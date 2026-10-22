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Bosch, il frigo smart crolla di prezzo: maxi risparmio

Il frigo Bosch Serie 6 con cassetti VitaFresh e ripiani regolabili è in offerta da oggi con uno sconto del 32% e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero.

3 min di lettura

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Redazione

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Frigorifero Bosch KGN394ICF Serie 6 in acciaio Amazon

Tra sbrinamento del congelatore e poco spazio per organizzare gli alimenti, la gestione del frigorifero può diventare scomoda. Il Bosch KGN394ICF Serie 6 è ora disponibile con uno sconto del 32%.

Questo frigorifero combinato misura 203 x 60 x 66,5 cm e integra la tecnologia Total No Frost, pensata per evitare la formazione di ghiaccio nel congelatore e le gocce d’acqua nel frigorifero. I cassetti VitaFresh aiutano a conservare più a lungo frutta, verdura, carne e pesce, mentre ripiani e balconcini regolabili permettono di adattare l’interno alle proprie necessità.

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Bosch KGN394ICF Serie 6 in offerta: sconto del 32%

Il Bosch KGN394ICF Serie 6 è proposto a 959,00 euro, con uno sconto del 32%. È un frigorifero combinato da 203 cm di altezza e 60 cm di larghezza, con tecnologia Total No Frost e cassetti VitaFresh. Le informazioni disponibili non indicano una scadenza della promozione, opzioni di pagamento a rate, coupon, benefici Prime o tempi per il reso. Se cerchi un modello che semplifichi la gestione del ghiaccio e offra flessibilità nell’organizzazione degli alimenti, puoi valutare il Bosch KGN394ICF Serie 6 con uno sconto del 32%.

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Il frigorifero Bosch con Total No Frost e cassetti VitaFresh

Se vuoi ridurre le operazioni di manutenzione e conservare gli alimenti in modo ordinato, questo frigorifero mette a disposizione funzioni pensate per le esigenze quotidiane. Ecco gli aspetti distintivi indicati per il modello:

  • Tecnologia Total No Frost: evita la formazione di ghiaccio nel congelatore e la presenza di gocce d’acqua nel frigorifero, così non sono necessarie le operazioni di sbrinamento.
  • Installazione senza spazio laterale: puoi collocare il frigorifero direttamente accanto a pareti, mobili o in una nicchia. La porta si apre a 90° e permette l’accesso completo ai cassetti.
  • Cassetti VitaFresh: sono studiati per mantenere livelli adeguati di umidità e temperatura e favorire una conservazione più lunga di frutta, verdura, carne e pesce.
  • Ripiani e balconcini regolabili: l’altezza si adatta alle necessità e consente di organizzare lo spazio interno in modo flessibile.
  • Dimensioni e rumorosità: misura 203 x 60 x 66,5 cm e ha un livello di rumore dichiarato di 35 dB(A), un dato da considerare nella scelta per la cucina.

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FAQ

Quali sono le dimensioni del Bosch KGN394ICF Serie 6?

Misura 203 x 60 x 66,5 cm.

Il Bosch KGN394ICF Serie 6 richiede lo sbrinamento?

La tecnologia Total No Frost evita la formazione di ghiaccio nel congelatore e rende superflue le operazioni di sbrinamento.

Si può installare vicino a una parete o a un mobile?

Sì. È progettato per essere installato senza spazio laterale e la porta si apre a 90° per consentire l’accesso completo ai cassetti.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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