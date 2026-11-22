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Instant Pot Vortex Compact Truffle, friggitrice ad aria da 5 litri con 4 funzioni e finestra di controllo è in sconto del 58%.

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Preparare pasti croccanti senza passare troppo tempo ai fornelli può essere complicato, soprattutto quando si cucina per più persone. La Instant Pot Vortex Compact Truffle è disponibile con uno sconto del 58%, per portare in cucina un apparecchio compatto pensato per diverse preparazioni.

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La capacità da 5 litri è indicata per pasti in formato famiglia: il cestello può contenere, per esempio, un pollo intero da 1,6 kg o 750 g di patatine. La tecnologia EvenCrisp contribuisce a una cottura rapida e uniforme, mentre la finestra ClearCook permette di controllare gli alimenti senza aprire il cestello. Tra le funzioni ci sono frittura ad aria, cottura al forno, riscaldamento e disidratazione; i filtri OdourErase, inoltre, sono progettati per trattenere grasso e odori.

Instant Pot Vortex Compact Truffle in offerta: sconto del 58%

Per chi cerca un apparecchio versatile senza rinunciare allo spazio sul piano cucina, questa friggitrice ad aria unisce dimensioni compatte e un cestello da 5 litri. Il prezzo indicato è 49,99 euro e la promozione applica uno sconto del 58%: puoi trovare la Instant Pot Vortex Compact Truffle con il 58% di sconto. Le informazioni disponibili non indicano una scadenza, la possibilità di pagare a rate, l’uso di coupon o le condizioni di spedizione e reso.

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La friggitrice Instant Pot con il cestello da 5 litri e la finestra di controllo

Se vuoi ridurre i passaggi e tenere d’occhio la preparazione senza interrompere la cottura, questo modello offre funzioni e dettagli pensati per la quotidianità:

Capacità da 5 litri : permette di preparare quantità adatte a un pasto formato famiglia. Tra gli esempi indicati ci sono un pollo intero da 1,6 kg e 750 g di patatine.

: permette di preparare quantità adatte a un pasto formato famiglia. Tra gli esempi indicati ci sono un pollo intero da 1,6 kg e 750 g di patatine. Quattro funzioni di cottura : puoi friggere ad aria, cuocere al forno, riscaldare e disidratare, così da usare lo stesso apparecchio per preparazioni differenti.

: puoi friggere ad aria, cuocere al forno, riscaldare e disidratare, così da usare lo stesso apparecchio per preparazioni differenti. Tecnologia EvenCrisp : è pensata per offrire una cottura rapida e uniforme e per ottenere croccantezza con fino al 95% di olio in meno.

: è pensata per offrire una cottura rapida e uniforme e per ottenere croccantezza con fino al 95% di olio in meno. Finestra ClearCook : consente di controllare gli alimenti durante la cottura senza aprire il cestello, rendendo più semplice seguire la preparazione.

: consente di controllare gli alimenti durante la cottura senza aprire il cestello, rendendo più semplice seguire la preparazione. Filtri OdourErase : trattengono grasso e odori, un aiuto per mantenere la cucina più pulita durante l’utilizzo.

: trattengono grasso e odori, un aiuto per mantenere la cucina più pulita durante l’utilizzo. Tempi ed energia: secondo le informazioni del prodotto, la cottura può richiedere fino al 50% di tempo in meno rispetto ai forni tradizionali e il consumo energetico può ridursi fino all’80% rispetto ai forni elettrici tradizionali.

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FAQ Qual è la capacità della Instant Pot Vortex Compact Truffle? Il cestello ha una capacità di 5 litri. Quali funzioni offre questa friggitrice ad aria? Permette di friggere ad aria, cuocere al forno, riscaldare e disidratare. Si può controllare la cottura senza aprire il cestello? Sì, la finestra ClearCook consente di osservare gli alimenti durante la cottura.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.