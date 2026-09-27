Bosch, il frigorifero extralarge in offerta con un maxi sconto: affare per tutti
Il frigorifero Boasch Serie 4 è in promo con uno sconto del 31% e lo puoi anche pagare in 12 rate a tasso zero.
Spazio in frigo che non basta mai, alimenti che si rovinano troppo in fretta e un rumore di fondo continuo in cucina: se ti rivedi in questo scenario, è il momento di guardare a un frigorifero più moderno ed efficiente. In queste ore il Bosch KSV36VLEP è proposto con uno sconto del 31%, una promo interessante per chi vuole un monoporta capiente e curato nei dettagli.
Questo modello Serie 4 punta molto sul comfort quotidiano: la temperatura interna resta stabile grazie alla gestione intelligente del compressore, mentre l’illuminazione LED ad intensità crescente rende più piacevole trovare quello che ti serve anche a tarda sera. Le dimensioni importanti lo rendono adatto a famiglie o a chi fa grandi spese settimanali, e il livello di rumore contenuto aiuta a mantenere la cucina un ambiente tranquillo.
Bosch KSV36VLEP in offerta su Amazon: sconto del 31%
Il Bosch KSV36VLEP è un frigorifero monoporta da 186 x 60 cm che unisce capacità e attenzione ai consumi, pensato per cucine moderne dove lo spazio freddo non è mai abbastanza. In questo momento il Bosch KSV36VLEP è disponibile con uno sconto del 31%, una riduzione che lo rende più accessibile all’interno della fascia dei frigoriferi combinati di qualità. Lo puoi anche pagare in 12 rate a tasso zero.
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Il frigorifero Bosch con la temperatura costante e l’illuminazione LED
Se vuoi ridurre gli sprechi in cucina e conservare meglio gli alimenti, un frigorifero che mantenga la temperatura stabile fa davvero la differenza nella vita di tutti i giorni.
- Compressore con tecnologia inverter intelligente: regola in modo continuo la potenza per mantenere una temperatura costante, così cibi freschi e avanzati durano più a lungo senza sbalzi termici.
- Regolazione indipendente di frigo e freezer: tramite display digitale puoi impostare con precisione le temperature delle due aree, adattandole alle tue abitudini di spesa e conservazione.
- Illuminazione LED ad intensità crescente: la luce si adatta all’apertura della porta, offrendo una visione chiara di ogni ripiano senza abbagliare, ideale quando apri il frigo al buio.
- Sensori Fresh Sense: monitorano continuamente sia l’interno sia l’ambiente esterno per mantenere uniforme il clima nelle cavità, riducendo il rischio che alcuni ripiani siano troppo freddi o troppo caldi.
- Dimensioni 1,86 x 60 x 65 cm con rumore di soli 39 dB(A): un frigorifero capiente, adatto a molte cucine standard, che lavora in modo silenzioso senza disturbare la vita in casa.
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FAQ
Il Bosch KSV36VLEP ha un livello di rumore dichiarato di 39 dB(A), quindi risulta piuttosto silenzioso in cucina.
Sì, questo modello consente di impostare in modo indipendente la temperatura di frigorifero e congelatore tramite display digitale.
Il Bosch KSV36VLEP misura 1,86 m in altezza, 60 cm in larghezza e 65 cm in profondità.
Sì, utilizza un’illuminazione LED ad intensità crescente, pensata per offrire una luce chiara e non abbagliante all’interno del frigo.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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