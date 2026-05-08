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Amazon

L’offerta del giorno premia chi cerca una friggitrice ad aria pratica e conveniente: la Severin FR 2461 della Black Line scende a un prezzo davvero accessibile con uno sconto del 50%. Un’occasione perfetta per portare in cucina un alleato capace di ridurre i grassi senza rinunciare alla croccantezza, ideale per snack e piatti veloci di tutti i giorni.

Severin FR 2461

Compatta e immediata, questa soluzione punta su un display touch intuitivo con 8 programmi preimpostati per semplificare la cottura di patatine, carne, pesce, surgelati e dolci. La funzione shake ricorda di mescolare per risultati uniformi, mentre il mantenimento in caldo conserva le pietanze pronte da servire. È un apparecchio versatile che si adatta alla routine quotidiana, aiutando a preparare piatti gustosi con meno olio e con un occhio al risparmio energetico.

Severin FR 2461 in offerta su Amazon: sconto del 50%

La promozione rende questa friggitrice un vero best buy per chi ha un budget contenuto: il prezzo scende a 39,99€, con un taglio del 50% sul costo di listino. In questa pagina Amazon, il Severin FR 2461 è disponibile con uno sconto del 50%, una cifra rara per un prodotto capace di gestire la cottura di più piatti in modo rapido e leggero. Se cerchi un piccolo elettrodomestico per migliorare l’alimentazione quotidiana senza complicazioni, questa è una finestra di prezzo da cogliere finché resta attiva.

La friggitrice ad aria Severin con il display touch a 8 programmi e il cestello da 4L

Il cuore del prodotto è un pannello touch LED moderno che semplifica la scelta delle impostazioni: con gli 8 programmi predefiniti ottieni risultati costanti su patatine, bistecca, pesce e surgelati. La capacità di 4L è pensata per porzioni per single o coppie, mentre la potenza da 1300W assicura cotture rapide con consumi contenuti. La funzione shake e il mantenimento in caldo completano un set intelligente che migliora uniformità e servizio a tavola.

Il rivestimento antiaderente agevola la pulizia e la cottura con poco o zero olio, mantenendo le preparazioni leggere e croccanti. Versatile per friggere, cuocere al forno, arrostire o riscaldare, è una scelta pratica per cucine compatte e routine frenetiche. In sintesi, un elettrodomestico essenziale che concentra le funzioni chiave più utili in un formato compatto e a prova di utilizzo quotidiano.

Severin FR 2461

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