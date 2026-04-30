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Sconto del 40% e risparmi super sul frigorifero monoporta Hisense. Offerta lampo: scopri l’occasione e approfittane ora.

Amazon

Se cerchi un frigorifero monoporta compatto ma funzionale, il Hisense MUR48092SE è oggi protagonista di una promo da non perdere: su Amazon lo trovi con uno sconto del 40%, un taglio di prezzo che rende l’acquisto particolarmente conveniente. Con finitura silver e formato da 94 litri, è una soluzione ideale per ottimizzare lo spazio senza rinunciare alla praticità quotidiana.

Hisense MUR48092SE

Dalle esperienze d’uso emergono aspetti molto positivi: costruzione curata e aspetto gradevole, dimensioni contenute ma interni ben organizzati con ripiano in vetro, tre balconcini e cassetto Fresh Crisper per frutta e verdura. Sono apprezzati la praticità del vano freezer di servizio e la rumorosità contenuta, qualità utili se lo posizioni vicino a zone notte o studio. Non manca qualche segnalazione critica legata a urti in consegna e gestione del reso non immediata in alcuni casi, ma nel complesso il giudizio converge su un elettrodomestico concreto e affidabile nel quotidiano.

Hisense MUR48092SE in offerta su Amazon: sconto del 40%, risparmi 92 euro

Occasione da cogliere al volo: il Hisense MUR48092SE è proposto a 138,00€ grazie a uno sconto del 40%, con un risparmio di 92,00€ sul prezzo abituale. In questo momento puoi portarti a casa l’Hisense MUR48092SE a soli 138,00€. Un prezzo particolarmente allettante per chi vuole un monoporta essenziale e ben organizzato.

Il frigorifero Hisense con la capacità da 94 litri e il cassetto Fresh Crisper

Compatto e pratico, questo frigorifero monoporta punta sulla sostanza: capacità di 94 litri, Classe energetica E e una dotazione pensata per l’uso quotidiano. All’interno trovi un ripiano in vetro resistente, tre balconcini per gestire al meglio bottiglie e condimenti e il cassetto Fresh Crisper dedicato a frutta e verdura, per mantenere ordine e visibilità del contenuto.

La zona freezer 0 star è un vano di servizio utile per esigenze basilari, mentre la finitura silver dona un look pulito che si integra facilmente in cucine moderne o spazi secondari. Un apparecchio pensato per chi desidera essenzialità e organizzazione senza complicazioni, con la qualità del marchio Hisense.

Hisense MUR48092SE

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