Instant Pot Vortex Compact Truffle, la friggitrice ad aria cosa pochissimo
Instant Pot Vortex Compact Truffle, friggitrice ad aria da 5 litri con 4 funzioni e finestra di controllo è in sconto del 58%.
Preparare pasti croccanti senza passare troppo tempo ai fornelli può essere complicato, soprattutto quando si cucina per più persone. La Instant Pot Vortex Compact Truffle è disponibile con uno sconto del 58%, per portare in cucina un apparecchio compatto pensato per diverse preparazioni.
La capacità da 5 litri è indicata per pasti in formato famiglia: il cestello può contenere, per esempio, un pollo intero da 1,6 kg o 750 g di patatine. La tecnologia EvenCrisp contribuisce a una cottura rapida e uniforme, mentre la finestra ClearCook permette di controllare gli alimenti senza aprire il cestello. Tra le funzioni ci sono frittura ad aria, cottura al forno, riscaldamento e disidratazione; i filtri OdourErase, inoltre, sono progettati per trattenere grasso e odori.
Instant Pot Vortex Compact Truffle in offerta: sconto del 58%
Per chi cerca un apparecchio versatile senza rinunciare allo spazio sul piano cucina, questa friggitrice ad aria unisce dimensioni compatte e un cestello da 5 litri. Il prezzo indicato è 49,99 euro e la promozione applica uno sconto del 58%: puoi trovare la Instant Pot Vortex Compact Truffle con il 58% di sconto. Le informazioni disponibili non indicano una scadenza, la possibilità di pagare a rate, l’uso di coupon o le condizioni di spedizione e reso.
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La friggitrice Instant Pot con il cestello da 5 litri e la finestra di controllo
Se vuoi ridurre i passaggi e tenere d’occhio la preparazione senza interrompere la cottura, questo modello offre funzioni e dettagli pensati per la quotidianità:
- Capacità da 5 litri: permette di preparare quantità adatte a un pasto formato famiglia. Tra gli esempi indicati ci sono un pollo intero da 1,6 kg e 750 g di patatine.
- Quattro funzioni di cottura: puoi friggere ad aria, cuocere al forno, riscaldare e disidratare, così da usare lo stesso apparecchio per preparazioni differenti.
- Tecnologia EvenCrisp: è pensata per offrire una cottura rapida e uniforme e per ottenere croccantezza con fino al 95% di olio in meno.
- Finestra ClearCook: consente di controllare gli alimenti durante la cottura senza aprire il cestello, rendendo più semplice seguire la preparazione.
- Filtri OdourErase: trattengono grasso e odori, un aiuto per mantenere la cucina più pulita durante l’utilizzo.
- Tempi ed energia: secondo le informazioni del prodotto, la cottura può richiedere fino al 50% di tempo in meno rispetto ai forni tradizionali e il consumo energetico può ridursi fino all’80% rispetto ai forni elettrici tradizionali.
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FAQ
Il cestello ha una capacità di 5 litri.
Permette di friggere ad aria, cuocere al forno, riscaldare e disidratare.
Sì, la finestra ClearCook consente di osservare gli alimenti durante la cottura.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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