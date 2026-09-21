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La friggitrice ad aria Philips Airfryer 3000 in offerta con uno sconto del 27% e fai un ottimo affare. Dotata di un doppio cestello e fai un mega affare.

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Preparare pasti diversi per tutta la famiglia spesso significa usare più pentole, sporcare il forno e perdere tempo tra una cottura e l’altra. Con la Philips Airfryer 3000 in versione doppio cestello puoi semplificare la routine: grazie all’sconto del 27% diventa una soluzione ancora più interessante per chi vuole cucinare in modo rapido e con meno olio.

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Questa air fryer con doppio cestello da 9L è pensata per chi desidera portare in tavola piatti croccanti fuori e morbidi dentro, ma senza rinunciare a un approccio più leggero. La Tecnologia Rapid Air fa circolare aria calda intorno agli alimenti per un risultato uniforme, mentre i controlli touch permettono di impostare in pochi secondi tempo e temperatura. La compatibilità con l’app HomeID aiuta inoltre a trovare idee e ricette equilibrate, rendendo più semplice variare il menù di ogni giorno.

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In questo momento puoi approfittare di un taglio di prezzo del 27% sulla Philips Airfryer 3000 con doppio cestello da 9L e kit colazione, proposta a 129,98€. Si tratta di una cifra interessante per una friggitrice ad aria capace di gestire più preparazioni contemporaneamente, con funzioni che coprono dalla frittura all’arrosto fino alla cottura al forno.

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La friggitrice ad aria Philips con il doppio cestello da 9L e la tecnologia Rapid Air

Se vuoi ridurre l’uso di olio senza rinunciare alla consistenza croccante dei fritti e avere la cena pronta per tutti in una sola volta, questa friggitrice ad aria è progettata per semplificarti la vita in cucina.

Doppio cestello da 9L : ti permette di cucinare più piatti contemporaneamente, ad esempio patatine in un cestello e nuggets o verdure nell’altro, così servi tutto caldo nello stesso momento senza usare forno e padelle.

: ti permette di cucinare più piatti contemporaneamente, ad esempio patatine in un cestello e nuggets o verdure nell’altro, così servi tutto caldo nello stesso momento senza usare forno e padelle. Tecnologia Rapid Air : l’aria calda circola intorno al cibo per una doratura uniforme e croccante con meno olio, ideale per alleggerire il menù quotidiano mantenendo gusto e consistenza.

: l’aria calda circola intorno al cibo per una doratura uniforme e croccante con meno olio, ideale per alleggerire il menù quotidiano mantenendo gusto e consistenza. Opzioni di cottura versatili : dalla frittura alla cottura al forno, dalla griglia all’arrosto, puoi usare un unico elettrodomestico per preparare colazioni, pranzi e cene diversi senza riempire il piano cucina di apparecchi.

: dalla frittura alla cottura al forno, dalla griglia all’arrosto, puoi usare un unico elettrodomestico per preparare colazioni, pranzi e cene diversi senza riempire il piano cucina di apparecchi. Controlli touch intuitivi : tempo e temperatura si impostano in pochi tocchi, rendendo l’uso immediato anche per chi non ama armeggiare con impostazioni complicate.

: tempo e temperatura si impostano in pochi tocchi, rendendo l’uso immediato anche per chi non ama armeggiare con impostazioni complicate. App HomeID : offre una libreria di ricette pensate per la cottura ad aria, utile per trovare idee nuove e mantenere una dieta più varia e bilanciata.

: offre una libreria di ricette pensate per la cottura ad aria, utile per trovare idee nuove e mantenere una dieta più varia e bilanciata. Cestelli lavabili in lavastoviglie e rivestimento antiaderente: riducono al minimo il tempo dedicato alla pulizia, perché basta inserirli in lavastoviglie per ritrovarli pronti all’uso.

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FAQ Quanta capacità ha la Philips Airfryer 3000 con doppio cestello? La Philips Airfryer 3000 offre una capacità totale di 9 litri grazie al doppio cestello. La Philips Airfryer 3000 permette di cucinare due piatti diversi insieme? Sì, il doppio cestello consente di preparare contemporaneamente piatti diversi nello stesso momento. La Philips Airfryer 3000 si può lavare in lavastoviglie? I cestelli sono lavabili in lavastoviglie e hanno un rivestimento antiaderente per facilitare la pulizia. Che tipo di cotture supporta la Philips Airfryer 3000? Puoi friggere, cuocere al forno, grigliare e arrostire utilizzando le diverse funzioni integrate.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.