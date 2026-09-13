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Bosch KGN36NLEA, frigorifero combinato Total No Frost con illuminazione LED e temperature separate per frigo e freezer oggi è in sconto del 22%.

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Chi vive in famiglia o fa grossa spesa settimanale sa quanto sia frustrante ritrovarsi con il freezer pieno di ghiaccio e il frigo da sbrinare di continuo. Oggi il Bosch KGN36NLEA è disponibile con un doppio sconto, un’occasione interessante per chi cerca un frigorifero combinato moderno e capiente senza salire di fascia di prezzo.

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Questo modello Serie 2 è pensato per semplificare la vita quotidiana: l’installazione senza spazio laterale permette di inserirlo facilmente anche in cucine strette, l’illuminazione a LED a intensità crescente offre una visibilità uniforme e confortevole degli alimenti e la tecnologia Total No Frost elimina la formazione di ghiaccio e condensa, riducendo al minimo la manutenzione.

Bosch KGN36NLEA in offerta: doppio sconto sul frigorifero Total No Frost

In questo momento puoi portarti a casa il Bosch KGN36NLEA a soli 413,91€ grazie a uno sconto del 22% a cui aggiungere un coupon di 45,99 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Consegna a casa e hai 14 giorni per effettuare il reso gratuito. Il numero di coupon è limitato e ti consigliamo di approfittarne immediatamente.

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Il frigorifero Bosch con il Total No Frost e l’illuminazione LED a intensità crescente

Se sei stanco di sbrinare il congelatore e di non vedere cosa c’è in fondo ai ripiani, questo frigorifero combinato punta proprio a risolvere questi problemi quotidiani con una serie di funzioni pratiche.

Total No Frost : impedisce la formazione di ghiaccio nel congelatore e di gocce d’acqua nel vano frigo, così non devi più sbrinare manualmente e gli alimenti restano conservati meglio più a lungo.

: impedisce la formazione di ghiaccio nel congelatore e di gocce d’acqua nel vano frigo, così non devi più sbrinare manualmente e gli alimenti restano conservati meglio più a lungo. Illuminazione a LED a intensità crescente : la luce si accende in modo progressivo e uniforme, evitando abbagliamenti quando apri la porta e permettendoti di controllare facilmente ogni ripiano, anche di sera.

: la luce si accende in modo progressivo e uniforme, evitando abbagliamenti quando apri la porta e permettendoti di controllare facilmente ogni ripiano, anche di sera. Installazione senza spazio laterale : puoi posizionarlo direttamente contro pareti o mobili e aprire comunque la porta a 90° con accesso completo ai cassetti, ideale per cucine strette o nicchie su misura.

: puoi posizionarlo direttamente contro pareti o mobili e aprire comunque la porta a 90° con accesso completo ai cassetti, ideale per cucine strette o nicchie su misura. Regolazione indipendente di frigo e freezer : il controllo digitale separato della temperatura ti aiuta a impostare con precisione le condizioni di conservazione per alimenti freschi e surgelati, evitando sprechi.

: il controllo digitale separato della temperatura ti aiuta a impostare con precisione le condizioni di conservazione per alimenti freschi e surgelati, evitando sprechi. Dimensioni 186 x 60 x 66 cm: altezza e profondità studiate per offrire buona capacità interna rimanendo compatibile con la maggior parte degli spazi standard da cucina.

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FAQ Il frigorifero Bosch KGN36NLEA richiede sbrinamento manuale? No, grazie alla tecnologia Total No Frost non è necessario sbrinare manualmente né il frigo né il congelatore. Posso installare il Bosch KGN36NLEA a ridosso di una parete? Sì, è progettato per l’installazione senza spazio laterale e la porta si apre a 90° con accesso ai cassetti. Il Bosch KGN36NLEA ha la regolazione separata di frigo e freezer? Sì, puoi impostare in modo indipendente le temperature di frigorifero e congelatore tramite display digitale. Quali sono le dimensioni del frigorifero Bosch KGN36NLEA? Le dimensioni dichiarate sono 186 x 60 x 66 cm, adatte agli spazi standard da cucina.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.