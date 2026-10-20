La friggitrice ad aria Melchioni Marianna Plus costa meno di 35 euro: sconto eccezionale
La friggitrice ad aria Melchioni Marianna Plus con cestello da 5 litri, finestra trasparente e 7 programmi è in sconto del 30%.
Preparare piatti veloci senza occupare troppo spazio in cucina può essere una sfida, soprattutto quando si vuole controllare la cottura con facilità. La Melchioni Marianna Plus è disponibile con uno sconto del 30%.
Questa friggitrice ad aria offre una capienza di 5 litri e un design pensato per non ingombrare troppo. La finestra trasparente permette di osservare gli alimenti durante la cottura senza aprire lo sportello; il display touch e i 7 programmi aiutano a impostare rapidamente la preparazione. Temperatura regolabile da 80 a 200 °C e timer fino a 60 minuti consentono di adattare il funzionamento alle diverse ricette. Il cestello antiaderente, inoltre, è indicato per semplificare la pulizia dopo l’uso.
Melchioni Marianna Plus in offerta: sconto del 30% e 15 euro di risparmio
La Melchioni Marianna Plus costa 34,99 euro, con uno sconto del 30% e un risparmio di circa 15 euro rispetto al prezzo ricavabile dalla percentuale indicata. La capacità da 5 litri la rende adatta a chi cerca spazio per preparare più porzioni, mentre il formato salvaspazio è pensato per cucine dove ogni centimetro conta. Il prezzo è un elemento da valutare insieme alle funzioni: sono presenti la finestra per seguire la cottura, 7 programmi e la regolazione di temperatura e timer. Le informazioni disponibili non indicano una scadenza della promozione, l’uso di coupon, pagamenti rateali, vantaggi Prime o tempi di reso. Puoi trovare la Melchioni Marianna Plus a 34,99 euro.
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La friggitrice ad aria con la capienza da 5 litri e l’oblò trasparente
Se vuoi gestire le preparazioni con praticità e controllare gli alimenti mentre cuociono, le caratteristiche di questa friggitrice sono pensate per rendere più semplice l’uso quotidiano:
- Capienza da 5 litri e design salvaspazio: la capacità consente di gestire porzioni adatte a una famiglia, senza rinunciare a un apparecchio progettato per occupare poco spazio sul piano di lavoro.
- Finestra trasparente: puoi seguire visivamente la cottura senza aprire lo sportello, limitando la dispersione di calore durante il controllo.
- Display touch con 7 programmi: le impostazioni predefinite rendono più immediata la scelta della modalità di preparazione.
- Temperatura da 80 a 200 °C e timer fino a 60 minuti: l’intervallo di regolazione permette di adattare il funzionamento a ricette diverse e di impostare la durata.
- Cestello antiaderente: la superficie è pensata per agevolare la pulizia dopo aver cucinato.
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FAQ
Ha una capienza di 5 litri.
Sì, la finestra trasparente permette di osservare la cottura senza aprire lo sportello.
La temperatura è regolabile da 80 a 200 °C e il timer arriva fino a 60 minuti.
Il display touch mette a disposizione 7 programmi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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