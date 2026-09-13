Bosch, doppio sconto per il frigorifero top: prezzo in picchiata
Bosch KGN36NLEA, frigorifero combinato Total No Frost con illuminazione LED e temperature separate per frigo e freezer oggi è in sconto del 22%.
Chi vive in famiglia o fa grossa spesa settimanale sa quanto sia frustrante ritrovarsi con il freezer pieno di ghiaccio e il frigo da sbrinare di continuo. Oggi il Bosch KGN36NLEA è disponibile con un doppio sconto, un’occasione interessante per chi cerca un frigorifero combinato moderno e capiente senza salire di fascia di prezzo.
Questo modello Serie 2 è pensato per semplificare la vita quotidiana: l’installazione senza spazio laterale permette di inserirlo facilmente anche in cucine strette, l’illuminazione a LED a intensità crescente offre una visibilità uniforme e confortevole degli alimenti e la tecnologia Total No Frost elimina la formazione di ghiaccio e condensa, riducendo al minimo la manutenzione.
Bosch KGN36NLEA in offerta: doppio sconto sul frigorifero Total No Frost
In questo momento puoi portarti a casa il Bosch KGN36NLEA a soli 413,91€ grazie a uno sconto del 22% a cui aggiungere un coupon di 45,99 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Consegna a casa e hai 14 giorni per effettuare il reso gratuito. Il numero di coupon è limitato e ti consigliamo di approfittarne immediatamente.
Approfitta ora dell’offerta sul Bosch KGN36NLEA
Il frigorifero Bosch con il Total No Frost e l’illuminazione LED a intensità crescente
Se sei stanco di sbrinare il congelatore e di non vedere cosa c’è in fondo ai ripiani, questo frigorifero combinato punta proprio a risolvere questi problemi quotidiani con una serie di funzioni pratiche.
- Total No Frost: impedisce la formazione di ghiaccio nel congelatore e di gocce d’acqua nel vano frigo, così non devi più sbrinare manualmente e gli alimenti restano conservati meglio più a lungo.
- Illuminazione a LED a intensità crescente: la luce si accende in modo progressivo e uniforme, evitando abbagliamenti quando apri la porta e permettendoti di controllare facilmente ogni ripiano, anche di sera.
- Installazione senza spazio laterale: puoi posizionarlo direttamente contro pareti o mobili e aprire comunque la porta a 90° con accesso completo ai cassetti, ideale per cucine strette o nicchie su misura.
- Regolazione indipendente di frigo e freezer: il controllo digitale separato della temperatura ti aiuta a impostare con precisione le condizioni di conservazione per alimenti freschi e surgelati, evitando sprechi.
- Dimensioni 186 x 60 x 66 cm: altezza e profondità studiate per offrire buona capacità interna rimanendo compatibile con la maggior parte degli spazi standard da cucina.
Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia" e “offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:
- Canale offerte tecnologia -> Clicca qui
- OfferteDcasa -> Clicca qui
Approfitta subito dell’offerta sul Bosch KGN36NLEA: doppio sconto valido fino ad esaurimento scorte.
Scopri altri frigoriferi in promo da oggi su Amazon.
FAQ
No, grazie alla tecnologia Total No Frost non è necessario sbrinare manualmente né il frigo né il congelatore.
Sì, è progettato per l’installazione senza spazio laterale e la porta si apre a 90° con accesso ai cassetti.
Sì, puoi impostare in modo indipendente le temperature di frigorifero e congelatore tramite display digitale.
Le dimensioni dichiarate sono 186 x 60 x 66 cm, adatte agli spazi standard da cucina.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.