Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il frullatore a immersione della Bosch con 12 velocità, Turbo e accessori inclusi, è in offerta con uno sconto del 60%.

Bosch MSM66120 31,99 € -60% 79,90 € Risparmi 47,91 € Acquista su Amazon

Preparare creme, tritare ingredienti e montare panna può richiedere più utensili e passaggi del necessario. Il frullatore a immersione Bosch MSM66120 è disponibile con uno sconto del 60%.

Questo modello ErgoMixx unisce un motore da 600 W a 12 livelli di velocità e alla funzione Turbo, così puoi regolare la potenza in base alla preparazione. La lama QuattroBlade in acciaio inox è progettata per frullare in modo uniforme e ridurre gli schizzi. Nella confezione sono compresi un tritatutto, una frusta e un bicchiere graduato: accessori utili per diverse preparazioni in cucina.

Bosch MSM66120 in offerta: sconto del 60% e prezzo di 31,99 euro

Se vuoi preparare ricette diverse senza affidarti a un solo accessorio, il Bosch MSM66120 offre più strumenti nella stessa confezione. Su Amazon costa 31,99 euro ed è proposto con uno sconto del 60%. Il set comprende il frullatore a immersione, un tritatutto per erbe, noci, carne o formaggio, una frusta per uova o panna e un bicchiere graduato. Le informazioni disponibili non indicano condizioni di pagamento a rate, coupon, scadenza della promozione, benefici Prime o tempi per il reso.

Amazon

Acquista subito il frullatore Bosch MSM66120 in offerta

Il frullatore Bosch con 12 velocità e lama QuattroBlade

Quando una ricetta richiede di passare dalla miscelazione delicata alla lavorazione più energica, poter regolare la potenza aiuta a gestire meglio le preparazioni. Ecco le caratteristiche da considerare:

Motore da 600 W : offre la potenza indicata per lavorare anche ingredienti difficili e affrontare diverse ricette.

: offre la potenza indicata per lavorare anche ingredienti difficili e affrontare diverse ricette. 12 velocità e funzione Turbo : puoi selezionare il livello adatto alla preparazione, dalla miscelazione delicata alla montatura ad alta velocità, con il comando a pulsante.

: puoi selezionare il livello adatto alla preparazione, dalla miscelazione delicata alla montatura ad alta velocità, con il comando a pulsante. Lama QuattroBlade in acciaio inox a quattro ali : è pensata per ottenere consistenze uniformi e lisce, limitando gli schizzi e aiutando a mantenere pulita la cucina.

: è pensata per ottenere consistenze uniformi e lisce, limitando gli schizzi e aiutando a mantenere pulita la cucina. Tritatutto incluso : consente di lavorare ingredienti come erbe, noci, carne o formaggio senza usare un accessorio separato da acquistare.

: consente di lavorare ingredienti come erbe, noci, carne o formaggio senza usare un accessorio separato da acquistare. Frusta e bicchiere graduato: la frusta è adatta per uova o panna, mentre il bicchiere permette di misurare gli ingredienti per le preparazioni.

Bosch MSM66120 31,99 € -60% 79,90 € Risparmi 47,91 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Approfitta ora dell’offerta sul Bosch MSM66120 e del 60% di sconto.

Scopri altri frullatori in promo da oggi su Amazon.

Offerta Moulinex Lightmix, Frullatore Portatile 300ml, Potente e Sil... 29,99 € -40% 49,99 € Risparmi 20,00 € Acquista su Amazon Magic Bullet, frullatore elettrico, tritatutto, frullatore s... 32,90 € -38% 52,90 € Risparmi 20,00 € Acquista su Amazon Bonsenkitchen Frullatore a Immersione 4-in-1, Piede in Accia... 31,44 € -33% 46,99 € Risparmi 15,55 € Acquista su Amazon FRESKO Frullatore a Immersione 1000W, Velocità Regolabile, ... 43,99 € -32% 64,99 € Risparmi 21,00 € Acquista su Amazon Taurus Bapi 1500 Luxe XL Fullset Frullatore Immersione con S... 54,99 € -15% 64,90 € Risparmi 9,91 € Acquista su Amazon

Amazon

FAQ Quante velocità ha il frullatore Bosch MSM66120? Ha 12 velocità e una funzione Turbo. Quali accessori sono inclusi con il Bosch MSM66120? La confezione comprende un tritatutto, una frusta per uova o panna e un bicchiere graduato. Qual è la potenza del Bosch MSM66120? Il frullatore a immersione ha una potenza di 600 W. Che tipo di lama monta il Bosch MSM66120? È dotato della lama QuattroBlade in acciaio inox a quattro ali.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.