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Cecotec Bolero CoolMarket, il frigorifero extra large crolla di prezzo: 72% di sconto

Il frigorifero Cecotec Bolero CoolMarket con tecnologia No Frost da 348 litri oggi è in offerta con uno sconto del 72% e il prezzo è stracciato.

3 min di lettura

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Redazione

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Cecotec Bolero CoolMarket 2D 348 NF frigorifero bianco Amazon

Organizzare la spesa e conservare alimenti per tutta la famiglia può essere complicato quando lo spazio in frigorifero non basta o si forma ghiaccio sulle pareti. Il Cecotec Bolero CoolMarket 2D 348 NF è disponibile con uno sconto del 72%.

Questo frigorifero a due porte offre una capacità di 348 litri in un ingombro esterno descritto come compatto. Il sistema No Frost aiuta a evitare la formazione di ghiaccio sulle pareti interne e sugli alimenti; il motore Inverter è progettato per contenere rumorosità e consumi. La classe energetica indicata è E, mentre display interno e porta reversibile completano le dotazioni segnalate.

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Cecotec Bolero CoolMarket 2D 348 NF: sconto del 72%

Se cerchi un frigorifero capiente con cui gestire la spesa senza dover sbrinare manualmente le pareti interne, questa proposta merita attenzione. Il Cecotec Bolero CoolMarket 2D 348 NF è indicato a 340,90 euro, con uno sconto del 72%. Le informazioni disponibili non riportano il prezzo precedente, eventuali rate, la scadenza della promozione o le condizioni di consegna e reso: per questi dettagli è possibile consultare la pagina dell’offerta. Anche la possibilità di utilizzare un coupon non è indicata.

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Il frigorifero Cecotec con No Frost e motore Inverter

Per chi vuole conservare alimenti in modo pratico e sfruttare uno spazio interno capiente, le caratteristiche indicate per questo modello puntano su capacità, gestione del freddo e flessibilità d’installazione.

  • Capacità di 348 litri: offre spazio per organizzare una spesa abbondante, mantenendo un ingombro esterno descritto come compatto.
  • Sistema No Frost: aiuta a impedire che si formi ghiaccio sulle pareti interne e sugli alimenti, evitando la necessità di sbrinare manualmente secondo la funzione dichiarata.
  • Motore Inverter: il funzionamento intelligente è indicato per ridurre il livello sonoro e i consumi e per migliorare la durata. Cecotec segnala una garanzia di 10 anni sul motore Inverter.
  • Classe energetica E: è la classe riportata per il modello; la scheda la associa a un basso consumo energetico e a una grande capacità di raffreddamento.
  • Due porte e porta reversibile: la possibilità di invertire la porta offre flessibilità nel decidere il verso di apertura in base alla disposizione della cucina.
  • Display interno e finitura bianca: il display è collocato all’interno, mentre il colore bianco e le linee moderne completano l’aspetto del frigorifero.

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Approfitta ora dell’offerta sul Cecotec Bolero CoolMarket 2D 348 NF con sconto del 72%.

FAQ

Il Cecotec Bolero CoolMarket 2D 348 NF è No Frost?

Sì, è dotato di sistema No Frost, che aiuta a impedire la formazione di ghiaccio sulle pareti interne e sugli alimenti.

Qual è la capacità del frigorifero Cecotec Bolero CoolMarket?

La capacità indicata nella descrizione e nelle caratteristiche è di 348 litri.

La porta del frigorifero è reversibile?

Sì, la porta è indicata come reversibile.

Che garanzia è indicata per il motore Inverter?

La descrizione segnala 10 anni di garanzia sul motore Inverter.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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