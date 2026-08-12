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Teglia piena, forno lento, tempi infiniti per cucinare in modo un po’ più sano: se ogni cena diventa una maratona tra pentole, olio e odori di frittura, serve una soluzione più pratica. Oggi la Philips Airfryer 5000 è proposta con uno sconto del 50%, permettendoti di portare in tavola piatti croccanti e gustosi usando fino al 90% di grassi in meno rispetto alla frittura tradizionale.

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Questa friggitrice ad aria da 7,1 litri è pensata per sostituire diversi elettrodomestici in cucina: grazie alle sue 16 funzioni di cottura può friggere, cuocere, arrostire, grigliare, scongelare e persino fermentare, diventando un alleato versatile per pasti quotidiani più leggeri ma ricchi di sapore. Il grande cestello permette di preparare porzioni generose, mentre la tecnologia RapidAir con il particolare design interno assicura una cottura uniforme, croccante fuori e morbida dentro, riducendo anche fumo e cattivi odori rispetto all’olio bollente.

Philips Airfryer 5000 in offerta su Amazon: sconto del 50% sulla friggitrice smart

Con la promozione in corso la Philips Airfryer 5000 scende a 99,99€ grazie a uno sconto del 50% sul prezzo di listino. Per una friggitrice ad aria di questa capienza, dotata di connettività WiFi e controllo tramite app dedicata, si tratta di una cifra particolarmente competitiva rispetto ai modelli della stessa fascia, spesso meno capienti o privi di funzioni smart.

In più puoi gestire la cottura direttamente dallo smartphone collegandola all’app compatibile e sfruttare i programmi preimpostati per patatine, carne, verdure e molti altri piatti, riducendo il rischio di errori e sprechi. Se sei abituato ai forni tradizionali o alle friggitrici a olio, il risparmio di tempo e di grassi diventa evidente fin dai primi utilizzi.

Se cerchi una soluzione completa per cucinare in modo più leggero senza rinunciare alla croccantezza, il Philips Airfryer 5000 è disponibile con uno sconto del 50% e offre un ottimo equilibrio tra capacità, potenza e funzioni avanzate.

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La friggitrice Philips con la capacità da 7,1 litri e le 16 modalità di cottura

Se vuoi ridurre i grassi in cucina senza passare ore ai fornelli, una friggitrice ad aria capiente e versatile può davvero cambiare il modo in cui prepari i pasti di tutti i giorni.

Capacità da 7,1 litri con cestello da 1,2 kg : ideale per famiglie o per chi prepara più porzioni in una volta sola, così cucini patatine, cosce di pollo, verdure e torte senza fare più infornate.

: ideale per famiglie o per chi prepara più porzioni in una volta sola, così cucini patatine, cosce di pollo, verdure e torte senza fare più infornate. 16 funzioni di cottura integrate : la stessa macchina frigge, cuoce, arrostisce, griglia, scongela e fermenta, sostituendo più elettrodomestici e liberando spazio sul piano di lavoro.

: la stessa macchina frigge, cuoce, arrostisce, griglia, scongela e fermenta, sostituendo più elettrodomestici e liberando spazio sul piano di lavoro. Tecnologia RapidAir con design a “stella marina" : l’aria calda circola in modo ottimale intorno agli alimenti, garantendo una crosta croccante e un interno tenero, con fino al 90% di grassi in meno rispetto alla frittura in olio.

: l’aria calda circola in modo ottimale intorno agli alimenti, garantendo una crosta croccante e un interno tenero, con fino al 90% di grassi in meno rispetto alla frittura in olio. Connessione WiFi e controllo da app : puoi avviare e monitorare la cottura dal telefono, consultare ricette guidate e avere sempre sotto controllo tempi e impostazioni senza rimanere bloccato in cucina.

: puoi avviare e monitorare la cottura dal telefono, consultare ricette guidate e avere sempre sotto controllo tempi e impostazioni senza rimanere bloccato in cucina. Sette programmi preimpostati con display touch : selezioni il tipo di piatto e la friggitrice imposta automaticamente tempo e temperatura, semplificando la vita anche a chi è alle prime armi.

: selezioni il tipo di piatto e la friggitrice imposta automaticamente tempo e temperatura, semplificando la vita anche a chi è alle prime armi. Parti lavabili in lavastoviglie e cestello QuickClean: la pulizia è rapida, senza incrostazioni ostinate, e l’assenza di olio bollente riduce odori sgradevoli e schizzi in tutta la cucina.

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FAQ Quante persone posso servire con la Philips Airfryer 5000 da 7,1L? La capacità da 7,1 litri con cestello da 1,2 kg è adatta a famiglie e a più porzioni in un solo ciclo di cottura. La Philips Airfryer 5000 è facile da pulire dopo l’uso? Sì, le parti sono lavabili in lavastoviglie e il cestello QuickClean facilita la rimozione dei residui. Posso controllare la Philips Airfryer 5000 dallo smartphone? Puoi collegarla via WiFi all’app compatibile per gestire e monitorare la cottura a distanza. La Philips Airfryer 5000 riduce davvero i grassi rispetto alla frittura tradizionale? La tecnologia RapidAir permette di cucinare con fino al 90% di grassi in meno rispetto alla frittura in olio.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.