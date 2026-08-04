La friggitrice Philips a metà prezzo: va comprata subito

La friggitrice ad aria Philips Serie 5000 è in promo con uno sconto shock del 50% e la paghi la metà. Cestello ampio e 16 programmi di cottura.

Philips

La friggitrice ad aria ha semplificato il modo di cucinare. Grazie alle tante modalità di cottura offerte permette di cucinare tutto quello che vuoi e in pochissimo tempo. Per questo motivo è diventata velocemente una presenza fissa nella cucina delle famiglie italiane e quando si trova un modello top di gamma al minimo storico bisogna approfittarne immediatamente. È quello che accade oggi con la friggitrice ad aria Philips Serie 5000 con cestello da 7,1 litri. Grazie allo sconto del 50% disponibile su Amazon il prezzo scende al minimo storico con un super risparmio di 100 euro. Puoi anche pagarla in 5 rate a tasso zero. Un modello unico nel suo genere dotato di un cestello molto ampio e di ben 16 programmi per cucinare tutto quello che vuoi. Le scorte sono limitate: approfittane subito cliccando sul link qui in basso.

Friggitrice ad aria Philips 99,99 € -50% 199,99 € Risparmi 100,00 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Friggitrice ad aria Philips: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta è di quelle speciali. Da oggi la friggitrice ad aria della Philips è disponibile su Amazon a un prezzo di 99,99 euro, con uno sconto del 50% su quello consigliato. Il risparmio netto è di 100 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero da 20 euro al mese.

La disponibilità dell’elettrodomestico è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Come per la maggior parte dei dispositivi, anche per questa friggitrice ad aria hai i classici quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito.

Friggitrice ad aria Philips 99,99 € -50% 199,99 € Risparmi 100,00 € Acquista su Amazon

Friggitrice ad aria Philips: le caratteristiche tecniche

L’elettrodomestico universale per cucinare velocemente e in modo sano e gustoso. Grazie alla promo disponibile oggi, la friggitrice ad aria Philips Serie 5000 è quella che fa per te. L’elettrodomestico è dotato di un cestello con una capacità di 7,2 litri che ti permette di preparare pasti per l’intera famiglia in un’unica soluzione. Grazie alla tecnologia Rapid Air, con il suo caratteristico design a stella marina, l’aria calda circola in modo uniforme per creare pietanze croccanti all’esterno e tenere all’interno, utilizzando fino al 90% di grassi in meno rispetto ai metodi di frittura tradizionali.

La vera killer application sono le 16 funzioni di cottura che hai a disposizione, tra cui friggere, cuocere al forno, grigliare, arrostire, disidratare, tostare, scongelare, riscaldare e fermentare, per una versatilità unica in cucina. Il termostato è regolabile da 40 a 200°C e il timer arriva fino a 60 minuti.

Grazie alla connettività Wi-Fi , la friggitrice si collega all’app NutriU, che offre accesso a centinaia di ricette gustose e salutari, oltre alla possibilità di controllare la cottura da remoto direttamente dallo smartphone. Il cestello beneficia del rivestimento antiaderente Quick Clean, privo di BPA e lavabile in lavastoviglie, per una pulizia rapida e senza sforzo. Un elettrodomestico super versatile e che solo per pochissimo tempo trovi su Amazon a un prezzo mai visto prima. Una delle migliori offerte di tutta la settimana.

Friggitrice ad aria Philips 99,99 € -50% 199,99 € Risparmi 100,00 € Acquista su Amazon

Ecco 5 friggitrici ad aria in promo da oggi su Amazon.