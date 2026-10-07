Ninja FlexDrawer, la friggitrice extra large crolla di prezzo
La friggitrice ad aria Ninja FlexDrawer con cestello a doppia zona da 10,4 litri è in offerta con uno sconto del 43% e la paghi quasi la metà.
Preparare cene per tutta la famiglia senza occupare il forno né passare ore ai fornelli è possibile, soprattutto se puoi contare su una friggitrice capiente e versatile. Oggi la Ninja FlexDrawer è proposta con uno sconto del 43%, una promo che rende molto più accessibile una delle soluzioni più complete per chi ama cucinare in modo pratico e leggero.
La Ninja FlexDrawer unisce una capacità extra large da 10,4 litri a una gestione flessibile degli spazi, così puoi passare da due zone indipendenti a un unico cestello ampio in base al menu del giorno. Grazie ai programmi dedicati per frittura ad aria, arrosto, forno, riscaldamento, essiccazione e perfino lievitazione, sostituisce più elettrodomestici in cucina e ti permette di preparare dai piatti croccanti alle ricette più lente con un occhio ai consumi.
Ninja FlexDrawer in offerta su Amazon: sconto del 43% sulla friggitrice XL
Con la promozione in corso puoi portarti a casa la Ninja FlexDrawer a soli 159,99€ grazie a uno sconto del 43% rispetto al prezzo di listino. Per una friggitrice ad aria XL da 10,4 litri con doppia zona di cottura e funzioni multifunzione, si tratta di una cifra molto competitiva nella fascia delle grandi capienze.
Approfitta subito dello sconto sulla Ninja FlexDrawer
La friggitrice ad aria Ninja con la doppia zona e la capacità da 10,4 litri
Se cucini spesso per molte persone, una friggitrice compatta non basta: serve un modello capiente che ti permetta di preparare piatti diversi insieme, riducendo tempi e consumi.
- Capacità flessibile da 10,4 litri: puoi usare due zone di cottura indipendenti oppure un unico grande cestello, così prepari fino a 8 porzioni in una sola volta senza occupare il forno.
- Tecnologia Dual Zone: consente di cuocere due pietanze con impostazioni diverse e farle terminare nello stesso momento, comodo per avere secondo e contorno pronti insieme.
- Programmi multifunzione: dalla frittura ad aria alla cottura arrosto, forno, riscaldamento, essiccazione e lievitazione, sostituisci più elettrodomestici e sperimenti ricette molto diverse con un unico apparecchio.
- Risparmio energetico fino al 45%: rispetto a un forno tradizionale consuma meno energia sui tempi di cottura consigliati, ideale se la usi spesso durante la settimana.
- Accessori inclusi: nella confezione trovi il cestello antiaderente lavabile in lavastoviglie, il divisorio per separare le zone, due piastre e un ricettario da chef per sfruttare da subito tutte le funzioni.
- Dimensioni importanti ma gestibili: con i suoi 56,79 x 38,81 x 41,91 cm e 11,3 kg è pensata per restare fissa sul piano di lavoro, pronta all’uso per le cene di ogni giorno.
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FAQ
La capacità da 10,4 litri è indicata per preparare fino a circa 8 porzioni in una sola cottura.
Sì, grazie alla tecnologia Dual Zone puoi impostare due cotture diverse e farle terminare nello stesso momento.
Il cestello antiaderente da 10,4 litri è lavabile in lavastoviglie, facilitando la pulizia dopo l’uso.
Sì, può far risparmiare fino al 45% di elettricità rispetto a un forno tradizionale sui tempi di cottura indicati.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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