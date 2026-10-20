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La friggitrice ad aria Melchioni Marianna Plus con cestello da 5 litri, finestra trasparente e 7 programmi è in sconto del 30%.

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Preparare piatti veloci senza occupare troppo spazio in cucina può essere una sfida, soprattutto quando si vuole controllare la cottura con facilità. La Melchioni Marianna Plus è disponibile con uno sconto del 30%.

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Questa friggitrice ad aria offre una capienza di 5 litri e un design pensato per non ingombrare troppo. La finestra trasparente permette di osservare gli alimenti durante la cottura senza aprire lo sportello; il display touch e i 7 programmi aiutano a impostare rapidamente la preparazione. Temperatura regolabile da 80 a 200 °C e timer fino a 60 minuti consentono di adattare il funzionamento alle diverse ricette. Il cestello antiaderente, inoltre, è indicato per semplificare la pulizia dopo l’uso.

Melchioni Marianna Plus in offerta: sconto del 30% e 15 euro di risparmio

La Melchioni Marianna Plus costa 34,99 euro, con uno sconto del 30% e un risparmio di circa 15 euro rispetto al prezzo ricavabile dalla percentuale indicata. La capacità da 5 litri la rende adatta a chi cerca spazio per preparare più porzioni, mentre il formato salvaspazio è pensato per cucine dove ogni centimetro conta. Il prezzo è un elemento da valutare insieme alle funzioni: sono presenti la finestra per seguire la cottura, 7 programmi e la regolazione di temperatura e timer. Le informazioni disponibili non indicano una scadenza della promozione, l’uso di coupon, pagamenti rateali, vantaggi Prime o tempi di reso. Puoi trovare la Melchioni Marianna Plus a 34,99 euro.

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La friggitrice ad aria con la capienza da 5 litri e l’oblò trasparente

Se vuoi gestire le preparazioni con praticità e controllare gli alimenti mentre cuociono, le caratteristiche di questa friggitrice sono pensate per rendere più semplice l’uso quotidiano:

Capienza da 5 litri e design salvaspazio : la capacità consente di gestire porzioni adatte a una famiglia, senza rinunciare a un apparecchio progettato per occupare poco spazio sul piano di lavoro.

: la capacità consente di gestire porzioni adatte a una famiglia, senza rinunciare a un apparecchio progettato per occupare poco spazio sul piano di lavoro. Finestra trasparente : puoi seguire visivamente la cottura senza aprire lo sportello, limitando la dispersione di calore durante il controllo.

: puoi seguire visivamente la cottura senza aprire lo sportello, limitando la dispersione di calore durante il controllo. Display touch con 7 programmi : le impostazioni predefinite rendono più immediata la scelta della modalità di preparazione.

: le impostazioni predefinite rendono più immediata la scelta della modalità di preparazione. Temperatura da 80 a 200 °C e timer fino a 60 minuti : l’intervallo di regolazione permette di adattare il funzionamento a ricette diverse e di impostare la durata.

: l’intervallo di regolazione permette di adattare il funzionamento a ricette diverse e di impostare la durata. Cestello antiaderente: la superficie è pensata per agevolare la pulizia dopo aver cucinato.

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FAQ Quanta capacità ha la friggitrice Melchioni Marianna Plus? Ha una capienza di 5 litri. Si può controllare la cottura senza aprire lo sportello? Sì, la finestra trasparente permette di osservare la cottura senza aprire lo sportello. Quali impostazioni di temperatura e timer offre? La temperatura è regolabile da 80 a 200 °C e il timer arriva fino a 60 minuti. Quanti programmi ha la friggitrice? Il display touch mette a disposizione 7 programmi.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.