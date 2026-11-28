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La friggitrice ad aria Philips Airfryer 5000 con doppio cestello e cottura a vapore è in sconto del 33%. La puoi pagare a rate a tasso zero.

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Preparare insieme un piatto principale e un contorno, senza doverli cuocere uno dopo l’altro, può essere complicato quando si ha poco tempo. La Philips Airfryer 5000, friggitrice ad aria con doppio cestello e funzione vapore, è proposta con uno sconto del 33%.

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La combinazione di cottura ad aria e a vapore permette di preparare alimenti croccanti all’esterno e teneri e succosi all’interno. I due cestelli, da 6 e 3 litri, possono cuocere pietanze diverse contemporaneamente; i tempi sincronizzati aiutano a servirle insieme, calde. La funzione SteamClean, inoltre, usa il vapore per facilitare la pulizia del cestello grande e della resistenza.

Philips Airfryer 5000 in offerta: sconto del 33% e circa 89 euro di risparmio

Il prezzo indicato per la Philips Airfryer 5000 è di 179,99 euro, con uno sconto del 33%: una riduzione che corrisponde a circa 89 euro, calcolati sul prezzo di riferimento implicito nella promozione. La disponibilità di due cestelli da 6 e 3 litri e della cottura a vapore distingue le funzioni segnalate per questo modello. Approfitta ora dello sconto del 33% sulla Philips Airfryer 5000.

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La friggitrice Philips con il doppio cestello da 9 litri e la cottura a vapore

Se vuoi coordinare più preparazioni o cerchi una cottura che abbini aria calda e vapore, queste sono le caratteristiche indicate per la friggitrice:

Doppio cestello da 6 e 3 litri : puoi cuocere due piatti contemporaneamente. I tempi sincronizzati aiutano a portare in tavola piatto principale e contorno insieme, caldi e pronti da servire.

: puoi cuocere due piatti contemporaneamente. I tempi sincronizzati aiutano a portare in tavola piatto principale e contorno insieme, caldi e pronti da servire. Cottura ad aria e a vapore : la combinazione è pensata per ottenere alimenti croccanti all’esterno e teneri e succosi all’interno. Tra gli esempi d’uso indicati ci sono pollo, verdure e prodotti da forno.

: la combinazione è pensata per ottenere alimenti croccanti all’esterno e teneri e succosi all’interno. Tra gli esempi d’uso indicati ci sono pollo, verdure e prodotti da forno. Vapore per preservare i nutrienti : secondo le informazioni del prodotto, la cottura a vapore preserva l’87% dei nutrienti; viene citata per salmone, verdure e proteine, che restano teneri e saporiti.

: secondo le informazioni del prodotto, la cottura a vapore preserva l’87% dei nutrienti; viene citata per salmone, verdure e proteine, che restano teneri e saporiti. Tecnologia RapidAir Plus : il design a forma di stella distribuisce l’aria calda in modo uniforme per risultati dorati e croccanti. La descrizione indica fino al 90% di grassi in meno rispetto alla frittura tradizionale.

: il design a forma di stella distribuisce l’aria calda in modo uniforme per risultati dorati e croccanti. La descrizione indica fino al 90% di grassi in meno rispetto alla frittura tradizionale. Funzione SteamClean: il vapore aiuta a rimuovere il grasso dal cestello grande e dalla resistenza, rendendo più agevole la pulizia delle parti citate.

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FAQ Quanti cestelli ha la Philips Airfryer 5000 e quanto sono capienti? Ha due cestelli: uno da 6 litri e uno da 3 litri, per una capacità complessiva indicata di 9 litri. La Philips Airfryer 5000 permette di cuocere due piatti insieme? Sì. I due cestelli consentono di cuocere contemporaneamente due piatti; i tempi sincronizzati aiutano a servirli insieme. Come si pulisce la Philips Airfryer 5000? La funzione automatica SteamClean usa il vapore per aiutare a eliminare il grasso dal cestello grande e dalla resistenza. La Philips Airfryer 5000 cuoce anche a vapore? Sì, combina cottura ad aria e a vapore. La descrizione indica che il vapore preserva l’87% dei nutrienti.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.