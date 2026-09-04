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Bosch KGN394ICF Serie 6, frigorifero combinato Total No Frost con cassetti VitaFresh, grande capacità e rumorosità contenuta è in sconto del 49%.

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Spazio che non basta mai, cassetti pieni all’inverosimile e ghiaccio da sbrinare: se il frigorifero di casa è sempre al limite, è il momento di un salto di qualità. Oggi il Bosch KGN394ICF Serie 6 è disponibile con uno sconto del 49%, una promo che rende molto più accessibile un combinato di fascia alta pensato per chi vuole ordine, silenzio e consumi sotto controllo.

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Questo modello unisce la praticità del Total No Frost, che elimina del tutto la formazione di ghiaccio, a una struttura interna estremamente versatile, con ripiani e balconcini regolabili per adattarsi alla spesa di tutta la famiglia. I cassetti dedicati alla freschezza prolungata aiutano a conservare meglio frutta, verdura, carne e pesce, mentre le dimensioni generose e la rumorosità ridotta lo rendono adatto anche agli ambienti open space.

Bosch KGN394ICF Serie 6 in offerta su Amazon: sconto del 49%

Con la promozione in corso puoi portarti a casa il Bosch KGN394ICF Serie 6 a 719,00€ grazie a uno sconto del 49% sul prezzo di listino, una cifra molto interessante per un combinato Total No Frost di questa categoria. In rapporto ad altri frigoriferi della stessa fascia, si posiziona come una soluzione di qualità pensata per chi cerca spazio e comodità senza salire nei prezzi dei modelli top di gamma più costosi. L’offerta è valida direttamente su Amazon e, se sei iscritto a Prime, puoi sfruttare i consueti vantaggi su spedizione veloce e gestione del reso. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Considerando le dimensioni importanti e le funzioni avanzate, il Bosch KGN394ICF Serie 6 è disponibile con uno sconto del 49% che lo rende particolarmente competitivo nella sua categoria, soprattutto se stai valutando la sostituzione di un vecchio frigorifero energivoro.

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Il frigorifero Bosch con il Total No Frost e i cassetti per la freschezza prolungata

Se ti sei stancato di sbrinare il congelatore e di buttare cibo perché si rovina troppo in fretta, questo combinato punta proprio a risolvere questi problemi con una gestione intelligente dello spazio e della temperatura.

Total No Frost : niente più ghiaccio sulle pareti del freezer e niente condensa nel vano frigo, così non devi perdere tempo con lo sbrinamento e la conservazione rimane più omogenea.

: niente più ghiaccio sulle pareti del freezer e niente condensa nel vano frigo, così non devi perdere tempo con lo sbrinamento e la conservazione rimane più omogenea. Installazione senza spazio laterale : puoi posizionarlo a ridosso di pareti o mobili e aprire comunque la porta a 90°, accedendo comodamente ai cassetti anche nelle cucine più strette.

: puoi posizionarlo a ridosso di pareti o mobili e aprire comunque la porta a 90°, accedendo comodamente ai cassetti anche nelle cucine più strette. Massima flessibilità interna : ripiani e balconcini regolabili ti permettono di organizzare lo spazio in base alle tue abitudini, che si tratti di grandi pentole, bottiglie alte o contenitori meal prep.

: ripiani e balconcini regolabili ti permettono di organizzare lo spazio in base alle tue abitudini, che si tratti di grandi pentole, bottiglie alte o contenitori meal prep. Cassetti VitaFresh : umidità e temperatura sono ottimizzate per frutta, verdura, carne e pesce, così fai una spesa più grande e la consumi con calma senza sprechi.

: umidità e temperatura sono ottimizzate per frutta, verdura, carne e pesce, così fai una spesa più grande e la consumi con calma senza sprechi. Dimensioni generose e silenziosità: con misure di 203,0 x 60,0 x 66,5 cm e un livello di rumore di soli 35 dB(A), offre molta capacità senza disturbare, ideale anche per living open space.

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FAQ Quanto spazio occupa il frigorifero Bosch KGN394ICF Serie 6? Il Bosch KGN394ICF Serie 6 misura 203,0 x 60,0 x 66,5 cm, adatto alla maggior parte delle cucine standard. Serve spazio laterale per aprire la porta del Bosch KGN394ICF? No, il Bosch KGN394ICF può essere installato a ridosso di pareti o mobili e la porta si apre a 90° con accesso completo ai cassetti. Il Bosch KGN394ICF Serie 6 richiede sbrinamento manuale? No, grazie al sistema Total No Frost non si forma ghiaccio e non è necessario lo sbrinamento manuale di freezer e frigo. Il frigorifero Bosch KGN394ICF è rumoroso? No, il livello di rumore è di 35 dB(A), quindi risulta molto silenzioso e adatto anche a cucine open space.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.