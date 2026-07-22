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Vuoi ridurre l’olio in cucina senza rinunciare a fritti croccanti per tutta la famiglia? Oggi la MasterPRO BY CARLO CRACCO è proposta con uno sconto del 43% e un prezzo di 85,20€, così puoi passare alla cottura ad aria con un modello capiente e curato anche nel design.

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Questa friggitrice ad aria da 5 litri punta sulla semplicità: hai a disposizione 12 programmi preimpostati selezionabili dal pannello LED touch, un rivestimento antiaderente pensato per evitare che il cibo si attacchi e velocizzare la pulizia, oltre al controllo via app per gestire cottura e impostazioni direttamente dallo smartphone. Il tutto racchiuso in un corpo bianco dal design elegante e moderno, facile da integrare su qualsiasi piano cucina.

MasterPRO BY CARLO CRACCO in offerta: sconto del 43% su Amazon

Con questa promo puoi portarti a casa la MasterPRO BY CARLO CRACCO a soli 85,20€, un prezzo interessante per una friggitrice ad aria da 1500W e 5L con controllo digitale e app dedicata. Nella stessa fascia molti modelli rinunciano al controllo smart o offrono meno programmi automatici, mentre qui hai 12 opzioni già pronte per gestire cotture diverse con un tocco.

Il vantaggio di una capacità da 5 litri è che puoi preparare porzioni per più persone in una sola infornata, riducendo i tempi in cucina. Se stai pensando di aggiornare i tuoi piccoli elettrodomestici, il modello MasterPRO BY CARLO CRACCO è disponibile con uno sconto del 43% e rappresenta una soluzione equilibrata tra prestazioni, funzioni smart e cura estetica.

La friggitrice MasterPRO con il controllo touch a LED e i 12 programmi preimpostati

Se il tuo obiettivo è cucinare più sano senza complicarti la vita, questa friggitrice ad aria nasce proprio per semplificare la routine quotidiana e ridurre al minimo le regolazioni manuali.

12 programmi preimpostati : ti permettono di scegliere il tipo di cottura più adatto a ogni piatto con un solo tocco, evitando tentativi ed errori su tempi e temperature.

: ti permettono di scegliere il tipo di cottura più adatto a ogni piatto con un solo tocco, evitando tentativi ed errori su tempi e temperature. Controllo touch a LED : il pannello digitale rende immediata la selezione dei programmi e delle impostazioni, così controlli a colpo d’occhio lo stato della cottura.

: il pannello digitale rende immediata la selezione dei programmi e delle impostazioni, così controlli a colpo d’occhio lo stato della cottura. App control : puoi gestire la friggitrice direttamente dallo smartphone, controllando i tempi anche se ti sposti in un’altra stanza.

: puoi gestire la friggitrice direttamente dallo smartphone, controllando i tempi anche se ti sposti in un’altra stanza. Rivestimento antiaderente : il cibo non si attacca e la pulizia dopo l’uso diventa molto più rapida, ideale se usi spesso la friggitrice durante la settimana.

: il cibo non si attacca e la pulizia dopo l’uso diventa molto più rapida, ideale se usi spesso la friggitrice durante la settimana. Design elegante bianco: la finitura moderna permette di lasciare l’elettrodomestico a vista sul piano cucina senza rovinare l’estetica dell’ambiente.

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MasterPRO BY CARLO CRACCO, approfitta subito dell’offerta lampo con il 43% di sconto prima che le scorte si esauriscano.

FAQ Quanta capacità ha la friggitrice ad aria MasterPRO by Carlo Cracco? La friggitrice ad aria MasterPRO by Carlo Cracco ha una capacità di 5 litri, adatta a porzioni per più persone. La friggitrice MasterPRO by Carlo Cracco si può controllare da smartphone? Sì, è dotata di app control che permette di gestire la friggitrice tramite un’applicazione mobile dedicata. Quanti programmi preimpostati offre la friggitrice MasterPRO by Carlo Cracco? Dispone di 12 programmi preimpostati per semplificare la preparazione di diversi piatti. Il cestello della friggitrice MasterPRO by Carlo Cracco è antiaderente? Sì, il rivestimento antiaderente è progettato per evitare che il cibo si attacchi e facilitare la pulizia.