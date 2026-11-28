Philips, friggitrice ad aria XL al minimo storico: offerta shock
La friggitrice ad aria Philips Airfryer 5000 con doppio cestello e cottura a vapore è in sconto del 33%. La puoi pagare a rate a tasso zero.
Preparare insieme un piatto principale e un contorno, senza doverli cuocere uno dopo l’altro, può essere complicato quando si ha poco tempo. La Philips Airfryer 5000, friggitrice ad aria con doppio cestello e funzione vapore, è proposta con uno sconto del 33%.
La combinazione di cottura ad aria e a vapore permette di preparare alimenti croccanti all’esterno e teneri e succosi all’interno. I due cestelli, da 6 e 3 litri, possono cuocere pietanze diverse contemporaneamente; i tempi sincronizzati aiutano a servirle insieme, calde. La funzione SteamClean, inoltre, usa il vapore per facilitare la pulizia del cestello grande e della resistenza.
Philips Airfryer 5000 in offerta: sconto del 33% e circa 89 euro di risparmio
Il prezzo indicato per la Philips Airfryer 5000 è di 179,99 euro, con uno sconto del 33%: una riduzione che corrisponde a circa 89 euro, calcolati sul prezzo di riferimento implicito nella promozione. La disponibilità di due cestelli da 6 e 3 litri e della cottura a vapore distingue le funzioni segnalate per questo modello. Approfitta ora dello sconto del 33% sulla Philips Airfryer 5000.
Acquista ora la Philips Airfryer 5000 in offerta
La friggitrice Philips con il doppio cestello da 9 litri e la cottura a vapore
Se vuoi coordinare più preparazioni o cerchi una cottura che abbini aria calda e vapore, queste sono le caratteristiche indicate per la friggitrice:
- Doppio cestello da 6 e 3 litri: puoi cuocere due piatti contemporaneamente. I tempi sincronizzati aiutano a portare in tavola piatto principale e contorno insieme, caldi e pronti da servire.
- Cottura ad aria e a vapore: la combinazione è pensata per ottenere alimenti croccanti all’esterno e teneri e succosi all’interno. Tra gli esempi d’uso indicati ci sono pollo, verdure e prodotti da forno.
- Vapore per preservare i nutrienti: secondo le informazioni del prodotto, la cottura a vapore preserva l’87% dei nutrienti; viene citata per salmone, verdure e proteine, che restano teneri e saporiti.
- Tecnologia RapidAir Plus: il design a forma di stella distribuisce l’aria calda in modo uniforme per risultati dorati e croccanti. La descrizione indica fino al 90% di grassi in meno rispetto alla frittura tradizionale.
- Funzione SteamClean: il vapore aiuta a rimuovere il grasso dal cestello grande e dalla resistenza, rendendo più agevole la pulizia delle parti citate.
Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:
- Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui
- Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui
Approfitta ora dello sconto del 33% sulla Philips Airfryer 5000, fino a esaurimento scorte.
Scopri altre friggitrici ad aria in promo da oggi su Amazon.
FAQ
Ha due cestelli: uno da 6 litri e uno da 3 litri, per una capacità complessiva indicata di 9 litri.
Sì. I due cestelli consentono di cuocere contemporaneamente due piatti; i tempi sincronizzati aiutano a servirli insieme.
La funzione automatica SteamClean usa il vapore per aiutare a eliminare il grasso dal cestello grande e dalla resistenza.
Sì, combina cottura ad aria e a vapore. La descrizione indica che il vapore preserva l’87% dei nutrienti.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi indicati sono quelli verificati al momento della pubblicazione: non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, quindi è sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o sugli altri e-commerce citati.