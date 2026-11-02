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Melchioni Marianna Plus, la friggitrice lowcost oggi costa pochissimo

La friggitrice ad aria Melchioni Marianna Plus, con cestello da 5 litri e oblò per controllare la cottura è in offerta con uno sconto del 30%. Compatta ed economica.

3 min di lettura

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Redazione

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Friggitrice ad aria Melchioni Marianna Plus bianca con oblò Amazon

Preparare piatti croccanti usando poco o niente olio può essere più semplice con una friggitrice ad aria. La Melchioni Marianna Plus è proposta oggi con uno sconto del 30% sulla friggitrice Melchioni Marianna Plus.

La capacità da 5 litri permette di preparare porzioni singole o medie, mentre il display touch e i programmi preimpostati rendono la scelta della modalità di cottura intuitiva. Il contenitore antiaderente aiuta a evitare che gli alimenti si attacchino e facilita la pulizia dopo aver cucinato.

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Melchioni Marianna Plus in offerta: sconto del 30% e prezzo di 34,99 euro

Se cerchi una friggitrice ad aria con cui preparare pietanze croccanti limitando l’uso dell’olio, la Melchioni Marianna Plus è disponibile a 34,99 euro, con uno sconto del 30%. La capacità da 5 litri è pensata per porzioni singole o medie; non sono indicate informazioni su eventuali rate, coupon, scadenza della promozione, vantaggi Prime o tempi di reso.

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La friggitrice ad aria Melchioni con la capacità da 5 litri e l’oblò

Per cucinare con meno olio e avere un controllo intuitivo della preparazione, questa friggitrice offre diverse funzioni pratiche:

  • Cottura ad aria calda: consente di preparare pietanze croccanti con poco o nessun olio, per chi vuole alleggerire la cottura senza rinunciare al gusto.
  • Capacità da 5 litri: permette di preparare porzioni singole o medie, risultando adatta alle esigenze di coppie o famiglie piccole.
  • Display touch e 7 programmi preimpostati: aiutano a selezionare con facilità la modalità per alimenti come patatine, carne, verdure e dolci.
  • Timer da 1 a 60 minuti e temperatura da 80 a 200 °C: offrono la possibilità di regolare durata e calore in base alla preparazione.
  • Contenitore antiaderente e oblò: il rivestimento aiuta a evitare che il cibo si attacchi e l’oblò è una caratteristica visibile del modello.

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FAQ

Quanta capacità ha la friggitrice ad aria Melchioni Marianna Plus?

Ha una capacità da 5 litri, indicata per porzioni singole o medie.

Quanti programmi preimpostati ha?

Dispone di 7 programmi preimpostati per alimenti come patatine, carne, verdure e dolci.

È possibile regolare tempo e temperatura?

Sì. Il timer è regolabile da 1 a 60 minuti e la temperatura da 80 a 200 °C.

La friggitrice ha un contenitore antiaderente?

Sì, il contenitore antiaderente aiuta a evitare che i cibi si attacchino e facilita la pulizia.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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