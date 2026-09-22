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Il frigorifero Bosch Serie 4 è in promo con uno sconto del 36% e risparmi più di 300 euro. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero.

Amazon

Su Amazon non trovi solo piccoli elettrodomestici per la cucina o per la pulizia domestica come robot aspirapolvere o friggitrici ad aria. Sulla piattaforma di e-commerce trovi anche i grandi elettrodomestici come i frigoriferi e i servizi offerti sono gli stessi: consegna a casa, reso gratuito e anche la possibilità del ritiro gratuito del vecchio elettrodomestico. E molto spesso li trovi anche in offerta. Come capita oggi con il frigorifero Bosch Serie 4 disponibile su Amazon con un ottimo sconto del 36% che fa scendere il prezzo di più di 300 euro. Un vero affare per un frigorifero di medie dimensioni e dotato anche di un vano congelatore da ben 103 litri per riporre tutti gli alimenti che vuoi. La promo non finisce qui: per alleggerire la spesa hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 o 12 rate a tasso zero. Non perdere tempo e approfittane ora.

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Frigorifero Bosch Serie 4: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il frigorifero della Bosch è in promo con uno sconto del 36% e il prezzo scende a 599 euro, con un risparmio netto di poco superiore ai 300 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto, in modo da alleggerire l’esborso iniziale. Condizioni d’acquisto che trovi solo su Amazon.

Il frigorifero Bosch Serie 4 è già disponibile nei magazzini per essere spedito e per la consegna a casa devi aspettare solamente qualche giorno. Per il reso gratuito, invece, hai i classici quattordici giorni di tempo da quando l’elettrodomestico viene consegnato a casa.

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Frigorifero Bosch Serie 4: le caratteristiche tecniche

Se hai necessità di acquistare un nuovo frigorifero da incasso per la tua cucina, il modello Bosch Serie 4 è quello che fa per te. Le dimensioni sono piuttosto standard e non occupa molto spazio (misura 186x60x66,5 cm) e offre una capienza complessiva generosa, suddivisa in 218 litri nel vano frigorifero e 103 litri nel vano congelatore, per un totale di oltre 320 litri, sufficienti per le esigenze di una famiglia numerosa.

Grazie alla tecnologia Total No Frost, il frigorifero elimina la necessità di sbrinare manualmente il congelatore e previene la formazione di condensa all’interno del vano frigo, mentre la funzione VitaFresh XXL utilizza cassetti extra-large climatizzati per mantenere frutta, verdura e altri alimenti freschi più a lungo, riducendo gli sprechi alimentari.

La tecnologia Inverter regola in modo intelligente la potenza del compressore per mantenere una temperatura costante e ottimizzare i consumi energetici. La colonna MultiAirflow distribuisce l’aria fredda in modo uniforme in tutto il frigorifero, per temperature costanti in ogni ripiano.

Sul fronte della praticità, il design Perfect Fit permette di posizionare l’elettrodomestico contro pareti, mobili o anche in una nicchia, mentre le luci LED interne garantiscono un’ampia visibilità su tutti gli alimenti presenti all’interno. Il livello di rumorosità si attesta su 35 dB(A), un valore contenuto per un frigorifero combinato di queste dimensioni. Insomma, un elettrodomestico che si rivela utilissimo e che da oggi trovi a un super prezzo.

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