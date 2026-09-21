Philips Airfryer 3000, friggitrice ad aria extra large in offerta su Amazon
La friggitrice ad aria Philips Airfryer 3000 in offerta con uno sconto del 27% e fai un ottimo affare. Dotata di un doppio cestello e fai un mega affare.
Preparare pasti diversi per tutta la famiglia spesso significa usare più pentole, sporcare il forno e perdere tempo tra una cottura e l’altra. Con la Philips Airfryer 3000 in versione doppio cestello puoi semplificare la routine: grazie all’sconto del 27% diventa una soluzione ancora più interessante per chi vuole cucinare in modo rapido e con meno olio.
Questa air fryer con doppio cestello da 9L è pensata per chi desidera portare in tavola piatti croccanti fuori e morbidi dentro, ma senza rinunciare a un approccio più leggero. La Tecnologia Rapid Air fa circolare aria calda intorno agli alimenti per un risultato uniforme, mentre i controlli touch permettono di impostare in pochi secondi tempo e temperatura. La compatibilità con l’app HomeID aiuta inoltre a trovare idee e ricette equilibrate, rendendo più semplice variare il menù di ogni giorno.
Philips Airfryer 3000 in offerta: sconto del 27% su Amazon
In questo momento puoi approfittare di un taglio di prezzo del 27% sulla Philips Airfryer 3000 con doppio cestello da 9L e kit colazione, proposta a 129,98€. Si tratta di una cifra interessante per una friggitrice ad aria capace di gestire più preparazioni contemporaneamente, con funzioni che coprono dalla frittura all’arrosto fino alla cottura al forno.
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La friggitrice ad aria Philips con il doppio cestello da 9L e la tecnologia Rapid Air
Se vuoi ridurre l’uso di olio senza rinunciare alla consistenza croccante dei fritti e avere la cena pronta per tutti in una sola volta, questa friggitrice ad aria è progettata per semplificarti la vita in cucina.
- Doppio cestello da 9L: ti permette di cucinare più piatti contemporaneamente, ad esempio patatine in un cestello e nuggets o verdure nell’altro, così servi tutto caldo nello stesso momento senza usare forno e padelle.
- Tecnologia Rapid Air: l’aria calda circola intorno al cibo per una doratura uniforme e croccante con meno olio, ideale per alleggerire il menù quotidiano mantenendo gusto e consistenza.
- Opzioni di cottura versatili: dalla frittura alla cottura al forno, dalla griglia all’arrosto, puoi usare un unico elettrodomestico per preparare colazioni, pranzi e cene diversi senza riempire il piano cucina di apparecchi.
- Controlli touch intuitivi: tempo e temperatura si impostano in pochi tocchi, rendendo l’uso immediato anche per chi non ama armeggiare con impostazioni complicate.
- App HomeID: offre una libreria di ricette pensate per la cottura ad aria, utile per trovare idee nuove e mantenere una dieta più varia e bilanciata.
- Cestelli lavabili in lavastoviglie e rivestimento antiaderente: riducono al minimo il tempo dedicato alla pulizia, perché basta inserirli in lavastoviglie per ritrovarli pronti all’uso.
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FAQ
La Philips Airfryer 3000 offre una capacità totale di 9 litri grazie al doppio cestello.
Sì, il doppio cestello consente di preparare contemporaneamente piatti diversi nello stesso momento.
I cestelli sono lavabili in lavastoviglie e hanno un rivestimento antiaderente per facilitare la pulizia.
Puoi friggere, cuocere al forno, grigliare e arrostire utilizzando le diverse funzioni integrate.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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