Hisense, il mini frigo compatto costa pochissimo: affare per tutti
Il frigorifero monotporta Hisense MUR48092SE è in offerta con uno sconto del 31% e approfitti di un'ottima occasione. Dotato anche di cassetto per il congelatore.
Se cerchi un frigorifero monoporta con una capacità definita e uno spazio freezer dedicato, può essere utile valutare le caratteristiche prima di scegliere. Il Hisense MUR48092SE è disponibile con uno sconto del 31%.
Il Hisense MUR48092SE è un frigorifero monoporta silver da 94 litri. Tra gli elementi indicati ci sono un cassetto Fresh Crisper, un ripiano in vetro, tre balconcini e una zona freezer 0 star. La classe di efficienza energetica dichiarata è E. Sono caratteristiche che aiutano a capire come è organizzato l’interno e quali elementi sono presenti, senza dover fare affidamento su dettagli non specificati nella scheda.
Hisense MUR48092SE in offerta: sconto del 31% e prezzo di 159 euro
Il prezzo indicato per il frigorifero è 159 euro, con uno sconto del 31%. La scheda descrive un modello monoporta da 94 litri: questi dati permettono di confrontarne capacità, configurazione e prezzo con quelli di altri frigoriferi che stai considerando. Non sono indicati un prezzo precedente o un risparmio assoluto in euro, quindi il confronto promozionale disponibile è quello espresso dalla percentuale di sconto. Per verificare le condizioni aggiornate, puoi consultare la pagina del Hisense MUR48092SE con uno sconto del 31%.
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Il frigorifero Hisense con il cassetto Fresh Crisper e la zona freezer 0 star
Per orientarsi nella scelta di un frigorifero è utile partire dalla capacità e dalla disposizione interna: il modello Hisense unisce un formato monoporta a una capienza dichiarata di 94 litri. Ecco gli elementi principali presenti nella scheda:
- Capacità di 94 litri e configurazione monoporta: sono i dati essenziali per valutare se il formato corrisponde allo spazio e alle necessità di conservazione che hai in mente.
- Cassetto Fresh Crisper: è un elemento dedicato dell’organizzazione interna, utile a distinguere questa zona dal resto del vano frigorifero.
- Un ripiano in vetro e tre balconcini: offrono diversi punti di appoggio all’interno, così puoi considerare la disposizione degli alimenti e delle confezioni in base alle tue esigenze.
- Zona freezer 0 star: la presenza di questa zona è indicata tra le caratteristiche del prodotto; la scheda non riporta ulteriori dettagli sulle sue prestazioni.
- Classe energetica E e finitura silver: la classe e il colore completano le informazioni principali per confrontare il modello con altre alternative.
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FAQ
La capacità indicata è di 94 litri.
Sì, la scheda indica una zona freezer 0 star.
Sono indicati un cassetto Fresh Crisper, un ripiano in vetro e tre balconcini.
La classe energetica indicata è E.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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