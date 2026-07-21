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In Giappone è stata sviluppata la Do Hiemon Box, una cabina refrigerante simile a un distributore che abbassa rapidamente la temperatura corporea.

La cabina raffredda l'ambiente a 15°C e sprigiona getti d'aria a 5°C su testa e spalle; bastano cinque-dieci minuti per sollievo, dicono i produttori.

Montata su ruote, con spegnimento automatico a 20 minuti e consumo ridotto, è venduta a privati pubblici e aziende per circa 8.500 euro.

Le estati giapponesi (e non solo, lo sappiamo molto bene) stanno diventando sempre più difficili da sopportare, con giornate che superano ormai i 40 gradi e ricoveri per colpi di calore in costante aumento: è anche per questo le aziende del Sol Levante stanno sperimentando soluzioni sempre più creative.

L’ultima si chiama Do Hiemon Box ed è, a tutti gli effetti, un frigorifero per esseri umani: una cabina refrigerante in cui entrare per abbassare la temperatura corporea in una manciata di minuti.

Che cos’è la Do Hiemon Box?

A svilupparla è stata SDRS, azienda giapponese specializzata in sistemi di refrigerazione e distributori automatici, insieme al fornitore di attrezzature industriali Trusco Nakayama. L’ispirazione arriva proprio dai distributori refrigerati che in Giappone si trovano a ogni angolo di strada: nel Paese se ne contano circa 5,5 milioni, uno ogni 23 abitanti.

La cabina ne riprende forma e dimensioni, con i suoi 2 metri di altezza per 93 centimetri di larghezza e un peso di 293 kg. Al posto di bibite e snack, però, ospita una seduta pensata per una persona alla volta.

Come funziona il frigorifero per umani?

Chi entra trova un ambiente già raffreddato a circa 15 gradi. Una volta seduti, getti d’aria a 5 gradi puntano direttamente su testa, collo, spalle e schiena, le zone del corpo in cui il raffreddamento agisce con maggiore rapidità.

Secondo il produttore, bastano cinque minuti per sentirsi meglio, mentre dieci minuti di permanenza contribuiscono ad abbassare la temperatura corporea e ad alleviare i sintomi iniziali dello stress da calore. Dati che, va precisato, arrivano dall’azienda e dai primi utilizzatori, in assenza per ora di verifiche indipendenti.

Il dispositivo prevede tre livelli di raffreddamento e ventilazione, si spegne da solo dopo venti minuti per evitare esposizioni eccessive al freddo e consuma circa la metà rispetto a un climatizzatore portatile. È montato su ruote e funziona sia al chiuso sia all’aperto, senza bisogno di installazione: caratteristiche che lo rendono ideale per cantieri, fabbriche, magazzini ed eventi estivi.

Quanto costa?

La Do Hiemon Box è in vendita (in Giappone, ovviamente) da qualche settimana, a un prezzo di 1,5 milioni di yen, circa 8.500 euro al cambio attuale. Una cifra che la destina soprattutto ad aziende, enti e amministrazioni pubbliche.

Qualche esemplare ha già raggiunto gli spazi pubblici: il municipio di Maebashi, nella prefettura di Gunma, ne ha ricevuto uno in donazione e lo mette gratuitamente a disposizione dei cittadini negli orari di apertura.

Con un clima che continua a battere record su record (il Giappone ha appena coniato un termine ufficiale per le giornate oltre i 40 gradi, e solo il 15 luglio a Tokyo 48 persone sono finite in ospedale per il caldo), il frigorifero per umani potrebbe presto diventare una presenza familiare quanto i distributori automatici che l’hanno ispirato.