Sconto del 60% per il frullatore compatto Bosch: costa poco
Il frullatore a immersione della Bosch con 12 velocità, Turbo e accessori inclusi, è in offerta con uno sconto del 60%.
Preparare creme, tritare ingredienti e montare panna può richiedere più utensili e passaggi del necessario. Il frullatore a immersione Bosch MSM66120 è disponibile con uno sconto del 60%.
Questo modello ErgoMixx unisce un motore da 600 W a 12 livelli di velocità e alla funzione Turbo, così puoi regolare la potenza in base alla preparazione. La lama QuattroBlade in acciaio inox è progettata per frullare in modo uniforme e ridurre gli schizzi. Nella confezione sono compresi un tritatutto, una frusta e un bicchiere graduato: accessori utili per diverse preparazioni in cucina.
Bosch MSM66120 in offerta: sconto del 60% e prezzo di 31,99 euro
Se vuoi preparare ricette diverse senza affidarti a un solo accessorio, il Bosch MSM66120 offre più strumenti nella stessa confezione. Su Amazon costa 31,99 euro ed è proposto con uno sconto del 60%. Il set comprende il frullatore a immersione, un tritatutto per erbe, noci, carne o formaggio, una frusta per uova o panna e un bicchiere graduato. Le informazioni disponibili non indicano condizioni di pagamento a rate, coupon, scadenza della promozione, benefici Prime o tempi per il reso.
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Il frullatore Bosch con 12 velocità e lama QuattroBlade
Quando una ricetta richiede di passare dalla miscelazione delicata alla lavorazione più energica, poter regolare la potenza aiuta a gestire meglio le preparazioni. Ecco le caratteristiche da considerare:
- Motore da 600 W: offre la potenza indicata per lavorare anche ingredienti difficili e affrontare diverse ricette.
- 12 velocità e funzione Turbo: puoi selezionare il livello adatto alla preparazione, dalla miscelazione delicata alla montatura ad alta velocità, con il comando a pulsante.
- Lama QuattroBlade in acciaio inox a quattro ali: è pensata per ottenere consistenze uniformi e lisce, limitando gli schizzi e aiutando a mantenere pulita la cucina.
- Tritatutto incluso: consente di lavorare ingredienti come erbe, noci, carne o formaggio senza usare un accessorio separato da acquistare.
- Frusta e bicchiere graduato: la frusta è adatta per uova o panna, mentre il bicchiere permette di misurare gli ingredienti per le preparazioni.
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FAQ
Ha 12 velocità e una funzione Turbo.
La confezione comprende un tritatutto, una frusta per uova o panna e un bicchiere graduato.
Il frullatore a immersione ha una potenza di 600 W.
È dotato della lama QuattroBlade in acciaio inox a quattro ali.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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