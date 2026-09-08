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Bosch KGN367LDF Serie 4, frigorifero combinato Total No Frost con cassetti VitaFresh, installazione a filo e rumorosità ridotta è in sconto del 41%.

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Spazio insufficiente per la spesa di tutta la famiglia, ghiaccio che si forma nel freezer e gocce d’acqua sulle pareti del frigo sono problemi che fanno perdere tempo e rovinano gli alimenti. Oggi il Bosch KGN367LDF Serie 4 arriva su Amazon con uno sconto del 41%, scendendo a 549,00€: un’occasione per passare a un combinato efficiente e capiente senza sforare il budget.

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Questo frigorifero combinato Bosch Serie 4 Total No Frost punta tutto sulla praticità quotidiana: niente più sbrinamenti grazie al sistema che evita la formazione di ghiaccio, cassetti dedicati per mantenere più a lungo freschi frutta, verdura, carne e pesce, e un compressore inverter che lavora in modo intelligente per garantire una temperatura costante con rumorosità ridotta. Le dimensioni di 186x60x66,5 cm lo rendono adatto alla maggior parte delle cucine moderne, mentre il design silver è pensato per integrarsi con stile negli ambienti contemporanei.

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Con la promo in corso, il Bosch KGN367LDF Serie 4 scende a 549,00€ grazie a uno sconto del 41% rispetto al prezzo di listino, con un risparmio che supera abbondantemente i 380 euro e lo posiziona in modo molto competitivo tra i frigoriferi combinati di marca della stessa fascia. In più, puoi acquistare il Bosch KGN367LDF Serie 4 a soli 549,00€ approfittando dei vantaggi tipici dell’acquisto su Amazon, come consegna veloce e reso facilitato, soprattutto se hai un abbonamento Prime attivo.

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Il frigorifero Bosch con il Total No Frost e i cassetti VitaFresh dedicati alla freschezza

Se hai bisogno di conservare meglio gli alimenti, ridurre gli sprechi e dire addio allo sbrinamento manuale, questo combinato Bosch nasce proprio per semplificare la gestione del frigo in casa.

Total No Frost : elimina la formazione di ghiaccio nel congelatore e le gocce d’acqua nel frigorifero, così non devi più sbrinare e gli alimenti restano più ordinati e visibili.

: elimina la formazione di ghiaccio nel congelatore e le gocce d’acqua nel frigorifero, così non devi più sbrinare e gli alimenti restano più ordinati e visibili. Cassetti VitaFresh : studiati per mantenere il giusto livello di umidità e temperatura per frutta, verdura, carne e pesce, aiutandoti a prolungare la freschezza e ridurre gli sprechi.

: studiati per mantenere il giusto livello di umidità e temperatura per frutta, verdura, carne e pesce, aiutandoti a prolungare la freschezza e ridurre gli sprechi. Installazione senza spazio laterale : puoi posizionarlo a ridosso di pareti e mobili aprendo comunque la porta a 90° e accedendo comodamente ai cassetti, ideale per cucine con nicchie o spazi risicati.

: puoi posizionarlo a ridosso di pareti e mobili aprendo comunque la porta a 90° e accedendo comodamente ai cassetti, ideale per cucine con nicchie o spazi risicati. Compressore inverter intelligente : regola in modo continuo la potenza per mantenere costante la temperatura interna, migliorando l’efficienza energetica e limitando gli sbalzi termici che rovinano il cibo.

: regola in modo continuo la potenza per mantenere costante la temperatura interna, migliorando l’efficienza energetica e limitando gli sbalzi termici che rovinano il cibo. Dimensioni 1,86 x 60 x 66,5 cm e 35 dB(A): formato standard adatto alla maggior parte degli spazi cucina, con un livello di rumore molto basso che non disturba in ambienti open space.

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FAQ Il frigorifero Bosch KGN367LDF ha la funzione Total No Frost? Sì, questo modello è un frigorifero combinato Total No Frost, quindi non richiede sbrinamento manuale. A cosa servono i cassetti VitaFresh del Bosch KGN367LDF? I cassetti VitaFresh mantengono umidità e temperatura ideali per conservare più a lungo frutta, verdura, carne e pesce. Posso installare il Bosch KGN367LDF a filo muro o tra i mobili? Sì, è progettato per l’installazione senza spazio laterale, con porta che si apre a 90° e cassetti completamente accessibili. Il frigorifero Bosch KGN367LDF è rumoroso? No, ha un livello di rumorosità dichiarato di 35 dB(A), quindi è adatto anche a cucine open space.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.