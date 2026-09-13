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Bosch, doppio sconto per il frigorifero top: prezzo in picchiata

Bosch KGN36NLEA, frigorifero combinato Total No Frost con illuminazione LED e temperature separate per frigo e freezer oggi è in sconto del 22%.

4 min di lettura

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Redazione

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Chi vive in famiglia o fa grossa spesa settimanale sa quanto sia frustrante ritrovarsi con il freezer pieno di ghiaccio e il frigo da sbrinare di continuo. Oggi il Bosch KGN36NLEA è disponibile con un doppio sconto, un’occasione interessante per chi cerca un frigorifero combinato moderno e capiente senza salire di fascia di prezzo.

Questo modello Serie 2 è pensato per semplificare la vita quotidiana: l’installazione senza spazio laterale permette di inserirlo facilmente anche in cucine strette, l’illuminazione a LED a intensità crescente offre una visibilità uniforme e confortevole degli alimenti e la tecnologia Total No Frost elimina la formazione di ghiaccio e condensa, riducendo al minimo la manutenzione.

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Bosch KGN36NLEA in offerta: doppio sconto sul frigorifero Total No Frost

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Il frigorifero Bosch con il Total No Frost e l’illuminazione LED a intensità crescente

Se sei stanco di sbrinare il congelatore e di non vedere cosa c’è in fondo ai ripiani, questo frigorifero combinato punta proprio a risolvere questi problemi quotidiani con una serie di funzioni pratiche.

  • Total No Frost: impedisce la formazione di ghiaccio nel congelatore e di gocce d’acqua nel vano frigo, così non devi più sbrinare manualmente e gli alimenti restano conservati meglio più a lungo.
  • Illuminazione a LED a intensità crescente: la luce si accende in modo progressivo e uniforme, evitando abbagliamenti quando apri la porta e permettendoti di controllare facilmente ogni ripiano, anche di sera.
  • Installazione senza spazio laterale: puoi posizionarlo direttamente contro pareti o mobili e aprire comunque la porta a 90° con accesso completo ai cassetti, ideale per cucine strette o nicchie su misura.
  • Regolazione indipendente di frigo e freezer: il controllo digitale separato della temperatura ti aiuta a impostare con precisione le condizioni di conservazione per alimenti freschi e surgelati, evitando sprechi.
  • Dimensioni 186 x 60 x 66 cm: altezza e profondità studiate per offrire buona capacità interna rimanendo compatibile con la maggior parte degli spazi standard da cucina.

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FAQ

Il frigorifero Bosch KGN36NLEA richiede sbrinamento manuale?

No, grazie alla tecnologia Total No Frost non è necessario sbrinare manualmente né il frigo né il congelatore.

Posso installare il Bosch KGN36NLEA a ridosso di una parete?

Sì, è progettato per l’installazione senza spazio laterale e la porta si apre a 90° con accesso ai cassetti.

Il Bosch KGN36NLEA ha la regolazione separata di frigo e freezer?

Sì, puoi impostare in modo indipendente le temperature di frigorifero e congelatore tramite display digitale.

Quali sono le dimensioni del frigorifero Bosch KGN36NLEA?

Le dimensioni dichiarate sono 186 x 60 x 66 cm, adatte agli spazi standard da cucina.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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