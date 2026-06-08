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Occasione imperdibile Candy, frigo combinato compatto al 37% di sconto

Candy CHCS 514EW, frigorifero combinato compatto con 207 L totali, doppia porta, luce LED e porta reversibile è in offerta con sconto del 37%.

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Frigorifero combinato Candy CHCS 514EW bianco Amazon

Spazio in cucina limitato ma bisogno di conservare bene la spesa di tutti i giorni? Se cerchi un elettrodomestico pratico e compatto, oggi il Candy CHCS 514EW è proposto con uno sconto del 37% che lo rende particolarmente interessante per chi vuole un frigo combinato essenziale, silenzioso e facile da inserire anche in cucine piccole.

Candy CHCS 514EW

Candy CHCS 514EW

249,99 €399,00 € -149,01 € (37%)

Questo modello unisce una capacità totale di 207 litri ben organizzata con congelatore superiore e comparto frigo separato, un design a doppia porta con cassetti dedicati ai surgelati e una struttura compatta pensata per adattarsi a quasi ogni ambiente domestico. Il funzionamento statico semplifica la gestione quotidiana, la silenziosità di 40 dB lo rende adatto anche a open space e cucine a vista, mentre la porta reversibile e i ripiani in vetro regolabili offrono flessibilità di installazione e organizzazione interna.

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Candy CHCS 514EW in offerta: sconto del 37% sul frigorifero combinato compatto

Il Candy CHCS 514EW è un frigorifero combinato di libera installazione che, grazie allo sconto del 37%, scende a 249,99€, posizionandosi tra le soluzioni più convenienti nella fascia dei combinati compatti. Con una capacità totale di 207 litri (138 L per il frigo e 69 L per il freezer) offre spazio sufficiente per la spesa di una piccola famiglia o di una coppia, senza occupare troppo in cucina. L’acquisto può contare sui vantaggi della consegna rapida e del reso gestito tramite Amazon, e in questa fascia di prezzo rappresenta una scelta equilibrata per chi vuole un elettrodomestico essenziale ma curato. Se ti interessa cogliere l’occasione, il Candy CHCS 514EW è disponibile con uno sconto del 37% rispetto al prezzo di listino.

Il frigorifero Candy con la capacità da 207 litri e la porta reversibile

Chi ha poco spazio in cucina cerca un frigorifero che aiuti a organizzare meglio gli alimenti senza diventare ingombrante. In questo senso il combinato Candy punta su dimensioni contenute e dettagli pratici per semplificare la vita quotidiana.

  • Capacità totale 207 L compatta e funzionale: la combinazione di 138 L per il frigo e 69 L per il freezer permette di gestire la spesa di tutti i giorni senza sprechi di spazio, ideale per appartamenti piccoli o seconde case.
  • Design a doppia porta con congelatore superiore: il freezer con 3 cassetti separati rende più semplice tenere in ordine i surgelati, mentre il vano frigo resta sempre a portata di mano per gli alimenti di uso frequente.
  • Sistema statico affidabile: la tecnologia tradizionale facilita l’uso e la manutenzione con uno sbrinamento manuale semplice, adatta a chi vuole un elettrodomestico senza funzioni complicate.
  • Silenziosità di 40 dB: il basso livello di rumore lo rende adatto a cucine a vista, monolocali e open space, senza disturbare durante le attività quotidiane o la sera.
  • Luce LED e ripiani in vetro regolabili: la buona visibilità interna aiuta a trovare subito ciò che serve, mentre i ripiani resistenti e regolabili consentono di sfruttare meglio lo spazio adattandolo a bottiglie, pentole e contenitori.
  • Porta reversibile e design compatto salvaspazio: le dimensioni di 151 x 55 x 58 cm e la possibilità di invertire il verso di apertura della porta facilitano l’inserimento anche in nicchie strette o cucine già arredate.

Candy CHCS 514EW

Candy CHCS 514EW

249,99 €399,00 € -149,01 € (37%)

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Candy CHCS 514EW, il frigorifero combinato compatto in forte sconto: approfitta subito dell’offerta lampo fino a esaurimento scorte.

FAQ

Il frigorifero Candy CHCS 514EW è adatto a cucine piccole?

Sì, grazie alle dimensioni compatte 151 x 55 x 58 cm è pensato per spazi ridotti.

Quanto è capiente il Candy CHCS 514EW?

Offre 207 litri totali, con 138 L per il frigo e 69 L per il congelatore.

Il Candy CHCS 514EW è rumoroso?

No, ha una rumorosità di 40 dB, adatta anche a open space e cucine a vista.

La porta del Candy CHCS 514EW è reversibile?

Sì, la porta è reversibile per adattarsi meglio alla disposizione della cucina.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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