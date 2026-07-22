Haier, la friggitrice ad aria extra large costa pochissimo: va comprata subito

La friggitrice ad aria della Haier è in promo su Amazon con un super sconto del 60% e risparmi 120 euro. Cestello da 7 litri e 9 programmi per cucinare tutto quello che vuoi.

Haier

Se c’è un elettrodomestico che oramai non può mancare sulla cucina degli italiani e delle italiane è la friggitrice ad aria. Di modelli sul mercato ce ne sono a centinaia e per trovare quello adatto alle proprie necessità bisogna aspettare il momento giusto e soprattutto l’offerta giusta. Come quella che troviamo da oggi su Amazon per la friggitrice ad aria Haier Serie 5 con cestello da 7 litri: lo sconto del 60% fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi 120 euro su quello di listino. Una friggitrice ad aria moderna, dotata anche di una finestra dove controllare la cottura del cibo. Grazie ai 9 programmi di cottura puoi preparare veramente di tutto, dalle classiche patatine fino ai dolci. Non perdere questa opportunità: la promo può terminare da un momento all’altro.

Friggitrice ad aria Haier Serie 5 79,99 € -60% 197,99 € Risparmi 118,00 € Acquista su Amazon

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Friggitrice ad aria Haier I-Master Serie 5: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo incredibile per la friggitrice ad aria Haier Serie 5. Da oggi è disponibile su Amazon a 79,99 euro con uno sconto eccezionale del 60% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Si tratta anche di una delle migliori occasioni di tutto il web e lasciarsela scappare sarebbe un errore grandissimo.

Acquistandola oggi la ricevi a casa nel giro di un paio di giorni, mentre per il reso gratuito hai come sempre quattordici giorni di tempo. Non lasciartela sfuggire, le scorte stanno per terminare.

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Friggitrice ad aria Haier Serie 5: le caratteristiche tecniche

La compagna di cui non potrai più fare a meno. La friggitrice ad aria Haier Serie 5 è la soluzione perfetta per la tua cucina: oltre a un prezzo speciale, assicura caratteristiche e funzionalità che si rivelano utilissime nella vita di tutti i giorni. Caratterizzata da un corpo compatto, questa friggitrice offre una versatilità straordinaria per la preparazione quotidiana dei cibi. Grazie a una struttura capiente, all’integrazione di un pratico doppio vassoio per separare gli alimenti dal grasso di cottura e a componenti completamente antiaderenti e rimovibili, godi della massima praticità d’uso e di una pulizia senza sforzo, con le parti lavabili comodamente anche in lavastoviglie. Il cestello da 7 litri la rende perfetta per una famiglia di 4-6 persone.

Tramite la finestra di controllo in vetro collocata sulla parte superiore e dotata di luce a LED interna, puoi monitorare lo stato di doratura e la cottura delle pietanze in tempo reale senza dover aprire il cestello ed evitare così inutili dispersioni di calore. La massima efficienza operativa è garantita da una potenza di ben 2000 W e da un preciso controllo termico con un ampio intervallo di temperatura regolabile da 40 °C fino a 200 °C, ideale sia per le rosolature ad alta temperatura sia per le preparazioni più delicate a fuoco lento.

Per offrire la massima flessibilità, l’apparecchio offre 9 programmi automatici preimpostati che permettono non solo di friggere ad aria con un risparmio calorico notevole, ma anche di cuocere al forno, arrostire, grigliare, riscaldare, scongelare, disidratare, cuocere lentamente ed essiccare o preparare lo yogurt fatto in casa. Con l’app hOn hai accesso a un ricettario digitale, indicazioni passo-passo e impostazioni guidate direttamente dallo smartphone per un’esperienza in cucina davvero intuitiva e al passo con i tempi.

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