Ninja MAX Dual Zone, friggitrice ad aria per la famiglia crolla di prezzo
Ninja MAX Dual Zone, friggitrice ad aria doppia con due cestelli indipendenti, programmi multifunzione e capacità maxi è in sconto del 30%.
Tra lavoro, famiglia e impegni quotidiani, trovare il tempo per cucinare per tutti senza sporcare mezza cucina è una sfida. La Ninja MAX Dual Zone, friggitrice ad aria doppia, oggi è disponibile con uno sconto del 30% che rende molto più accessibile un elettrodomestico pensato per velocizzare i pasti di ogni giorno.
Questa friggitrice ad aria è progettata per semplificare la vita in cucina: i due cestelli permettono di preparare contemporaneamente piatti diversi, riducendo drasticamente i tempi di attesa. La tecnologia Dual Zone aiuta a gestire porzioni abbondanti in una sola infornata, con una cottura uniforme e una consistenza croccante che punta a sostituire forno e padella nella routine quotidiana.
Ninja MAX Dual Zone in offerta su Amazon: sconto del 30%
Con la promo in corso puoi portarti a casa la Ninja MAX Dual Zone a 159,99€, approfittando di uno sconto del 30% rispetto al prezzo di listino. Considerando la capacità generosa dei due cestelli e la versatilità dei programmi, il prezzo si posiziona in modo competitivo rispetto ad altre friggitrici ad aria della stessa fascia. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate da 32 euro al mese.
La doppia zona di cottura consente di gestire in parallelo secondi e contorni, ottimizzando tempi e consumi. Inoltre, il design e la capacità la rendono adatta sia a famiglie numerose sia a chi cucina spesso per ospiti, con un investimento che oggi risulta più leggero grazie alla promozione in corso.
Se cerchi un elettrodomestico in grado di velocizzare pranzi e cene, la Ninja MAX Dual Zone è disponibile con uno sconto del 30% che rende l’acquisto particolarmente conveniente rispetto al solito.
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La friggitrice Ninja con il doppio cestello e i programmi multifunzione
Se vuoi ridurre tempi e consumi in cucina senza rinunciare a porzioni abbondanti e piatti croccanti, questa friggitrice ad aria punta proprio a risolvere questo bisogno quotidiano.
- Doppia zona di cottura: la friggitrice ad aria Dual Zone permette di cuocere due pasti simultaneamente, impostando modalità di cottura diverse per ciascun cestello — ideale per preparare in una volta sola secondo e contorno senza dover alternare gli ingredienti.
- Programmi multifunzione FlexDrawer: offre modalità dedicate a croccantezza massima, frittura ad aria, arrosto, forno, riscaldamento ed essiccazione, così puoi passare da patatine leggere a verdure, carni o snack disidratati con un unico elettrodomestico.
- Grande capacità per famiglie: ogni cestello può cuocere fino a 1,4 kg di patatine o un pollo da 2 kg, permettendoti di preparare pasti completi per più persone senza dover usare il forno tradizionale.
- Risparmio energetico: la velocità di cottura è superiore a quella di un forno ventilato e consente di risparmiare fino al 65% di elettricità rispetto a un forno tradizionale, con un impatto concreto sulla bolletta se la usi tutti i giorni.
- Dotazione completa: in confezione trovi la friggitrice ad aria Ninja MAX Dual Zone colore pietra/oro, 2 cestelli antiaderenti da 4,75 litri lavabili in lavastoviglie, 2 piastre e un ricettario da chef per sperimentare subito nuove preparazioni.
- Ingombro studiato per il piano cucina: con dimensioni di 27 cm di lunghezza x 41,5 cm di spessore x 32,5 cm di altezza si integra facilmente sul piano di lavoro, offrendo però una capacità interna adatta a grandi porzioni.
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FAQ
Ogni cestello può cuocere fino a 1,4 kg di patatine oppure un pollo da 2 kg, ideale per famiglie.
Dispone di modalità per croccantezza massima, frittura ad aria, arrosto, forno, riscaldamento ed essiccazione.
Sì, permette di risparmiare fino al 65% di elettricità rispetto a un forno tradizionale.
Sì, i due cestelli antiaderenti da 4,75 litri e le piastre sono lavabili in lavastoviglie.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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