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Il frigorifero Cecotec Bolero CoolMarket con tecnologia No Frost da 348 litri oggi è in offerta con uno sconto del 72% e il prezzo è stracciato.

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Organizzare la spesa e conservare alimenti per tutta la famiglia può essere complicato quando lo spazio in frigorifero non basta o si forma ghiaccio sulle pareti. Il Cecotec Bolero CoolMarket 2D 348 NF è disponibile con uno sconto del 72%.

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Questo frigorifero a due porte offre una capacità di 348 litri in un ingombro esterno descritto come compatto. Il sistema No Frost aiuta a evitare la formazione di ghiaccio sulle pareti interne e sugli alimenti; il motore Inverter è progettato per contenere rumorosità e consumi. La classe energetica indicata è E, mentre display interno e porta reversibile completano le dotazioni segnalate.

Cecotec Bolero CoolMarket 2D 348 NF: sconto del 72%

Se cerchi un frigorifero capiente con cui gestire la spesa senza dover sbrinare manualmente le pareti interne, questa proposta merita attenzione. Il Cecotec Bolero CoolMarket 2D 348 NF è indicato a 340,90 euro, con uno sconto del 72%. Le informazioni disponibili non riportano il prezzo precedente, eventuali rate, la scadenza della promozione o le condizioni di consegna e reso: per questi dettagli è possibile consultare la pagina dell’offerta. Anche la possibilità di utilizzare un coupon non è indicata.

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Il frigorifero Cecotec con No Frost e motore Inverter

Per chi vuole conservare alimenti in modo pratico e sfruttare uno spazio interno capiente, le caratteristiche indicate per questo modello puntano su capacità, gestione del freddo e flessibilità d’installazione.

Capacità di 348 litri : offre spazio per organizzare una spesa abbondante, mantenendo un ingombro esterno descritto come compatto.

: offre spazio per organizzare una spesa abbondante, mantenendo un ingombro esterno descritto come compatto. Sistema No Frost : aiuta a impedire che si formi ghiaccio sulle pareti interne e sugli alimenti, evitando la necessità di sbrinare manualmente secondo la funzione dichiarata.

: aiuta a impedire che si formi ghiaccio sulle pareti interne e sugli alimenti, evitando la necessità di sbrinare manualmente secondo la funzione dichiarata. Motore Inverter : il funzionamento intelligente è indicato per ridurre il livello sonoro e i consumi e per migliorare la durata. Cecotec segnala una garanzia di 10 anni sul motore Inverter.

: il funzionamento intelligente è indicato per ridurre il livello sonoro e i consumi e per migliorare la durata. Cecotec segnala una garanzia di 10 anni sul motore Inverter. Classe energetica E : è la classe riportata per il modello; la scheda la associa a un basso consumo energetico e a una grande capacità di raffreddamento.

: è la classe riportata per il modello; la scheda la associa a un basso consumo energetico e a una grande capacità di raffreddamento. Due porte e porta reversibile : la possibilità di invertire la porta offre flessibilità nel decidere il verso di apertura in base alla disposizione della cucina.

: la possibilità di invertire la porta offre flessibilità nel decidere il verso di apertura in base alla disposizione della cucina. Display interno e finitura bianca: il display è collocato all’interno, mentre il colore bianco e le linee moderne completano l’aspetto del frigorifero.

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FAQ Il Cecotec Bolero CoolMarket 2D 348 NF è No Frost? Sì, è dotato di sistema No Frost, che aiuta a impedire la formazione di ghiaccio sulle pareti interne e sugli alimenti. Qual è la capacità del frigorifero Cecotec Bolero CoolMarket? La capacità indicata nella descrizione e nelle caratteristiche è di 348 litri. La porta del frigorifero è reversibile? Sì, la porta è indicata come reversibile. Che garanzia è indicata per il motore Inverter? La descrizione segnala 10 anni di garanzia sul motore Inverter.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.