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Trovare il tempo per cucinare piatti diversi per tutta la famiglia senza sporcare mille teglie è una sfida quotidiana. Con uno sconto del 30%, la Ninja Friggitrice ad aria calda MAX Dual Zone ti permette di preparare pasti completi in modo rapido, con meno grassi e consumando meno energia rispetto a un forno tradizionale.

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Questa friggitrice ad aria di Ninja è pensata per chi vuole unire praticità in cucina e attenzione ai consumi: i due cestelli indipendenti permettono di cuocere contemporaneamente pietanze diverse con programmi, temperature e tempi separati, mentre la capacità extralarge da 9,5 litri è ideale per famiglie numerose o per chi ama organizzare cene con amici. I sei programmi di cottura offrono versatilità per passare dalla frittura ad aria all’arrosto, fino all’essiccazione, riducendo i grassi fino al 75% rispetto alla frittura tradizionale e velocizzando i tempi rispetto ai forni ventilati.

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Con la promozione in corso puoi portarti a casa la Ninja Friggitrice ad aria calda MAX Dual Zone a soli 159,99€, beneficiando di uno sconto del 30% rispetto al prezzo di listino. Si tratta di una cifra competitiva per una friggitrice ad aria con doppio cassetto indipendente e capienza extralarge, pensata per sostituire in molti casi il forno tradizionale e aiutarti a risparmiare fino al 65% sulla bolletta elettrica in determinati scenari d’uso.

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La friggitrice ad aria Ninja con i due cestelli indipendenti e la capienza extralarge

Se vuoi ridurre i grassi, velocizzare i tempi di preparazione e cucinare più piatti contemporaneamente senza stress, questa friggitrice ad aria è pensata proprio per semplificare la tua routine in cucina.

Risparmio energetico fino al 65% : rispetto a un forno tradizionale in specifici scenari, ti aiuta a contenere i consumi elettrici, ideale per chi usa spesso la cottura al forno.

: rispetto a un forno tradizionale in specifici scenari, ti aiuta a contenere i consumi elettrici, ideale per chi usa spesso la cottura al forno. Due cestelli indipendenti : puoi impostare programmi, temperature e tempi diversi per ogni scomparto e far terminare le cotture insieme, così servi tutto caldo nello stesso momento.

: puoi impostare programmi, temperature e tempi diversi per ogni scomparto e far terminare le cotture insieme, così servi tutto caldo nello stesso momento. Sei programmi di cottura : Max Crisp, frittura ad aria, arrosto, forno, riscaldamento ed essiccazione offrono grande versatilità, dalle patatine croccanti alla frutta essiccata.

: Max Crisp, frittura ad aria, arrosto, forno, riscaldamento ed essiccazione offrono grande versatilità, dalle patatine croccanti alla frutta essiccata. Capienza extralarge : ogni cestello può contenere fino a 1,4 kg di patatine o un pollo da 2 kg, perfetto per famiglie numerose o per la meal prep settimanale.

: ogni cestello può contenere fino a 1,4 kg di patatine o un pollo da 2 kg, perfetto per famiglie numerose o per la meal prep settimanale. Cottura più veloce dei forni ventilati : in determinati utilizzi riduce sensibilmente i tempi, così puoi preparare cena anche quando rientri tardi.

: in determinati utilizzi riduce sensibilmente i tempi, così puoi preparare cena anche quando rientri tardi. Cestelli e piastre antiaderenti lavabili in lavastoviglie: semplificano la pulizia dopo l’uso, senza dover strofinare teglie incrostate.

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FAQ Quanta capacità ha la Ninja Friggitrice ad aria calda MAX Dual Zone? Offre una capacità totale di 9,5 litri, con due cestelli da 4,75 litri ciascuno. Posso cuocere due piatti diversi contemporaneamente con questa friggitrice Ninja? Sì, i due cestelli sono indipendenti e permettono programmi, temperature e tempi diversi per ogni scomparto. I cestelli della friggitrice Ninja sono lavabili in lavastoviglie? Sì, i due cestelli antiaderenti e le piastre per frittura sono lavabili in lavastoviglie. Quali programmi di cottura include la Ninja Friggitrice MAX Dual Zone? Dispone di Max Crisp, frittura ad aria, cottura arrosto, cottura al forno, riscaldamento ed essiccazione.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.