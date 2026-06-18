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Candy CNDQ2S514EX, frigorifero doppia porta compatto da 206 litri con luce LED, porta reversibile e consumi ridotti è in sconto del 64%.

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Spazio in cucina sempre al limite, alimenti ammassati e surgelati che non trovano posto nel freezer? Un frigorifero compatto ma ben organizzato può risolvere il problema senza stravolgere l’arredamento. Oggi il Candy CNDQ2S514EX è proposto con uno sconto del 64%, rendendo molto più accessibile l’acquisto di un frigo a doppia porta in finitura inox.

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Questo modello unisce una capacità totale di 206 litri, suddivisa tra vano frigorifero e congelatore, a un design compatto pensato per cucine di dimensioni contenute. Il funzionamento è silenzioso grazie ai soli 39 dB, la struttura a libera installazione ne facilita il posizionamento e la finitura inox lo rende adatto anche ad ambienti moderni. La gestione della temperatura è meccanica e immediata, mentre l’organizzazione interna è valorizzata dalla luce LED laterale che permette di controllare a colpo d’occhio tutti i ripiani.

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Il frigorifero doppia porta Candy CNDQ2S514EX è una proposta interessante per chi cerca un elettrodomestico efficiente senza spendere troppo. Grazie allo sconto del 64% puoi portarti a casa il Candy CNDQ2S514EX con uno sconto del 64% rispetto al prezzo di listino, una cifra molto competitiva per un frigo da 206 litri con congelatore integrato. La classe energetica E consente consumi più contenuti rispetto ai vecchi modelli in classe inferiore, un aspetto da considerare sul lungo periodo quando si confrontano le offerte della stessa fascia.

Il frigorifero Candy con la doppia porta da 206 litri e la luce LED laterale

Se hai bisogno di più ordine e visibilità nel conservare cibi freschi e surgelati, questo frigorifero è pensato proprio per semplificare la gestione quotidiana della spesa.

Capacità totale 206 L (170 L frigo + 36 L congelatore) : lo spazio è sufficiente per famiglie piccole o coppie, con un vano congelatore dedicato per conservare scorte e surgelati senza occupare tutto il frigo.

: lo spazio è sufficiente per famiglie piccole o coppie, con un vano congelatore dedicato per conservare scorte e surgelati senza occupare tutto il frigo. Frigorifero doppia porta : la separazione tra zona frigo e freezer permette di mantenere meglio le temperature ideali, limitando gli sprechi e organizzando meglio gli alimenti.

: la separazione tra zona frigo e freezer permette di mantenere meglio le temperature ideali, limitando gli sprechi e organizzando meglio gli alimenti. Controllo meccanico della temperatura : la regolazione è semplice e immediata, senza menu complicati, ideale anche per chi non ama impostazioni elettroniche.

: la regolazione è semplice e immediata, senza menu complicati, ideale anche per chi non ama impostazioni elettroniche. Classe energetica E : consuma fino al 20% in meno rispetto alla classe F, aiutando a ridurre la bolletta elettrica nel tempo e l’impatto ambientale.

: consuma fino al 20% in meno rispetto alla classe F, aiutando a ridurre la bolletta elettrica nel tempo e l’impatto ambientale. Luce LED laterale : l’illuminazione posizionata vicino al controllo meccanico rende ben visibili tutti i ripiani, così trovi subito quello che cerchi anche quando il frigo è pieno.

: l’illuminazione posizionata vicino al controllo meccanico rende ben visibili tutti i ripiani, così trovi subito quello che cerchi anche quando il frigo è pieno. Porta reversibile : puoi scegliere il verso di apertura in base alla disposizione della tua cucina, sfruttando al meglio lo spazio disponibile.

: puoi scegliere il verso di apertura in base alla disposizione della tua cucina, sfruttando al meglio lo spazio disponibile. Maniglia integrata ergonomica : il design con presa comoda facilita l’apertura quotidiana, mantenendo un aspetto pulito ed elegante sulla porta frontale.

: il design con presa comoda facilita l’apertura quotidiana, mantenendo un aspetto pulito ed elegante sulla porta frontale. Dimensioni compatte (143 x 54,5 x 54,6 cm): l’ingombro ridotto lo rende adatto anche a cucine piccole, monolocali o seconde case, senza rinunciare a una buona capacità interna.

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FAQ Quanti litri ha il frigorifero Candy CNDQ2S514EX? Il frigorifero Candy CNDQ2S514EX offre una capacità totale di 206 litri, con 170 litri per il frigo e 36 litri per il congelatore. Il Candy CNDQ2S514EX è adatto a cucine piccole? Sì, grazie alle dimensioni compatte di 143 x 54,5 x 54,6 cm è ideale anche per cucine ridotte, monolocali o seconde case. La porta del frigorifero Candy CNDQ2S514EX è reversibile? Sì, la porta è reversibile e puoi scegliere il verso di apertura in base alla disposizione della cucina. Che classe energetica ha il frigorifero Candy CNDQ2S514EX? Il Candy CNDQ2S514EX è in classe energetica E e consuma fino al 20% in meno rispetto a un modello in classe F.