Cecotec Bolero CoolMarket, il frigorifero extra large crolla di prezzo: 72% di sconto
Il frigorifero Cecotec Bolero CoolMarket con tecnologia No Frost da 348 litri oggi è in offerta con uno sconto del 72% e il prezzo è stracciato.
Organizzare la spesa e conservare alimenti per tutta la famiglia può essere complicato quando lo spazio in frigorifero non basta o si forma ghiaccio sulle pareti. Il Cecotec Bolero CoolMarket 2D 348 NF è disponibile con uno sconto del 72%.
Questo frigorifero a due porte offre una capacità di 348 litri in un ingombro esterno descritto come compatto. Il sistema No Frost aiuta a evitare la formazione di ghiaccio sulle pareti interne e sugli alimenti; il motore Inverter è progettato per contenere rumorosità e consumi. La classe energetica indicata è E, mentre display interno e porta reversibile completano le dotazioni segnalate.
Cecotec Bolero CoolMarket 2D 348 NF: sconto del 72%
Se cerchi un frigorifero capiente con cui gestire la spesa senza dover sbrinare manualmente le pareti interne, questa proposta merita attenzione. Il Cecotec Bolero CoolMarket 2D 348 NF è indicato a 340,90 euro, con uno sconto del 72%. Le informazioni disponibili non riportano il prezzo precedente, eventuali rate, la scadenza della promozione o le condizioni di consegna e reso: per questi dettagli è possibile consultare la pagina dell’offerta. Anche la possibilità di utilizzare un coupon non è indicata.
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Il frigorifero Cecotec con No Frost e motore Inverter
Per chi vuole conservare alimenti in modo pratico e sfruttare uno spazio interno capiente, le caratteristiche indicate per questo modello puntano su capacità, gestione del freddo e flessibilità d’installazione.
- Capacità di 348 litri: offre spazio per organizzare una spesa abbondante, mantenendo un ingombro esterno descritto come compatto.
- Sistema No Frost: aiuta a impedire che si formi ghiaccio sulle pareti interne e sugli alimenti, evitando la necessità di sbrinare manualmente secondo la funzione dichiarata.
- Motore Inverter: il funzionamento intelligente è indicato per ridurre il livello sonoro e i consumi e per migliorare la durata. Cecotec segnala una garanzia di 10 anni sul motore Inverter.
- Classe energetica E: è la classe riportata per il modello; la scheda la associa a un basso consumo energetico e a una grande capacità di raffreddamento.
- Due porte e porta reversibile: la possibilità di invertire la porta offre flessibilità nel decidere il verso di apertura in base alla disposizione della cucina.
- Display interno e finitura bianca: il display è collocato all’interno, mentre il colore bianco e le linee moderne completano l’aspetto del frigorifero.
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FAQ
Sì, è dotato di sistema No Frost, che aiuta a impedire la formazione di ghiaccio sulle pareti interne e sugli alimenti.
La capacità indicata nella descrizione e nelle caratteristiche è di 348 litri.
Sì, la porta è indicata come reversibile.
La descrizione segnala 10 anni di garanzia sul motore Inverter.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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