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Mobicool ME27, frigorifero elettrico portatile da 26 litri per auto, camper e barca è in offerta con sconto del 34%.

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Quando si viaggia in auto o in camper, mantenere bevande e cibo alla giusta temperatura può diventare un problema, soprattutto nelle giornate più calde o durante le trasferte più lunghe. In questo momento il Mobicool ME27 è proposto con uno sconto del 34%, una soluzione compatta e versatile per chi cerca un frigorifero elettrico portatile da usare in viaggio e a casa senza spendere una fortuna.

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Il frigorifero portatile Mobicool ME27 mette al centro la praticità: la capacità di 26 litri permette di gestire comodamente bibite e snack per tutta la famiglia, mentre il sistema di raffreddamento con doppia ventola punta a distribuire il freddo in modo uniforme e più rapido. Può raffreddare il contenuto fino a 19 °C sotto la temperatura ambiente, così da tenere al fresco le bevande anche quando fuori fa molto caldo, e grazie alla struttura studiata per il trasporto è pensato per accompagnarti in auto, camion, camper, barca o per l’uso vicino a una presa tradizionale.

Mobicool ME27 in offerta su Amazon con il 34% di sconto

In questa promo il Mobicool ME27 scende a 64,95€ con uno sconto del 34% sul prezzo di listino, posizionandosi tra i frigoriferi portatili elettrici più accessibili della sua categoria. Parliamo di un modello che offre una buona capacità interna e il vantaggio del raffreddamento termoelettrico, ideale per chi vuole un prodotto affidabile senza salire di fascia di prezzo. Grazie al prezzo attuale, puoi permetterti di valutare un secondo frigo da viaggio o di sostituire un vecchio modello meno efficiente: il Mobicool ME27 è disponibile con uno sconto del 34% e rappresenta un’opportunità interessante per chi si sta preparando alla stagione di gite e vacanze.

Il frigo portatile con la capacità da 26 litri e il raffreddamento fino a 19 °C in meno

Per chi passa molte ore in viaggio o ama pic nic e campeggi, avere un frigo portatile efficiente è fondamentale per evitare cibi caldi e bevande imbevibili. Il Mobicool ME27 nasce proprio per questo tipo di utilizzo e offre una serie di caratteristiche studiate per semplificare la vita quotidiana durante gli spostamenti.

Capacità di 26 litri : consente di trasportare fino a 42 lattine o 5 bottiglie da 1,5 l in orizzontale (4 in verticale), ideale per famiglie o gruppi di amici che vogliono avere bibite fresche sempre a portata di mano.

: consente di trasportare fino a 42 lattine o 5 bottiglie da 1,5 l in orizzontale (4 in verticale), ideale per famiglie o gruppi di amici che vogliono avere bibite fresche sempre a portata di mano. Doppia ventola : migliora la distribuzione dell’aria fredda e velocizza il raffreddamento, così il contenuto raggiunge più rapidamente la temperatura desiderata, utile quando carichi il frigo poco prima di partire.

: migliora la distribuzione dell’aria fredda e velocizza il raffreddamento, così il contenuto raggiunge più rapidamente la temperatura desiderata, utile quando carichi il frigo poco prima di partire. Raffreddamento fino a 19 °C sotto la temperatura ambiente : permette di mantenere le bevande fresche anche nelle giornate molto calde, rendendo più piacevoli lunghi viaggi in auto o soste in campeggio.

: permette di mantenere le bevande fresche anche nelle giornate molto calde, rendendo più piacevoli lunghi viaggi in auto o soste in campeggio. Alimentazione a 12 V e 230 V : puoi collegarlo alla batteria del veicolo oppure alla presa di corrente domestica, utilizzandolo sia in movimento sia una volta arrivato a destinazione, senza dover cambiare dispositivo.

: puoi collegarlo alla batteria del veicolo oppure alla presa di corrente domestica, utilizzandolo sia in movimento sia una volta arrivato a destinazione, senza dover cambiare dispositivo. Maniglia di trasporto dedicata: facilita lo spostamento del frigo e aiuta a fissare o supportare il coperchio, rendendo più comodo il carico e scarico anche quando l’auto è piena di bagagli.

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FAQ Quante bevande può contenere il frigorifero portatile Mobicool ME27? Il Mobicool ME27 può contenere fino a 42 lattine o 5 bottiglie da 1,5 litri in orizzontale, oppure 4 in verticale. Il Mobicool ME27 può essere usato sia in auto che a casa? Sì, il Mobicool ME27 funziona sia a 12 V per la batteria del veicolo sia a 230 V per la presa di corrente domestica. Quanto riesce a raffreddare il frigo portatile Mobicool ME27? Il Mobicool ME27 è in grado di raffreddare fino a 19 °C al di sotto della temperatura ambiente. Il Mobicool ME27 è comodo da trasportare durante i viaggi? Sì, il Mobicool ME27 integra una maniglia di trasporto che facilita gli spostamenti e aiuta a fissare o supportare il coperchio.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.