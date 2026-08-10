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Viaggi lunghi in auto, giornate in spiaggia o weekend in camper diventano complicati quando non riesci a mantenere cibo e bevande freschi per tutta la giornata. In questo momento il Mobicool MQ40W è disponibile con uno sconto del 39%, un’occasione interessante per chi cerca un frigorifero portatile elettrico capiente e facile da trasportare.

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Il Mobicool MQ40W è un mini frigo portatile da 39 litri pensato per accompagnarti ovunque: in auto, in camion, in barca, in camper o semplicemente in giardino. Può essere alimentato sia a 12 V tramite presa accendisigari sia a 230 V da rete domestica, così lo usi senza problemi sia in viaggio sia una volta arrivato a destinazione. Le ruote robuste, la maniglia pieghevole e i divisori interni rimovibili lo rendono pratico da spostare e organizzare, mentre il sistema di raffreddamento è progettato per ridurre al minimo le dispersioni di freddo.

Mobicool MQ40W in offerta su Amazon: sconto del 39% sul frigo portatile da 39 litri

Con questa promozione Amazon puoi portarti a casa il Mobicool MQ40W a 97,46€ grazie a uno sconto del 39% rispetto al prezzo di listino. Per un frigorifero portatile elettrico da 39 litri con doppia alimentazione 12 V e 230 V si tratta di una soluzione molto competitiva nella sua fascia, soprattutto se ti serve un prodotto da usare sia in viaggio sia in casa o in giardino. Il frigo è idoneo alla consegna Prime a seconda della disponibilità, con tutti i vantaggi in termini di spedizione rapida e gestione del reso offerti dal servizio.

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Il frigo portatile Mobicool con la doppia alimentazione e il raffreddamento fino a 18°C in meno

Se temi che durante le tue uscite all’aperto le bibite si scaldino in poche ore, questo frigo portatile nasce proprio per risolvere il problema di chi vuole mantenere la catena del freddo anche lontano da casa senza rinunciare alla comodità.

Capacità da 39 litri : ti permette di conservare bottiglie, snack e cibo per tutta la famiglia, ideale per viaggi lunghi, campeggio o giornate al mare.

: ti permette di conservare bottiglie, snack e cibo per tutta la famiglia, ideale per viaggi lunghi, campeggio o giornate al mare. Doppia alimentazione 12 V e 230 V : lo colleghi all’auto, al camion, alla barca o alla presa di casa, così non devi acquistare dispositivi diversi per ogni situazione.

: lo colleghi all’auto, al camion, alla barca o alla presa di casa, così non devi acquistare dispositivi diversi per ogni situazione. Raffreddamento fino a 18°C sotto la temperatura ambiente : mantiene il contenuto nettamente più fresco rispetto all’esterno, utile sia d’estate sia nelle mezze stagioni.

: mantiene il contenuto nettamente più fresco rispetto all’esterno, utile sia d’estate sia nelle mezze stagioni. Coperchio diviso : limita la dispersione di freddo quando apri il frigo, così la temperatura interna resta più stabile e consumi meno energia.

: limita la dispersione di freddo quando apri il frigo, così la temperatura interna resta più stabile e consumi meno energia. Due ruote robuste e maniglia pieghevole : puoi trascinarlo facilmente anche quando è pieno, senza doverlo sollevare ogni volta.

: puoi trascinarlo facilmente anche quando è pieno, senza doverlo sollevare ogni volta. Divisori interni rimovibili: ti aiutano a organizzare meglio lo spazio, separando bottiglie, alimenti e tutto ciò che vuoi tenere ordinato.

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FAQ Il frigo portatile Mobicool MQ40W funziona sia in auto che a casa? Sì, può essere alimentato a 12 V tramite auto o a 230 V tramite presa domestica. Quanto riesce a raffreddare il Mobicool MQ40W rispetto alla temperatura esterna? Il frigo può raffreddare fino a 18°C al di sotto della temperatura ambiente. Il frigorifero portatile Mobicool MQ40W è facile da trasportare? Sì, è dotato di due ruote robuste e maniglia pieghevole per un trasporto agevole. Si può organizzare l’interno del frigo portatile Mobicool MQ40W? Sì, dispone di divisori interni rimovibili per separare e ordinare meglio gli alimenti.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.