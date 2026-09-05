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Ninja MAX Dual Zone, friggitrice ad aria doppia con due cestelli indipendenti, programmi multifunzione e capacità maxi è in sconto del 30%.

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Tra lavoro, famiglia e impegni quotidiani, trovare il tempo per cucinare per tutti senza sporcare mezza cucina è una sfida. La Ninja MAX Dual Zone, friggitrice ad aria doppia, oggi è disponibile con uno sconto del 30% che rende molto più accessibile un elettrodomestico pensato per velocizzare i pasti di ogni giorno.

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Questa friggitrice ad aria è progettata per semplificare la vita in cucina: i due cestelli permettono di preparare contemporaneamente piatti diversi, riducendo drasticamente i tempi di attesa. La tecnologia Dual Zone aiuta a gestire porzioni abbondanti in una sola infornata, con una cottura uniforme e una consistenza croccante che punta a sostituire forno e padella nella routine quotidiana.

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Con la promo in corso puoi portarti a casa la Ninja MAX Dual Zone a 159,99€, approfittando di uno sconto del 30% rispetto al prezzo di listino. Considerando la capacità generosa dei due cestelli e la versatilità dei programmi, il prezzo si posiziona in modo competitivo rispetto ad altre friggitrici ad aria della stessa fascia. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate da 32 euro al mese.

La doppia zona di cottura consente di gestire in parallelo secondi e contorni, ottimizzando tempi e consumi. Inoltre, il design e la capacità la rendono adatta sia a famiglie numerose sia a chi cucina spesso per ospiti, con un investimento che oggi risulta più leggero grazie alla promozione in corso.

Se cerchi un elettrodomestico in grado di velocizzare pranzi e cene, la Ninja MAX Dual Zone è disponibile con uno sconto del 30% che rende l’acquisto particolarmente conveniente rispetto al solito.

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La friggitrice Ninja con il doppio cestello e i programmi multifunzione

Se vuoi ridurre tempi e consumi in cucina senza rinunciare a porzioni abbondanti e piatti croccanti, questa friggitrice ad aria punta proprio a risolvere questo bisogno quotidiano.

Doppia zona di cottura : la friggitrice ad aria Dual Zone permette di cuocere due pasti simultaneamente , impostando modalità di cottura diverse per ciascun cestello — ideale per preparare in una volta sola secondo e contorno senza dover alternare gli ingredienti.

: la friggitrice ad aria Dual Zone permette di cuocere , impostando modalità di cottura diverse per ciascun cestello — ideale per preparare in una volta sola secondo e contorno senza dover alternare gli ingredienti. Programmi multifunzione FlexDrawer : offre modalità dedicate a croccantezza massima , frittura ad aria, arrosto, forno, riscaldamento ed essiccazione, così puoi passare da patatine leggere a verdure, carni o snack disidratati con un unico elettrodomestico.

: offre modalità dedicate a , frittura ad aria, arrosto, forno, riscaldamento ed essiccazione, così puoi passare da patatine leggere a verdure, carni o snack disidratati con un unico elettrodomestico. Grande capacità per famiglie : ogni cestello può cuocere fino a 1,4 kg di patatine o un pollo da 2 kg , permettendoti di preparare pasti completi per più persone senza dover usare il forno tradizionale.

: ogni cestello può cuocere fino a o un , permettendoti di preparare pasti completi per più persone senza dover usare il forno tradizionale. Risparmio energetico : la velocità di cottura è superiore a quella di un forno ventilato e consente di risparmiare fino al 65% di elettricità rispetto a un forno tradizionale, con un impatto concreto sulla bolletta se la usi tutti i giorni.

: la velocità di cottura è superiore a quella di un forno ventilato e consente di rispetto a un forno tradizionale, con un impatto concreto sulla bolletta se la usi tutti i giorni. Dotazione completa : in confezione trovi la friggitrice ad aria Ninja MAX Dual Zone colore pietra/oro, 2 cestelli antiaderenti da 4,75 litri lavabili in lavastoviglie, 2 piastre e un ricettario da chef per sperimentare subito nuove preparazioni.

: in confezione trovi la friggitrice ad aria Ninja MAX Dual Zone colore pietra/oro, lavabili in lavastoviglie, 2 piastre e un ricettario da chef per sperimentare subito nuove preparazioni. Ingombro studiato per il piano cucina: con dimensioni di 27 cm di lunghezza x 41,5 cm di spessore x 32,5 cm di altezza si integra facilmente sul piano di lavoro, offrendo però una capacità interna adatta a grandi porzioni.

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FAQ Quanta capacità ha la friggitrice ad aria Ninja MAX Dual Zone? Ogni cestello può cuocere fino a 1,4 kg di patatine oppure un pollo da 2 kg, ideale per famiglie. Che programmi di cottura offre la Ninja MAX Dual Zone? Dispone di modalità per croccantezza massima, frittura ad aria, arrosto, forno, riscaldamento ed essiccazione. La friggitrice ad aria Ninja MAX Dual Zone consuma meno di un forno tradizionale? Sì, permette di risparmiare fino al 65% di elettricità rispetto a un forno tradizionale. I cestelli della Ninja MAX Dual Zone sono lavabili in lavastoviglie? Sì, i due cestelli antiaderenti da 4,75 litri e le piastre sono lavabili in lavastoviglie.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.