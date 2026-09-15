Ninja Dual Zone, la friggitrice con due cestelli in offerta speciale su Amazon
Ninja Friggitrice ad aria calda MAX Dual Zone, friggitrice ad aria extralarge con doppio cassetto indipendente e 6 programmi, oggi al 30% di sconto.
Trovare il tempo per cucinare piatti diversi per tutta la famiglia senza sporcare mille teglie è una sfida quotidiana. Con uno sconto del 30%, la Ninja Friggitrice ad aria calda MAX Dual Zone ti permette di preparare pasti completi in modo rapido, con meno grassi e consumando meno energia rispetto a un forno tradizionale.
Questa friggitrice ad aria di Ninja è pensata per chi vuole unire praticità in cucina e attenzione ai consumi: i due cestelli indipendenti permettono di cuocere contemporaneamente pietanze diverse con programmi, temperature e tempi separati, mentre la capacità extralarge da 9,5 litri è ideale per famiglie numerose o per chi ama organizzare cene con amici. I sei programmi di cottura offrono versatilità per passare dalla frittura ad aria all’arrosto, fino all’essiccazione, riducendo i grassi fino al 75% rispetto alla frittura tradizionale e velocizzando i tempi rispetto ai forni ventilati.
Ninja Friggitrice ad aria MAX Dual Zone in offerta su Amazon: sconto del 30%
Con la promozione in corso puoi portarti a casa la Ninja Friggitrice ad aria calda MAX Dual Zone a soli 159,99€, beneficiando di uno sconto del 30% rispetto al prezzo di listino. Si tratta di una cifra competitiva per una friggitrice ad aria con doppio cassetto indipendente e capienza extralarge, pensata per sostituire in molti casi il forno tradizionale e aiutarti a risparmiare fino al 65% sulla bolletta elettrica in determinati scenari d’uso.
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La friggitrice ad aria Ninja con i due cestelli indipendenti e la capienza extralarge
Se vuoi ridurre i grassi, velocizzare i tempi di preparazione e cucinare più piatti contemporaneamente senza stress, questa friggitrice ad aria è pensata proprio per semplificare la tua routine in cucina.
- Risparmio energetico fino al 65%: rispetto a un forno tradizionale in specifici scenari, ti aiuta a contenere i consumi elettrici, ideale per chi usa spesso la cottura al forno.
- Due cestelli indipendenti: puoi impostare programmi, temperature e tempi diversi per ogni scomparto e far terminare le cotture insieme, così servi tutto caldo nello stesso momento.
- Sei programmi di cottura: Max Crisp, frittura ad aria, arrosto, forno, riscaldamento ed essiccazione offrono grande versatilità, dalle patatine croccanti alla frutta essiccata.
- Capienza extralarge: ogni cestello può contenere fino a 1,4 kg di patatine o un pollo da 2 kg, perfetto per famiglie numerose o per la meal prep settimanale.
- Cottura più veloce dei forni ventilati: in determinati utilizzi riduce sensibilmente i tempi, così puoi preparare cena anche quando rientri tardi.
- Cestelli e piastre antiaderenti lavabili in lavastoviglie: semplificano la pulizia dopo l’uso, senza dover strofinare teglie incrostate.
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FAQ
Offre una capacità totale di 9,5 litri, con due cestelli da 4,75 litri ciascuno.
Sì, i due cestelli sono indipendenti e permettono programmi, temperature e tempi diversi per ogni scomparto.
Sì, i due cestelli antiaderenti e le piastre per frittura sono lavabili in lavastoviglie.
Dispone di Max Crisp, frittura ad aria, cottura arrosto, cottura al forno, riscaldamento ed essiccazione.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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