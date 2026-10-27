Frullatore Bosch, 60% di sconto e costa pochissimo
Il frullatore a immersione della Bosch MSM66120 con 12 velocità, funzione Turbo e accessori per le preparazioni in cucina, è scontato del 60%.
Bosch MSM66120 aiuta a gestire queste attività con un unico frullatore a immersione, oggi disponibile con uno sconto del 60%.
Il motore da 600 W è pensato per lavorare anche ingredienti difficili, mentre le 12 velocità e la funzione Turbo consentono di regolare la potenza in base alla preparazione. La lama QuattroBlade in acciaio inox, con quattro ali, punta a ottenere consistenze uniformi e lisce limitando gli schizzi. In dotazione ci sono anche un tritatutto, una frusta e un bicchiere graduato, per passare dalle erbe e dalle noci alla panna o alle uova senza dover ricorrere a utensili diversi.
Bosch MSM66120 in offerta: sconto del 60% e circa 48 euro di risparmio
Il prezzo indicato per il Bosch MSM66120 è di 31,99 euro, con una riduzione del 60% e un risparmio di circa 48 euro rispetto al prezzo di riferimento implicito nello sconto. Per chi cerca un frullatore a immersione dotato di più accessori, la confezione comprende anche tritatutto, frusta e bicchiere graduato. Puoi acquistare il Bosch MSM66120 con uno sconto del 60%. Le informazioni disponibili non indicano eventuali pagamenti a rate, coupon, data di scadenza della promozione, vantaggi Prime o tempi per il reso.
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Il frullatore a immersione Bosch con 600 W e 12 velocità
Quando vuoi preparare pietanze diverse senza complicare il lavoro in cucina, poter regolare la potenza e contare su accessori dedicati può rendere più semplice ogni passaggio. Ecco cosa offre questo modello:
- Motore da 600 W: la potenza è indicata per lavorare anche gli ingredienti più difficili e affrontare numerose ricette, senza limitarsi alle preparazioni più semplici.
- 12 velocità e funzione Turbo: puoi scegliere un’andatura delicata per miscelare oppure aumentare la potenza per montare. La regolazione aiuta ad adattare il frullatore alle diverse consistenze con il tocco di un pulsante.
- Lama QuattroBlade in acciaio inox a quattro ali: è progettata per frullare in modo uniforme e ottenere risultati lisci, riducendo gli schizzi e aiutando a mantenere più pulito il piano di lavoro.
- Tritatutto e bicchiere graduato: il tritatutto è adatto a erbe, noci, carne o formaggio; il bicchiere permette di miscelare gli ingredienti per le preparazioni fatte in casa.
- Frusta inclusa: puoi usarla per montare uova o panna, aggiungendo un accessorio specifico alle possibilità del frullatore.
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FAQ
Ha 12 velocità e una funzione Turbo.
La confezione comprende un tritatutto, una frusta e un bicchiere graduato.
Sì. Il tritatutto incluso è indicato per erbe, noci, carne o formaggio.
Il motore ha una potenza di 600 W.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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