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Preparare due piatti diversi per tutta la famiglia senza sporcare mille pentole né restare ore ai fornelli è spesso un incubo, soprattutto nelle giornate più frenetiche. Con uno sconto del 40% la Philips Airfryer Serie 3000 con doppio cestello da 9 litri (-40%) punta a semplificare la routine in cucina, permettendoti di cuocere più pietanze insieme in modo rapido e con meno olio rispetto alla frittura tradizionale.

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Questa friggitrice ad aria si distingue per il doppio cestello asimmetrico con doppia resistenza e termostati separati, pensato per gestire cotture diverse nello stesso momento senza compromessi sul risultato. La tecnologia Rapid Air fa circolare l’aria calda in modo uniforme attorno ai cibi, così da ottenere patatine croccanti fuori e morbide dentro, crocchette e secondi piatti dorati con meno olio. Il touchscreen semplifica le impostazioni di tempo e temperatura, mentre la compatibilità con l’app HomeID apre l’accesso a una libreria di ricette salutari e guidate. Infine, i cestelli lavabili in lavastoviglie e il rivestimento antiaderente riducono al minimo tempi e fatica per la pulizia.

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In questo periodo la Philips Airfryer Serie 3000 con doppio cestello da 9 litri è proposta a 119,99€ grazie allo sconto del 40% sul prezzo di listino, una cifra decisamente aggressiva per una friggitrice ad aria di grande capacità con due zone di cottura indipendenti. Considerando la presenza di doppia resistenza e termostati separati, si colloca tra i modelli più completi della sua fascia, pensati per gestire senza stress il pranzo o la cena di famiglie numerose. Se ti interessa una soluzione "tutto in uno" per cucinare in modo più sano e organizzato, il Philips Airfryer Serie 3000 è disponibile con uno sconto del 40%, rendendo l’investimento più accessibile a chi vuole fare un salto di qualità in cucina.

La friggitrice Philips con il doppio cestello da 9 litri e la tecnologia Rapid Air

Se ti ritrovi spesso a cucinare piatti diversi per esigenze e gusti differenti, una friggitrice ad aria capiente e ben organizzata può risolvere gran parte dei problemi di tempo e spazio in cucina.

Doppio cestello da 9 litri : permette di cuocere simultaneamente due preparazioni diverse, ad esempio patatine e crocchette di pollo, ottimizzando i tempi e servendo tutto caldo nello stesso momento.

: permette di cuocere simultaneamente due preparazioni diverse, ad esempio patatine e crocchette di pollo, ottimizzando i tempi e servendo tutto caldo nello stesso momento. Doppia resistenza e termostati separati : ogni lato può essere gestito in modo indipendente per temperature e cotture più precise, evitando di dover adattare ricette diverse a un’unica impostazione.

: ogni lato può essere gestito in modo indipendente per temperature e cotture più precise, evitando di dover adattare ricette diverse a un’unica impostazione. Tecnologia Rapid Air : l’aria calda circola intorno ai cibi per una doratura uniforme, riducendo sensibilmente l’uso di olio rispetto alla frittura tradizionale e rendendo i piatti più leggeri.

: l’aria calda circola intorno ai cibi per una doratura uniforme, riducendo sensibilmente l’uso di olio rispetto alla frittura tradizionale e rendendo i piatti più leggeri. Opzioni di cottura versatili : oltre alla frittura ad aria puoi sfruttarla per cuocere al forno, grigliare e arrostire, sostituendo o affiancando altri piccoli elettrodomestici e liberando spazio sul piano di lavoro.

: oltre alla frittura ad aria puoi sfruttarla per cuocere al forno, grigliare e arrostire, sostituendo o affiancando altri piccoli elettrodomestici e liberando spazio sul piano di lavoro. Comandi touchscreen e app HomeID : l’interfaccia digitale semplifica la scelta di tempo e temperatura, mentre l’app mette a disposizione ricette salutari per variare il menù senza dover cercare altrove.

: l’interfaccia digitale semplifica la scelta di tempo e temperatura, mentre l’app mette a disposizione ricette salutari per variare il menù senza dover cercare altrove. Cestelli lavabili in lavastoviglie con rivestimento antiaderente: una volta finito di cucinare puoi smontare i componenti principali e lavarli in lavastoviglie, riducendo a pochi minuti la fase di pulizia.

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FAQ Quanta capacità ha la Philips Airfryer Serie 3000 con doppio cestello? La Philips Airfryer Serie 3000 offre una capacità totale di 9 litri distribuiti su due cestelli. Posso cuocere due piatti diversi contemporaneamente con questa friggitrice ad aria? Sì, i due cestelli permettono la cottura simultanea di piatti diversi grazie a doppia resistenza e termostati separati. I cestelli della Philips Airfryer Serie 3000 si possono lavare in lavastoviglie? Sì, i cestelli sono lavabili in lavastoviglie e dotati di rivestimento antiaderente per una pulizia facilitata. La Philips Airfryer Serie 3000 permette di friggere con poco olio? Sì, la tecnologia Rapid Air fa circolare aria calda intorno ai cibi, ottenendo risultati croccanti usando meno olio.