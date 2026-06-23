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Friggitrice ad aria Haier Serie 5, 9 in 1 con capiente cestello da 7 litri e ampia finestra di controllo, oggi in offerta al 55% di sconto.

Amazon

Vuoi cucinare in modo più leggero per tutta la famiglia senza passare ore tra fornelli e padelle unte? La Friggitrice ad aria Haier Serie 5 arriva su Amazon con uno sconto del 55%, permettendoti di preparare piatti croccanti, arrosti e cotture lente in un unico elettrodomestico versatile da 7 litri.

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Questa friggitrice ad aria 9 in 1 punta tutto sulla praticità: puoi cuocere, arrostire, grigliare, scongelare, riscaldare e cuocere lentamente senza bisogno di altri dispositivi in cucina. La capienza di 7 litri è pensata per gestire porzioni fino a quattro persone, mentre la finestra in vetro ti consente di controllare la cottura senza aprire il cassetto e disperdere calore, mantenendo tempi e risultati più costanti.

Friggitrice ad aria Haier Serie 5 in offerta su Amazon con sconto del 55%

Con la promo attiva su Amazon puoi portarti a casa la Friggitrice ad aria Haier Serie 5 a soli 88,99€: lo sconto del 55% la rende una delle proposte più interessanti nella fascia delle friggitrici ad aria capienti. Parliamo di un modello 9 in 1 che sostituisce più elettrodomestici, con una capacità sufficiente per la famiglia e un controllo della temperatura che spazia dai 40° ai 200°, ideale sia per lo yogurt sia per le patatine croccanti.

La friggitrice Haier con la capacità da 7 litri e i programmi automatici

Se fai fatica a conciliare poco tempo, pasti per più persone e la voglia di mangiare più leggero, questa friggitrice ad aria punta a semplificarti la giornata con funzioni mirate e una grande versatilità.

Funzione 9-in-1 : con la possibilità di cuocere, arrostire, grigliare, scongelare, riscaldare, cuocere lentamente e preparare yogurt riduci il numero di piccoli elettrodomestici in cucina e liberi spazio sul piano di lavoro.

: con la possibilità di cuocere, arrostire, grigliare, scongelare, riscaldare, cuocere lentamente e preparare yogurt riduci il numero di piccoli elettrodomestici in cucina e liberi spazio sul piano di lavoro. Finestra in vetro per controllo cottura : puoi monitorare visivamente l’avanzamento della cottura senza aprire il cestello, evitando dispersioni di calore e ottenendo risultati più omogenei, soprattutto con le patatine e gli arrosti.

: puoi monitorare visivamente l’avanzamento della cottura senza aprire il cestello, evitando dispersioni di calore e ottenendo risultati più omogenei, soprattutto con le patatine e gli arrosti. Controllo temperatura da 40° a 200° : la regolazione ampia ti consente di spaziare dalle preparazioni delicate come lo yogurt fino alle fritture ad alta temperatura, adattando ogni ricetta alle tue esigenze senza bruciature.

: la regolazione ampia ti consente di spaziare dalle preparazioni delicate come lo yogurt fino alle fritture ad alta temperatura, adattando ogni ricetta alle tue esigenze senza bruciature. Capacità di 7 litri : la dimensione del cestello è pensata per cucinare per un massimo di quattro persone, ideale per famiglie o per chi ama preparare più porzioni in una sola volta e riscaldarle in seguito.

: la dimensione del cestello è pensata per cucinare per un massimo di quattro persone, ideale per famiglie o per chi ama preparare più porzioni in una sola volta e riscaldarle in seguito. Programmi automatici: selezionando il tipo di alimento lasci che la friggitrice regoli in autonomia tempi e temperatura, così riduci il rischio di errori e puoi ottenere piatti più costanti anche se non sei esperto.

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FAQ Quante persone possono cucinare con la friggitrice ad aria Haier Serie 5? La capacità di 7 litri è adatta a preparare porzioni per un massimo di quattro persone. La friggitrice Haier Serie 5 permette di controllare la cottura senza aprire il cestello? Sì, è dotata di una finestra in vetro che consente di monitorare la cottura senza disperdere calore. Qual è l’intervallo di temperatura della friggitrice ad aria Haier Serie 5? La temperatura è regolabile indicativamente dai 40° ai 200°, adatta sia per yogurt sia per fritture croccanti. La friggitrice Haier Serie 5 ha programmi automatici per i diversi alimenti? Sì, offre programmi automatici dedicati ai vari tipi di alimento per semplificare tempi e temperature di cottura.