 600 W è pensato per lavorare anche ingredienti difficili, mentre le 12 velocità e la funzione Turbo consentono di regolare la potenza in base alla preparazione. La lama QuattroBlade in acciaio inox, con quattro ali, punta a ottenere consistenze uniformi e lisce limitando gli schizzi. In dotazione ci sono anche un tritatutto, una frusta e un bicchiere graduato, per passare dalle erbe e dalle noci alla panna o alle uova senza dover ricorrere a utensili diversi.

Bosch MSM66120 in offerta: sconto del 60% e circa 48 euro di risparmio

Il prezzo indicato per il Bosch MSM66120 è di 31,99 euro, con una riduzione del 60% e un risparmio di circa 48 euro rispetto al prezzo di riferimento implicito nello sconto. Per chi cerca un frullatore a immersione dotato di più accessori, la confezione comprende anche tritatutto, frusta e bicchiere graduato. Puoi acquistare il Bosch MSM66120 con uno sconto del 60%. Le informazioni disponibili non indicano eventuali pagamenti a rate, coupon, data di scadenza della promozione, vantaggi Prime o tempi per il reso.

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Il frullatore a immersione Bosch con 600 W e 12 velocità

Quando vuoi preparare pietanze diverse senza complicare il lavoro in cucina, poter regolare la potenza e contare su accessori dedicati può rendere più semplice ogni passaggio. Ecco cosa offre questo modello:

Motore da 600 W : la potenza è indicata per lavorare anche gli ingredienti più difficili e affrontare numerose ricette, senza limitarsi alle preparazioni più semplici.

: la potenza è indicata per lavorare anche gli ingredienti più difficili e affrontare numerose ricette, senza limitarsi alle preparazioni più semplici. 12 velocità e funzione Turbo : puoi scegliere un’andatura delicata per miscelare oppure aumentare la potenza per montare. La regolazione aiuta ad adattare il frullatore alle diverse consistenze con il tocco di un pulsante.

: puoi scegliere un’andatura delicata per miscelare oppure aumentare la potenza per montare. La regolazione aiuta ad adattare il frullatore alle diverse consistenze con il tocco di un pulsante. Lama QuattroBlade in acciaio inox a quattro ali : è progettata per frullare in modo uniforme e ottenere risultati lisci, riducendo gli schizzi e aiutando a mantenere più pulito il piano di lavoro.

: è progettata per frullare in modo uniforme e ottenere risultati lisci, riducendo gli schizzi e aiutando a mantenere più pulito il piano di lavoro. Tritatutto e bicchiere graduato : il tritatutto è adatto a erbe, noci, carne o formaggio; il bicchiere permette di miscelare gli ingredienti per le preparazioni fatte in casa.

: il tritatutto è adatto a erbe, noci, carne o formaggio; il bicchiere permette di miscelare gli ingredienti per le preparazioni fatte in casa. Frusta inclusa: puoi usarla per montare uova o panna, aggiungendo un accessorio specifico alle possibilità del frullatore.

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FAQ Quante velocità ha il frullatore Bosch MSM66120? Ha 12 velocità e una funzione Turbo. Quali accessori sono inclusi nella confezione? La confezione comprende un tritatutto, una frusta e un bicchiere graduato. Il Bosch MSM66120 può tritare noci ed erbe? Sì. Il tritatutto incluso è indicato per erbe, noci, carne o formaggio. Quanta potenza ha il frullatore a immersione Bosch MSM66120? Il motore ha una potenza di 600 W.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.