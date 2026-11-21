Bosch, il frigo smart a un prezzo mai visto prima: sconto esagerato
Il frigorifero Bosch KGN394ICF Serie 6 NoFrost, con cassetto VitaFresh XXL e funzione Perfect-Fit, è in sconto del 40%.
Conservare gli alimenti senza ritrovarsi ghiaccio nel congelatore e sfruttare al meglio lo spazio in cucina sono esigenze quotidiane. Il frigo-congelatore Bosch KGN394ICF Serie 6 NoFrost è disponibile con uno sconto del 40%.
Tra le caratteristiche segnalate ci sono la tecnologia No Frost, il cassetto VitaFresh XXL con umidità regolabile e il sistema Multi-airflow, pensato per distribuire l’aria in modo uniforme. La funzione Perfect-Fit consente inoltre di posizionare il frigorifero direttamente accanto alle pareti, mentre l’interno Flex permette di organizzare ripiani e balconi secondo le proprie necessità.
Frigo-congelatore Bosch KGN394ICF al 40% di sconto: costa 854,06 euro
Il Bosch KGN394ICF Serie 6 NoFrost è proposto a 854,06 euro, con uno sconto indicato del 40%. La scheda segnala funzioni mirate alla gestione quotidiana degli alimenti e dello spazio: No Frost, cassetto VitaFresh XXL e Perfect-Fit. Il prezzo e la percentuale sono quelli riportati per questa offerta; non sono disponibili informazioni su coupon, pagamento a rate, vantaggi Prime, scadenza della promozione o tempi di reso. Per vedere i dettagli aggiornati, il Bosch KGN394ICF è disponibile con uno sconto del 40%.
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Il frigo Bosch con la tecnologia No Frost e il cassetto VitaFresh XXL
Per chi vuole organizzare gli alimenti e ridurre le operazioni di manutenzione, alcune funzioni di questo frigo-congelatore possono essere particolarmente utili:
- No Frost: il flusso d’aria costante aiuta a prevenire la formazione di ghiaccio, così non occorre gestire manualmente l’accumulo di brina.
- Perfect-Fit: permette di collocare il frigorifero direttamente accanto alle pareti. È una soluzione utile per sfruttare lo spazio disponibile, senza dover lasciare i 10 cm indicati per altri frigoriferi standard.
- Cassetto VitaFresh XXL: la regolazione dell’umidità crea condizioni di conservazione adattabili agli alimenti freschi e aiuta a mantenerli freschi più a lungo.
- Sistema Multi-airflow: gli speciali diffusori distribuiscono l’aria in modo uniforme, riducendo le differenze tra zone fredde e calde e i tempi di raffreddamento.
- Interno Flex: balconi Flex Trays e ripiano Flex Shelf consentono di riorganizzare gli spazi interni in base a ciò che si deve conservare.
- Rumorosità di 35 dB(A): il funzionamento a un livello di rumore molto basso può risultare adatto a chi presta attenzione ai suoni degli elettrodomestici in casa.
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FAQ
Sì, la tecnologia No Frost crea un flusso d’aria costante per prevenire la formazione di ghiaccio.
Sì, la funzione Perfect-Fit consente di collocarlo direttamente accanto alle pareti.
Il cassetto permette di regolare l’umidità per creare condizioni di conservazione adatte agli alimenti freschi.
La scheda prodotto indica un livello di rumore di 35 dB(A).
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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