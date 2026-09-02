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Spazio in cucina ridotto e voglia di piatti croccanti senza friggere in abbondante olio sono un binomio sempre più comune. In questo scenario la Ninja CRISPi arriva come una soluzione pratica: la friggitrice ad aria portatile è disponibile con uno sconto del 28%, pensato per chi vuole cucinare in modo più leggero senza rinunciare al gusto e senza riempire il piano di lavoro.

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La Ninja CRISPi punta tutto sulla versatilità in spazi contenuti: è portatile, si adatta bene a cucine piccole e alloggi per studenti e permette di sostituire più elettrodomestici in un solo corpo. La superficie di cottura in vetro e le piastre antiaderenti in ceramica sono progettate per semplificare la pulizia, mentre le diverse funzioni di cottura consentono di passare dalla classica frittura ad aria agli arrosti, fino al mantenimento in caldo e alla rigenerazione degli avanzi.

Ninja CRISPi in offerta: friggitrice ad aria portatile al 28% di sconto

Questa promozione rende la Ninja CRISPi particolarmente interessante per chi cerca una friggitrice ad aria completa senza salire di prezzo rispetto alla media della categoria. Con lo sconto del 28% la friggitrice ad aria portatile da 3,8 litri in colore pietra oro esclusiva Amazon diventa una proposta competitiva per dotarsi di un sistema di cottura compatto ma potente. Grazie alla struttura portatile puoi sistemarla su qualsiasi piano di lavoro, purché ci sia una presa di corrente, e sfruttare i contenitori in vetro resistenti agli shock termici per cucinare, servire e conservare gli alimenti, riducendo il numero di stoviglie da usare.

La possibilità di friggere ad aria con poco olio o senza olio aggiunto consente di ridurre fino al 75% di grassi rispetto alla frittura tradizionale, un aspetto che la posiziona bene tra i modelli attenti alla cucina più leggera. Nella confezione trovi già la base da 1700W con spina EU, due contenitori in vetro da 1,4L e 3,8L, le relative piastre per frittura antiaderenti e i due coperchi per conservare gli avanzi, così da sfruttare da subito tutte le modalità offerte.

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La friggitrice Ninja con i contenitori in vetro e le funzioni multiple

Se vuoi alleggerire i tuoi piatti senza rinunciare alla croccantezza, questa friggitrice ad aria punta proprio a questo equilibrio tra gusto e praticità quotidiana.

Friggitrice ad aria portatile : puoi cucinare su qualsiasi piano di lavoro collegandola alla rete elettrica, una soluzione ideale per cucine piccole, monolocali e alloggi per studenti.

: puoi cucinare su qualsiasi piano di lavoro collegandola alla rete elettrica, una soluzione ideale per cucine piccole, monolocali e alloggi per studenti. Contenitori in vetro resistenti agli shock termici : ti permettono di passare dalla cottura al servizio in tavola e poi al frigorifero senza cambiare recipiente, riducendo il numero di piatti da lavare.

: ti permettono di passare dalla cottura al servizio in tavola e poi al frigorifero senza cambiare recipiente, riducendo il numero di piatti da lavare. Superficie di cottura senza PFAS* con piastre antiaderenti in ceramica: pensata per chi è più attento ai materiali a contatto con il cibo e vuole una gestione semplice della pulizia.

con piastre antiaderenti in ceramica: pensata per chi è più attento ai materiali a contatto con il cibo e vuole una gestione semplice della pulizia. Più funzioni in un solo dispositivo : frigge, arrostisce, mantiene in caldo e rende croccanti gli alimenti, così puoi usare un unico apparecchio al posto di forno, microonde e padella in molte situazioni.

: frigge, arrostisce, mantiene in caldo e rende croccanti gli alimenti, così puoi usare un unico apparecchio al posto di forno, microonde e padella in molte situazioni. Cottura con poco olio o senza olio aggiunto : consente di ridurre sensibilmente i grassi rispetto alla frittura tradizionale, mantenendo però una consistenza piacevolmente croccante.

: consente di ridurre sensibilmente i grassi rispetto alla frittura tradizionale, mantenendo però una consistenza piacevolmente croccante. Dotazione completa già inclusa: base da 1700W, contenitore da 1,4L e da 3,8L, due piastre per frittura e due coperchi, per organizzare facilmente cottura, servizio e conservazione degli avanzi.

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FAQ La friggitrice Ninja CRISPi è adatta a cucine piccole o alloggi per studenti? Sì, è una friggitrice ad aria portatile pensata proprio per cucine piccole e alloggi per studenti, da usare su qualsiasi piano di lavoro con presa elettrica. Che capacità hanno i contenitori della Ninja CRISPi? In dotazione trovi due contenitori in vetro: uno da 1,4 litri e uno da 3,8 litri, entrambi lavabili in lavastoviglie. Quali funzioni di cottura offre la friggitrice Ninja CRISPi? La Ninja CRISPi può friggere ad aria, arrostire, mantenere in caldo e rendere croccanti i cibi, oltre a riscaldare gli avanzi. È possibile cucinare con poco olio con la Ninja CRISPi? Sì, la funzione Air Fry permette di friggere ad aria con poco olio o senza olio aggiunto, riducendo fino al 75% di grassi rispetto alla frittura tradizionale.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.