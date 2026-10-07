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La friggitrice ad aria Ninja FlexDrawer con cestello a doppia zona da 10,4 litri è in offerta con uno sconto del 43% e la paghi quasi la metà.

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Preparare cene per tutta la famiglia senza occupare il forno né passare ore ai fornelli è possibile, soprattutto se puoi contare su una friggitrice capiente e versatile. Oggi la Ninja FlexDrawer è proposta con uno sconto del 43%, una promo che rende molto più accessibile una delle soluzioni più complete per chi ama cucinare in modo pratico e leggero.

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La Ninja FlexDrawer unisce una capacità extra large da 10,4 litri a una gestione flessibile degli spazi, così puoi passare da due zone indipendenti a un unico cestello ampio in base al menu del giorno. Grazie ai programmi dedicati per frittura ad aria, arrosto, forno, riscaldamento, essiccazione e perfino lievitazione, sostituisce più elettrodomestici in cucina e ti permette di preparare dai piatti croccanti alle ricette più lente con un occhio ai consumi.

Ninja FlexDrawer in offerta su Amazon: sconto del 43% sulla friggitrice XL

Con la promozione in corso puoi portarti a casa la Ninja FlexDrawer a soli 159,99€ grazie a uno sconto del 43% rispetto al prezzo di listino. Per una friggitrice ad aria XL da 10,4 litri con doppia zona di cottura e funzioni multifunzione, si tratta di una cifra molto competitiva nella fascia delle grandi capienze.

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La friggitrice ad aria Ninja con la doppia zona e la capacità da 10,4 litri

Se cucini spesso per molte persone, una friggitrice compatta non basta: serve un modello capiente che ti permetta di preparare piatti diversi insieme, riducendo tempi e consumi.

Capacità flessibile da 10,4 litri : puoi usare due zone di cottura indipendenti oppure un unico grande cestello, così prepari fino a 8 porzioni in una sola volta senza occupare il forno.

: puoi usare due zone di cottura indipendenti oppure un unico grande cestello, così prepari fino a 8 porzioni in una sola volta senza occupare il forno. Tecnologia Dual Zone : consente di cuocere due pietanze con impostazioni diverse e farle terminare nello stesso momento, comodo per avere secondo e contorno pronti insieme.

: consente di cuocere due pietanze con impostazioni diverse e farle terminare nello stesso momento, comodo per avere secondo e contorno pronti insieme. Programmi multifunzione : dalla frittura ad aria alla cottura arrosto, forno, riscaldamento, essiccazione e lievitazione, sostituisci più elettrodomestici e sperimenti ricette molto diverse con un unico apparecchio.

: dalla frittura ad aria alla cottura arrosto, forno, riscaldamento, essiccazione e lievitazione, sostituisci più elettrodomestici e sperimenti ricette molto diverse con un unico apparecchio. Risparmio energetico fino al 45% : rispetto a un forno tradizionale consuma meno energia sui tempi di cottura consigliati, ideale se la usi spesso durante la settimana.

: rispetto a un forno tradizionale consuma meno energia sui tempi di cottura consigliati, ideale se la usi spesso durante la settimana. Accessori inclusi : nella confezione trovi il cestello antiaderente lavabile in lavastoviglie, il divisorio per separare le zone, due piastre e un ricettario da chef per sfruttare da subito tutte le funzioni.

: nella confezione trovi il cestello antiaderente lavabile in lavastoviglie, il divisorio per separare le zone, due piastre e un ricettario da chef per sfruttare da subito tutte le funzioni. Dimensioni importanti ma gestibili: con i suoi 56,79 x 38,81 x 41,91 cm e 11,3 kg è pensata per restare fissa sul piano di lavoro, pronta all’uso per le cene di ogni giorno.

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FAQ Quante persone posso servire con la Ninja FlexDrawer? La capacità da 10,4 litri è indicata per preparare fino a circa 8 porzioni in una sola cottura. Posso cuocere due piatti diversi contemporaneamente con la Ninja FlexDrawer? Sì, grazie alla tecnologia Dual Zone puoi impostare due cotture diverse e farle terminare nello stesso momento. Gli accessori della Ninja FlexDrawer sono lavabili in lavastoviglie? Il cestello antiaderente da 10,4 litri è lavabile in lavastoviglie, facilitando la pulizia dopo l’uso. La Ninja FlexDrawer consuma meno di un forno tradizionale? Sì, può far risparmiare fino al 45% di elettricità rispetto a un forno tradizionale sui tempi di cottura indicati.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.