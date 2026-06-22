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Bosch Frullatore a Immersione MSM66120, mixer da cucina da 600W con lama a 4 ali, accessorio tritatutto e bicchiere graduato è in sconto del 50%.

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Preparare creme, vellutate e salse lisce e senza grumi può diventare una perdita di tempo, soprattutto se ti ritrovi con schizzi ovunque e ingredienti che non si amalgamano. Oggi il Bosch Frullatore a Immersione MSM66120 è in offerta con uno sconto del 50%, così puoi portarti a casa un alleato potente e preciso per tutte le preparazioni quotidiane.

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Questo modello unisce una potenza da 600 watt capace di lavorare anche ingredienti più duri con una struttura ergonomica e leggera che rende l’uso comodo anche per sessioni prolungate. La lama a 4 ali in acciaio inox è progettata per garantire una frullatura uniforme e ridurre al minimo gli schizzi, così il piano di lavoro rimane pulito. Le 12 velocità variabili più la funzione turbo ti permettono di adattare la potenza a ogni ricetta, mentre la qualità Made in Europe e gli accessori inclusi – tritatutto e bicchiere graduato lavabili in lavastoviglie – lo rendono un set completo per chi cucina spesso.

Bosch Frullatore a Immersione MSM66120 in offerta: sconto del 50% sul prezzo

Con la promo in corso puoi acquistare il Bosch Frullatore a Immersione MSM66120 a 39,90€, grazie a uno sconto del 50% sul prezzo di listino che lo rende particolarmente competitivo nella fascia dei frullatori a immersione di marca. A questa cifra porti in cucina un dispositivo da 600W con accessori inclusi, spesso venduti a parte su altri modelli. Se stai cercando un frullatore affidabile ma non vuoi spendere cifre da top di gamma, il Bosch Frullatore a Immersione MSM66120 è disponibile con uno sconto del 50%, un’occasione interessante per aggiornare il tuo set da cucina senza sforare il budget.

Il frullatore Bosch con il motore da 600 watt e la lama a 4 ali in acciaio

Se ami cucinare ma vuoi strumenti rapidi e pratici, questo frullatore a immersione è pensato per semplificare ogni passaggio, dall’idea alla portata pronta in tavola.

Motore da 600 watt : la potenza elevata permette di lavorare senza fatica ingredienti duri o fibrosi, così puoi frullare zuppe con pezzi di verdura, frutta congelata o frutta secca ottenendo risultati omogenei.

: la potenza elevata permette di lavorare senza fatica ingredienti duri o fibrosi, così puoi frullare zuppe con pezzi di verdura, frutta congelata o frutta secca ottenendo risultati omogenei. Lama a 4 ali in acciaio inox con design anti schizzi : la forma studiata riduce gli spruzzi e mantiene la cucina più pulita, evitando di sporcare piani e pareti ogni volta che prepari creme o vellutate.

: la forma studiata riduce gli spruzzi e mantiene la cucina più pulita, evitando di sporcare piani e pareti ogni volta che prepari creme o vellutate. Impugnatura ergonomica e struttura leggera : il design consente una presa sicura e confortevole, ideale se devi frullare per diversi minuti senza affaticare il polso.

: il design consente una presa sicura e confortevole, ideale se devi frullare per diversi minuti senza affaticare il polso. 12 velocità variabili più funzione turbo : puoi regolare con precisione la potenza in base alla ricetta, passando da una frullatura delicata per le salse a una più aggressiva per tritare e omogeneizzare in pochi istanti.

: puoi regolare con precisione la potenza in base alla ricetta, passando da una frullatura delicata per le salse a una più aggressiva per tritare e omogeneizzare in pochi istanti. Accessori inclusi: tritatutto e bicchiere graduato : il tritatutto ti aiuta a sminuzzare velocemente erbe, frutta secca o piccole quantità di ingredienti, mentre il bicchiere graduato facilita le dosi e può essere lavato in lavastoviglie insieme agli accessori.

: il tritatutto ti aiuta a sminuzzare velocemente erbe, frutta secca o piccole quantità di ingredienti, mentre il bicchiere graduato facilita le dosi e può essere lavato in lavastoviglie insieme agli accessori. Qualità Made in Europe: la progettazione e produzione negli stabilimenti europei Bosch garantisce standard elevati di affidabilità e durata nel tempo.

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Bosch Frullatore a Immersione MSM66120, offerta lampo al 50% di sconto: approfitta subito prima che le scorte finiscano.

FAQ Il Bosch Frullatore a Immersione MSM66120 è adatto a tritare ingredienti duri? Sì, grazie al motore da 600W può lavorare anche ingredienti più duri e consistenti. Gli accessori del Bosch MSM66120 possono essere lavati in lavastoviglie? Sì, il tritatutto e il bicchiere graduato inclusi sono lavabili in lavastoviglie. Quante velocità ha il Bosch Frullatore a Immersione MSM66120? Dispone di 12 velocità regolabili più una pratica funzione turbo. La lama del Bosch MSM66120 fa molti schizzi durante l’uso? No, la lama a 4 ali in acciaio è progettata con design anti schizzi per mantenere la cucina più pulita.