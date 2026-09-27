Ninja CRISPi, la friggitrice compatta oggi costa quasi la metà
La friggitrice ad aria Ninja CRISP con contenitori in vetro e design salvaspazio oggi con il 44% di sconto e la paghi quasi la metà.
Niente più cucina ingombra e forni accesi per ore solo per preparare una porzione di patatine o un secondo veloce: se vivi in un piccolo appartamento o hai poco spazio sul piano di lavoro, ogni elettrodomestico deve valere davvero il posto che occupa. In questo momento la Ninja CRISPi, friggitrice ad aria compatta e portatile, è disponibile con uno sconto del 44% che rende molto più accessibile una soluzione pratica per cucinare leggero.
Questa friggitrice ad aria è pensata per chi vuole piatti croccanti con meno grassi, senza rinunciare alla comodità: il design salvaspazio si adatta bene a piccoli alloggi o stanze per studenti, mentre i contenitori in vetro privi di PFAS, resistenti agli shock termici e lavabili in lavastoviglie, permettono di passare dalla cottura al servizio in tavola o alla conservazione degli avanzi con estrema semplicità.
Ninja CRISPi in offerta su Amazon: sconto del 44%
Con la promozione in corso puoi portarti a casa la Ninja CRISPi a soli 99,99€ grazie a uno sconto del 44% sul prezzo di listino, una cifra interessante per una friggitrice ad aria compatta ma capiente da 3,8 litri, alimentata da una base da 1700W che garantisce una buona potenza di cottura.
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La friggitrice ad aria Ninja con il design salvaspazio e i contenitori in vetro
Se vuoi ridurre i grassi nei tuoi piatti senza complicarti la vita in cucina, questa friggitrice ad aria compatta offre una serie di funzioni pensate proprio per semplificare la quotidianità.
- Design salvaspazio: le dimensioni contenute (24,84 cm di lunghezza, 30,38 cm di spessore e 34,5 cm di altezza) la rendono adatta a cucine piccole, monolocali o stanze studenti, senza sacrificare completamente la capacità interna.
- Funzioni multiple: oltre a friggere, la Ninja CRISPi può arrostire e mantenere il calore, così puoi usare un solo dispositivo per diverse preparazioni, dal contorno croccante al secondo piatto già caldo quando sei pronto a mangiare.
- Cottura in vetro: i contenitori inclusi da 1,4 l e 3,8 l sono in vetro privo di PFAS, resistenti agli sbalzi termici e lavabili in lavastoviglie, così passi dal forno alla tavola o al frigorifero con lo stesso recipiente, riducendo il numero di stoviglie da lavare.
- Cucina più leggera: la cottura ad aria permette di ottenere pietanze croccanti utilizzando poco o niente olio, con una riduzione dei grassi fino al 75% rispetto alla frittura tradizionale in olio, ideale per chi vuole alleggerire la dieta senza rinunciare alla consistenza.
- Dotazione completa: nella confezione trovi la base da 1700W con spina UE, due contenitori in vetro di diversa capacità, due piastre da frittura antiaderenti e due coperchi da conservazione, così hai tutto il necessario per cucinare, servire e riporre gli avanzi.
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FAQ
Sì, il design salvaspazio con dimensioni contenute la rende ideale per piccoli alloggi o stanze studenti.
Sì, permette di ridurre i grassi fino al 75% rispetto alla frittura tradizionale in olio.
Sì, i contenitori in vetro inclusi sono resistenti agli shock termici e lavabili in lavastoviglie.
Trovi la base da 1700W, due contenitori in vetro da 1,4 l e 3,8 l, due piastre da frittura antiaderenti e due coperchi da conservazione.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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