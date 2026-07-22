MasterPRO di Cracco: friggitrice con App Control a un prezzo mai visto
MasterPRO by Carlo Cracco, friggitrice ad aria da 5 litri con 12 programmi, controllo da app e rivestimento antiaderente ora al 43% di sconto.
Vuoi ridurre l’olio in cucina senza rinunciare a fritti croccanti per tutta la famiglia? Oggi la MasterPRO BY CARLO CRACCO è proposta con uno sconto del 43% e un prezzo di 85,20€, così puoi passare alla cottura ad aria con un modello capiente e curato anche nel design.
Questa friggitrice ad aria da 5 litri punta sulla semplicità: hai a disposizione 12 programmi preimpostati selezionabili dal pannello LED touch, un rivestimento antiaderente pensato per evitare che il cibo si attacchi e velocizzare la pulizia, oltre al controllo via app per gestire cottura e impostazioni direttamente dallo smartphone. Il tutto racchiuso in un corpo bianco dal design elegante e moderno, facile da integrare su qualsiasi piano cucina.
MasterPRO BY CARLO CRACCO in offerta: sconto del 43% su Amazon
Con questa promo puoi portarti a casa la MasterPRO BY CARLO CRACCO a soli 85,20€, un prezzo interessante per una friggitrice ad aria da 1500W e 5L con controllo digitale e app dedicata. Nella stessa fascia molti modelli rinunciano al controllo smart o offrono meno programmi automatici, mentre qui hai 12 opzioni già pronte per gestire cotture diverse con un tocco.
Il vantaggio di una capacità da 5 litri è che puoi preparare porzioni per più persone in una sola infornata, riducendo i tempi in cucina. Se stai pensando di aggiornare i tuoi piccoli elettrodomestici, il modello MasterPRO BY CARLO CRACCO è disponibile con uno sconto del 43% e rappresenta una soluzione equilibrata tra prestazioni, funzioni smart e cura estetica.
La friggitrice MasterPRO con il controllo touch a LED e i 12 programmi preimpostati
Se il tuo obiettivo è cucinare più sano senza complicarti la vita, questa friggitrice ad aria nasce proprio per semplificare la routine quotidiana e ridurre al minimo le regolazioni manuali.
- 12 programmi preimpostati: ti permettono di scegliere il tipo di cottura più adatto a ogni piatto con un solo tocco, evitando tentativi ed errori su tempi e temperature.
- Controllo touch a LED: il pannello digitale rende immediata la selezione dei programmi e delle impostazioni, così controlli a colpo d’occhio lo stato della cottura.
- App control: puoi gestire la friggitrice direttamente dallo smartphone, controllando i tempi anche se ti sposti in un’altra stanza.
- Rivestimento antiaderente: il cibo non si attacca e la pulizia dopo l’uso diventa molto più rapida, ideale se usi spesso la friggitrice durante la settimana.
- Design elegante bianco: la finitura moderna permette di lasciare l’elettrodomestico a vista sul piano cucina senza rovinare l’estetica dell’ambiente.
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MasterPRO BY CARLO CRACCO, approfitta subito dell’offerta lampo con il 43% di sconto prima che le scorte si esauriscano.
FAQ
La friggitrice ad aria MasterPRO by Carlo Cracco ha una capacità di 5 litri, adatta a porzioni per più persone.
Sì, è dotata di app control che permette di gestire la friggitrice tramite un’applicazione mobile dedicata.
Dispone di 12 programmi preimpostati per semplificare la preparazione di diversi piatti.
Sì, il rivestimento antiaderente è progettato per evitare che il cibo si attacchi e facilitare la pulizia.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.